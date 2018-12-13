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01:09 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» в игре с «Севильей» готовится сделать решающий шаг в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 13 декабря. «Краснодар» в четверг в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы встретится с испанской «Севильей». Российской команде будет достаточно ничьей для выхода в 1/16 финала с первого места группы J.

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Источник: РИА "Новости"

Перед шестым туром «Краснодар» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу квартета, опережая «Севилью» (9) на три балла, в параллельном матче бельгийский «Стандард», в активе которого тоже девять очков, в гостях сыграет с аутсайдером группы турецким «Акхисаром», потерпевшим пять поражений. Российский клуб пробьется в плей-офф даже в случае поражения, если «Стандард» не выиграет у «Акхисара». При поражении «Краснодара» сразу у трех команд будет по 12 баллов, и главным критерием станет разница мячей в матчах без учета игр против турецкого клуба. Краснодарцы не выйдут в плей-офф, проиграв «Севилье» в пять и более мячей при победе бельгийцев.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 13.12.2018, 20:55
Севилья
-Краснодар-

В чемпионате России «Краснодар» после 17 туров с 33 очками занимает второе место, беспроигрышная серия команды насчитывает шесть игр. «Севилья» в национальном первенстве вмешалась в борьбу за самые высокие места — с 28 баллами после 15 туров клуб идет на второй строчке, уступая три очка «Барселоне».

Заключительный матч группового этапа рискует пропустить основной нападающий команды Ари, который в ноябре дебютировал в составе сборной России. Натурализованный бразилец в атаке нашел прекрасное взаимодействие со своим соотечественником Вандерсеном, шведом Виктором Классоном и россиянином Иваном Игнатьевым. «Севилье» же не смогут помочь защитник Алеиш Видаль, а также полузащитники Максим Гоналон и Хесус Навас.

Матч между «Краснодаром» и «Севильей» состоится 13 ноября и начнется в 20:55 мск. Главным арбитром встречи назначен поляк Даниэль Стефански.

«Краснодар» — «Акхисар»: прогноз
Во время загрузки произошла ошибка.
29 ноября© Ньюстюб
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