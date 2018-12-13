Поигравший в «Ренне» легионер «Астаны» назвал залог успеха в матче за плей-офф Лиги Европы

Встреча команд состоится 13 декабря во Франции и определит обладателя второй путевки в плей-офф Лиги Европы. Казахстанскому клубу достаточно не проиграть, чтобы оформить выход в 1/16 финала турнира.

— Нам нужно выигрывать этот матч, и мы настраиваемся только на это.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 13.12.2018, 20:55 Ренн - Астана -

— Что вы можете сказать о нынешнем тренере «Ренне»?

— Я очень рад за Жульена Стефана, потому что он молодой и компетентный тренер. Но этот матч важен и для «Ренна» и для «Астаны», поэтому мы должны провести его с полной концентрацией и только тогда сможем рассчитывать на положительный результат.

— Последний официальный матч для вас состоялся 11 ноября. Не станет ли для вас это проблемой?

— У нас нет такого игрового ритма, как у «Ренна». Но мы плодотворно готовились к игре, провели товарищеский матч, поэтому мы хорошо готовы к матчу.

— Вы ранее три года играли за «Ренн». Станет ли этот матч для вас особенным?

— Я хорошо знаю эту команду. Игра с «Ренном» будет сложной для обеих команд, поэтому только если выложимся полностью, мы сможем рассчитывать на положительный результат.