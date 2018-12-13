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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

Поигравший в «Ренне» легионер «Астаны» назвал залог успеха в матче за плей-офф Лиги Европы

Полузащитник «Астаны» Педро Энрике на предматчевой пресс-конференции рассказал о настрое команды на заключительный матч группового раунда Лиги Европы против его бывшего клуба — французского «Ренна».

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Встреча команд состоится 13 декабря во Франции и определит обладателя второй путевки в плей-офф Лиги Европы. Казахстанскому клубу достаточно не проиграть, чтобы оформить выход в 1/16 финала турнира.

— Нам нужно выигрывать этот матч, и мы настраиваемся только на это.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 13.12.2018, 20:55
Ренн
-Астана-

— Что вы можете сказать о нынешнем тренере «Ренне»?
— Я очень рад за Жульена Стефана, потому что он молодой и компетентный тренер. Но этот матч важен и для «Ренна» и для «Астаны», поэтому мы должны провести его с полной концентрацией и только тогда сможем рассчитывать на положительный результат.

— Последний официальный матч для вас состоялся 11 ноября. Не станет ли для вас это проблемой?
— У нас нет такого игрового ритма, как у «Ренна». Но мы плодотворно готовились к игре, провели товарищеский матч, поэтому мы хорошо готовы к матчу.

— Вы ранее три года играли за «Ренн». Станет ли этот матч для вас особенным?
— Я хорошо знаю эту команду. Игра с «Ренном» будет сложной для обеих команд, поэтому только если выложимся полностью, мы сможем рассчитывать на положительный результат.

— «Ренну» завтра нужны голы, вас же устроит нулевая ничья. Будет ли команда играть в атаку или же сконцентрируется на игре у своих ворот?
— Ничья нас устроит, но это не является нашей целью, мы хотим выиграть, поэтому должны сыграть с полной концентрацией. На стороне «Ренна» будут домашний стадион и их болельщики, поэтому будет тяжело, но мы настроены только на победу.

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Прямая трансляция решающего матча "Астаны" за выход в плей-офф Лиги Европы
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