«ЦСКА — криптонит для “Реала”». Как в Испании отреагировали на исторический разгром

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Жирная клякса для «Мадрида»

Источник: Matchtv.ru

Так можно перевести заголовок издания Marca сразу после матча. Об отношении испанской прессы к российской команде можно судить по эмблеме, которую выбрало издание: вместо лого футбольного клуба оно откопало эмблему общества ЦСКА.

«“Реал” завершил групповой этап наихудшим образом, — резюмирует автор отчета о матче. — Он потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках, перестав играть после первого пропущенного мяча. ЦСКА выиграл у “Мадрида” оба матча, но не сыграет даже в Лиге Европы, что говорит об уровне российской команды. Действующий победитель Лиги чемпионов не может позволить себе столь ужасный имидж. Оправданий такому поражению быть не может».

«Лига чемпионов — это не Кубок Испании. Рецепт, сработавший против “Мелильи”, оказался непригодным в игре с ЦСКА, который стал для “Реала” в этом сезоне настоящим криптонитом. На перерыв трибуны “Сантьяго Бернабеу” проводили свою команду свистом. Российская команда вышла на матч с пятью защитниками и линией нападения из четырех человек, рассчитывая на отрывы Чалова в контратаках. В Москве “Реал” пропустил в самом начале, но сумел создать порядка пяти опасных моментов. Дома все было куда хуже».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YV6nz585NdM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Исторический разгром

Источник: Matchtv.ru

«Это был кошмар перед Рождеством, — пишет журналист издания As Луис Ньето. — Матч, призванный проверить ближайший резерв, завершился жестким поражением. Из основных игроков с самого начала вышли только Куртуа, Марсело и Бензема. При счете 0:3 Солари стало так больно, что он выпустил на поле Бэйла, Крооса и Карвахаля, но исправить ситуацию они не смогли. Когда Иско не забил после шикарного паса Винисуаса, публика вновь освистала полузащитника. Многие из болельщиков не досмотрели игру до конца. Их можно понять. ЦСКА, несмотря на три гола в ворота Куртуа, не пробился в Лигу Европы. “Реал” потерпел самое чувствительное домашнее поражение за всю историю выступления в еврокубках».

ЦСКА превратился в «Реал»

Источник: Matchtv.ru