«Вписать имя в историю». Наставник «Астаны» — о настрое на решающий матч за плей-офф Лиги Европы
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян на
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян на
Встреча состоится 13 декабря во Франции. Команды определят обладателя второй путевки в
— Мы прекрасно понимаем, что «Ренн» является фаворитом этой встречи по двум причинам. Первая — они играют дома при своих болельщиках, вторая — французы находятся в оптимальной форме, у них чемпионат в разгаре, у нас же была пауза, связанная с окончанием чемпионата. Тем не менее, мы хотим показать европейский футбол, и должны приложить все усилия для того, чтобы подарить Казахстану путевку в 1/16 финала Лиги Европы.
— Вы сыграли с французским «Шамбли». Насколько полезна была эта игра?
— Эта игра была важна для нас, чтобы
— В Казахстане сезон закончился. Тяжело ли настраивать команду на этот матч?
— Все футболисты понимают, что завтра мы можем сделать еще один шаг вперед и вписать свое имя не только в историю клуба, но и европейского футбола. Все осознают престиж этого матча, поэтому настрой только позитивный и все готовы выложиться на 100 процентов. Если мы сыграем организованно и дисциплинировано, то все у нас должно получиться.
— В каком состоянии находятся Логвиненко и Шомко, которые пропустили долгое время, готовы ли они сыграть завтра?
— Если говорить о травмированных, то точно не сыграют Сергей Малый и Серикжан Мужиков, оба прооперированы и завтра нам не помогут. Что касается Шомко и Логвиненко, то они работают наравне со всеми, но выйдут они или нет, пока сказать сложно, нам предстоит провести еще одну тренировку. У них отсутствует игровой тонус, что сказывается на футболистах, так что решение будем принимать сегодня вечером.
— В прошлом году команде для выхода в 1/16 финала необходима была только победа, в этом году хватит ничьей. Когда было сложнее подготовить команду в Чехии или здесь, во Франции?
— В Лиге Европы не бывает легких соперников, поэтому завтра нас ждет сложнейший матч.
Мы должны правильно сбалансировать силы, мы не можем думать только об обороне, пытаясь сохранить ничью, нужно также атаковать, потому что «Ренн» очень серьезная команда, и если мы не сможем показать свой футбол, отдадим им мяч, то нам будет очень сложно.