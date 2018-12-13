Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все 16 участников
Определились все 16 участников
Определились все 16 участников
Из группы E в весеннюю стадию турнира пробились «Бавария» (Мюнхен) и «Аякс» (Амстердам). Первые два места в группе F заняли «Манчестер Сити» и «Лион». Также в
Среди участников решающей стадии Лиги чемпионов не оказалось российских клубов. Московский «Локомотив», действующий чемпион России, занял в группе D последнее место, проиграв на выезде «Шальке» (0:1). ЦСКА разгромил мадридский «Реал» на выезде (3:0), однако также потерял шансы на выход в следующий раунд турнира.
Остальные участники
Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе «Ванда-Метрополитано» в Мадриде.