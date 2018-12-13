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08:00 (мск), источник: ТАСС

Успех ЦСКА в ЛЧ не помог России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов

ТАСС, 13 декабря. Победа ЦСКА в заключительном матче футбольной Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» не позволила России увеличить отрыв от Португалии в споре за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). После второго игрового дня еврокубков на этой неделе отставание Португалии благодаря победе «Бенфики» немного сократилось и составляет теперь 4,284 балла.

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Суммарный коэффициент России после победы ЦСКА увеличился на 0,334 балла и достиг отметки 49,716 балла. «Бенфика» принесла Португалии 0,400 балла.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 12.12.2018, 20:55
Реал
0ЦСКА3

Днем ранее «Порту», выиграв у «Галатасарая» со счетом 3:2, помог набрать сразу семь очков — два за победу в матче и пять за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, что составило прибавку к коэффициенту в виде 1,4 балла. Суммарный коэффициент португальцев сейчас составляет 45,432.

Отставание России от Франции вновь увеличилось, так как Лион добился выхода в плей-офф главного еврокубка. Это принесло шесть очков (1 балл). Суммарный коэффициент теперь составляет 56,498.

Нынешняя таблица определяет представительство клубов в евросезоне-2020/21. Стоит отметить, что Россия на этой неделе бонуса в виде баллов за выход в следующую стадию турнира не получит, так как ее клубы лишились шансов на дальнейшее продолжение выступления в Лиге чемпионов. Правило начисления баллов за выход в следующую стадию Лиги Европы будет действовать только начиная с попадания в четвертьфинал турнира.

Лидером таблицы коэффициентов остается Испания — 96,855 балла, на втором месте находится Англия — 75,177. Третью строчку занимает Италия (72,154), четвертую — Германия (69,070).
Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа E, 12.12.2018, 23:00
Бенфика
1АЕК0

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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