«Вписать имя в историю». Наставник «Астаны» — о настрое на решающий матч за плей-офф Лиги Европы

Встреча состоится 13 декабря во Франции. Команды определят обладателя второй путевки в плей-офф Лиги Европы. Казахстанскому клубу достаточно не проиграть, чтобы оформить выход в 1/16 финала турнира.

— Мы прекрасно понимаем, что «Ренн» является фаворитом этой встречи по двум причинам. Первая — они играют дома при своих болельщиках, вторая — французы находятся в оптимальной форме, у них чемпионат в разгаре, у нас же была пауза, связанная с окончанием чемпионата. Тем не менее, мы хотим показать европейский футбол, и должны приложить все усилия для того, чтобы подарить Казахстану путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 13.12.2018, 20:55 Ренн - Астана -

— Вы сыграли с французским «Шамбли». Насколько полезна была эта игра?

— Эта игра была важна для нас, чтобы как-то поддержать ритм футболистов, понять их состояние. Мы задействовали всех футболистов, конечно, нас завтра ждет совсем другой матч с другими скоростями. Но у нас не было другого выхода. В принципе мы хорошо подготовились к игре с «Ренном».

— В Казахстане сезон закончился. Тяжело ли настраивать команду на этот матч?

— Все футболисты понимают, что завтра мы можем сделать еще один шаг вперед и вписать свое имя не только в историю клуба, но и европейского футбола. Все осознают престиж этого матча, поэтому настрой только позитивный и все готовы выложиться на 100 процентов. Если мы сыграем организованно и дисциплинировано, то все у нас должно получиться.

— В каком состоянии находятся Логвиненко и Шомко, которые пропустили долгое время, готовы ли они сыграть завтра?

— Если говорить о травмированных, то точно не сыграют Сергей Малый и Серикжан Мужиков, оба прооперированы и завтра нам не помогут. Что касается Шомко и Логвиненко, то они работают наравне со всеми, но выйдут они или нет, пока сказать сложно, нам предстоит провести еще одну тренировку. У них отсутствует игровой тонус, что сказывается на футболистах, так что решение будем принимать сегодня вечером.

— В прошлом году команде для выхода в 1/16 финала необходима была только победа, в этом году хватит ничьей. Когда было сложнее подготовить команду в Чехии или здесь, во Франции?

— В Лиге Европы не бывает легких соперников, поэтому завтра нас ждет сложнейший матч.