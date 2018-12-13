«Мы облажались». Тренер «Реала» взял на себя вину за разгромное поражение от ЦСКА Лиге чемпионов

Источник: Vesti.kz

Встреча команд прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Это поражение стало первым крупным в родных стенах для «Реала» в еврокубках в истории. До этого мадридская команда приняла участие в 252 матчах в еврокубковых соревнованиях и не проигрывала с разницей более двух голов.

«Реал» провел плохой второй тайм. Мне абсолютно не понравились действия игроков во второй части встречи. Но мы испытали многих молодых игроков в этом матче, поэтому я не испытываю грусти от поражения. Проигрывать дома — это всегда обидно. Конечно, мы ожидали не такого результата. Свист болельщиков? Они выражают свое недовольство действиями команды, это нормально. Мы все равно уважаем и любим их. Я рисковал, выставляя такой состав на матч с ЦСКА, поэтому вина за поражение лежит на мне. Но я все еще уверен, что нам было необходимо дать игровое время молодым футболистам и дать отдохнуть тем, кто восстанавливался после травм, — цитирует Солари Marca.

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль также прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Мы облажались, проиграв дома. Но при этом “Реал” финишировал первым в группе, что изначально и было нашей целью. В первой тайме у нас было достаточно моментов, но мы также ошибались в обороне», — заявил Карвахаль.