Гончаренко: «Реал» мог недооценить футболистов ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов

ЦСКА обыграл «Реал» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0, но не смог выйти в плей-офф еврокубков.
«Без доли везения сложно выйти из группы даже с третьего места, не говоря о втором. “Реал” готовится к матчу чемпионата Испании, потом к клубному чемпионату мира. Видимо, он нас недооценил», — сказал Гончаренко.
«Сложно приходится в конце сезона. Меньше тактики, больше теории. Мы одержали заслуженную победу, хорошо изучив «Реал», — добавил он.
В параллельном матче группы G чешская «Виктория» дома победила итальянскую «Рому» (2:1). «Виктория» по результатам личных встреч обошла ЦСКА в борьбе за третье место в группе, дающее право выступить в Лиге Европы.