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13ЦСКА разгромил мадридский «Реал»
13«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки
10:32 (мск), источник: Матч ТВ

«ЦСКА — криптонит для “Реала”». Как в Испании отреагировали на исторический разгром

Испанские журналисты не пощадили «Реал» после поражения от ЦСКА со счетом 0:3.

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Жирная клякса для «Мадрида»

Источник: Matchtv.ru

Так можно перевести заголовок издания Marca сразу после матча. Об отношении испанской прессы к российской команде можно судить по эмблеме, которую выбрало издание: вместо лого футбольного клуба оно откопало эмблему общества ЦСКА.

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Самое обидное поражение в истории российского футбола. ЦСКА обыграл «Реал», но вылетел из еврокубков

«“Реал” завершил групповой этап наихудшим образом, — резюмирует автор отчета о матче. — Он потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках, перестав играть после первого пропущенного мяча. ЦСКА выиграл у “Мадрида” оба матча, но не сыграет даже в Лиге Европы, что говорит об уровне российской команды. Действующий победитель Лиги чемпионов не может позволить себе столь ужасный имидж. Оправданий такому поражению быть не может».

«Лига чемпионов — это не Кубок Испании. Рецепт, сработавший против “Мелильи”, оказался непригодным в игре с ЦСКА, который стал для “Реала” в этом сезоне настоящим криптонитом. На перерыв трибуны “Сантьяго Бернабеу” проводили свою команду свистом. Российская команда вышла на матч с пятью защитниками и линией нападения из четырех человек, рассчитывая на отрывы Чалова в контратаках. В Москве “Реал” пропустил в самом начале, но сумел создать порядка пяти опасных моментов. Дома все было куда хуже».

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Исторический разгром

Источник: Matchtv.ru

«Это был кошмар перед Рождеством, — пишет журналист издания As Луис Ньето. — Матч, призванный проверить ближайший резерв, завершился жестким поражением. Из основных игроков с самого начала вышли только Куртуа, Марсело и Бензема. При счете 0:3 Солари стало так больно, что он выпустил на поле Бэйла, Крооса и Карвахаля, но исправить ситуацию они не смогли. Когда Иско не забил после шикарного паса Винисуаса, публика вновь освистала полузащитника. Многие из болельщиков не досмотрели игру до конца. Их можно понять. ЦСКА, несмотря на три гола в ворота Куртуа, не пробился в Лигу Европы. “Реал” потерпел самое чувствительное домашнее поражение за всю историю выступления в еврокубках».

ЦСКА превратился в «Реал»

Источник: Matchtv.ru

Групповой этап Лиги чемпионов завершился для «Реала» под свист собственных болельщиков, отмечает издание Mundo Deportivo. ЦСКА на групповом этапе одержал две победы, и обе над мадридским клубом. Московская команда стала началом конца для Лопетеги. Теперь она огорчила Солари. На клубный чемпионат мира «Реал» отправится в скверном настроении. Иско получил шанс проявить себя, но не сделал ничего, чтобы покинуть скамейку запасных в важных матчах. Андалусиец не сыграл плохо, но не смог стать лидером в этом матче. Пассивная игра в обороне в конце первого тайма обернулась голами Чалова и Щенникова. Новая ошибка последовала уже во второй половине. На групповом этапе Лиги чемпионов «Реал» дома не проигрывал с 2009 года. Исторический триумф, впрочем, не помог ЦСКА выйти в Лигу Европы, так как «Виктория» в параллельной встрече обыграла «Рому».

ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде, но не вышел в Лигу Европы
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10:58 (мск)© Ньюстюб
Реал 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
12.12.2018, 20:55 Зрители: 51636 Групповой турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Виктор Гончаренко
Голы
9 Федор Чалов (А. Сигурдссон) 37′
42 Георгий Щенников 43′
17 Арнор Сигурдссон (Н. Влашич) 73′
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Хесус Вальехо 3
Хави Санчес 31
Франсиско Роман Иско 22
90+3′ Федерико Вальверде 15
Марко Асенсио 20
Винисиус Жуниор 28
74′ Марселу (к) 12
Даниэль Карвахаль 2
58′ Маркос Льоренте 18
Тони Кроос 8
45′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 78′
8 Никола Влашич
25 Кристиян Бистрович
98 Иван Обляков 89′
20 Константин Кучаев
9 Федор Чалов 84′
11 Абель Эрнандес
17 Арнор Сигурдссон 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
18 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
10 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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