Гончаренко: «Реал» мог недооценить футболистов ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

Футбол Испания 2018/2019 Тур 16, 15.12.2018, 20:30 Реал - Райо Вальекано -

ЦСКА обыграл «Реал» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0, но не смог выйти в плей-офф еврокубков.

«Без доли везения сложно выйти из группы даже с третьего места, не говоря о втором. “Реал” готовится к матчу чемпионата Испании, потом к клубному чемпионату мира. Видимо, он нас недооценил», — сказал Гончаренко.

«Сложно приходится в конце сезона. Меньше тактики, больше теории. Мы одержали заслуженную победу, хорошо изучив «Реал», — добавил он.