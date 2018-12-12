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12 декабря, источник: ТАСС

Гончаренко: «Реал» мог недооценить футболистов ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Футболисты «Реала» могли недооценить ЦСКА в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов в Мадриде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Источник: ИТАР-ТАСС
Футбол
Испания 2018/2019
Тур 16, 15.12.2018, 20:30
Реал
-Райо Вальекано-

ЦСКА обыграл «Реал» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0, но не смог выйти в плей-офф еврокубков.

«Без доли везения сложно выйти из группы даже с третьего места, не говоря о втором. “Реал” готовится к матчу чемпионата Испании, потом к клубному чемпионату мира. Видимо, он нас недооценил», — сказал Гончаренко.

«Сложно приходится в конце сезона. Меньше тактики, больше теории. Мы одержали заслуженную победу, хорошо изучив «Реал», — добавил он.

В параллельном матче группы G чешская «Виктория» дома победила итальянскую «Рому» (2:1). «Виктория» по результатам личных встреч обошла ЦСКА в борьбе за третье место в группе, дающее право выступить в Лиге Европы.

Реал 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
12.12.2018, 20:55 Зрители: 51636 Групповой турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Виктор Гончаренко
Голы
9 Федор Чалов (А. Сигурдссон) 37′
42 Георгий Щенников 43′
17 Арнор Сигурдссон (Н. Влашич) 73′
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Хесус Вальехо 3
Хави Санчес 31
Франсиско Роман Иско 22
90+3′ Федерико Вальверде 15
Марко Асенсио 20
Винисиус Жуниор 28
74′ Марселу (к) 12
Даниэль Карвахаль 2
58′ Маркос Льоренте 18
Тони Кроос 8
46′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 78′
8 Никола Влашич
25 Кристиян Бистрович
98 Иван Обляков 89′
20 Константин Кучаев
9 Федор Чалов 84′
11 Абель Эрнандес
17 Арнор Сигурдссон 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
18 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
10 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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