Фавориты футбольной Лиги чемпионов по итогам группового этапа продолжили путь в турнире

Источник: AP 2018

Из группы А вышли немецкая «Боруссия» и испанский «Атлетико», которые набрали одинаковое количество очков (по 13), но дортмундский клуб занял первое место благодаря успеху над мадридцами в личных встречах.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа A, 11.12.2018, 23:00 Монако 0 Боруссия Д 2

В 1/16 финала Лиги Европы вышел бельгийский «Брюгге». Разочаровал «Монако», который набрал всего одно очко. По ходу турнира монегаски поменяли тренера — Леонарду Жардима сменил известный в прошлом нападающий команды Тьерри Анри.

Единственное очко «Монако» добыло в матче с «Брюгге». Монегаски еще два года назад выходили из группы с первого места, а теперь второй год подряд заканчивают турнир в своей аутсайдерами. Российский полузащитник команды Александр Головин из-за травмы провел только три матча в турнире, не сумев помочь «Монако» и в последней игре из-за болезни.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа B, 11.12.2018, 23:00 Барселона 1 Тоттенхэм Хотспур 1

В группе В победителем ожидаемо стала «Барселона», а Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по количеству голов на групповой стадии за всю историю турнира, забив в пятом туре ПСВ 66-й мяч в 66 встречах. После того матча «Барселона» гарантировала себе первое место в группе. За вторую строчку спорили английский «Тоттенхэм» с итальянским «Интером».

При равенстве очков лондонский клуб обходил миланцев благодаря успеху в личных встречах. Борьба за второе место между «Тоттенхэмом» и «Интером» шла до последнего тура, и англичане в игре с полурезервным составом «Барселоны», проигрывая 0:1, спаслись за пять минут до конца основного времени. Месси весь матч провел на скамейке запасных. «Интер» же после гола от ПСВ отыгрался только ближе к концу второго тайма, но забить еще раз итальянский клуб не сумел и остался позади «Тоттенхэма».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа C, 11.12.2018, 23:00 Ливерпуль 1 Наполи 0

Неудачи российских клубов

Увлекательной получилась развязка в группе С, где перед последним туром на две путевки в 1/8 финала претендовали «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль» и «Наполи». После пяти матчей лидировал «Наполи», но итальянскому клубу предстоял поединок с прямым конкурентом — «Ливерпулем» — за выход из группы, а парижан в Белграде ждала аутсайдер «Црвена Звезда». Французский клуб предсказуемо выиграл со счетом 4:1 и обеспечил себе путевку в плей-офф.

«Наполи» же для выхода из группы устраивала ничья, но итальянская команда ее не удержала, пропустив от «Ливерпуля» единственный мяч, позволив «Пари Сен-Жермену» стать лидером. «Ливерпуль» и «Наполи» сравнялись по очкам, победив в очных встречах с одинаковым счетом (1:0) и имея между собой одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей. Английская команда оказалась выше «Наполи» за счет большего количества забитых голов — девять у «Ливерпуля» против семи у соперника. Неаполитанцы же второй год подряд остаются в группе третьими.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Шальке-04 1 Локомотив 0

В группе D, где выступал столичный «Локомотив», «Порту» финишировал первым без единого поражения. Немецкий «Шальке», борющийся сейчас за выживание в чемпионате Германии, проиграл лишь раз, а к заключительному туру команда из Гельзенкирхена обеспечила себе второе место.

Железнодорожники были близки к повторению антирекорда «Спартака» 2002 года, когда красно-белые во всех матчах группы потерпели поражения. После четырех подряд неудач подопечные Юрия Семина обыграли дома турецкий «Галатасарай» (2:0), получив шанс на продолжение борьбы в еврокубках. Но поражение «Локомотива» в Гельзенкирхене (0:1) отправило в Лигу Европы именно стамбульскую команду.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал 0 ЦСКА 3

В группе с участием ЦСКА явные фавориты «Реал» и «Рома» заблаговременно обеспечили себе место в 1/8 финала. При этом действующий победитель Лиги чемпионов, сменив по ходу турнира тренера, дважды уверенно одолел римлян, но при этом также уступил в обоих матчах ЦСКА (0:1, 0:3). К слову, в последней встрече мадридцы играли в ранге победителя группы, выступая без ряда основных игроков.

Армейцы, несмотря на победу в последнем туре в Мадриде, не вышли в Лигу Европы. Набрав в первых двух турах с чешской «Викторией» и «Реалом» четыре очка, подопечные Виктора Гончаренко проиграли в обеих встречах «Роме» (1:2, 0:3). Однако ключевым оказалось домашнее поражение от «Виктории» (1:2) в пятом туре, так как при равенстве очков из группы G в Лигу Европы попала именно чешская команда.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа F, 12.12.2018, 23:00 Шахтер Д 1 Лион 1

Слезы Криштиану Роналду

В группе F в плей-офф выйти мог донецкий «Шахтер», если бы обыграл в последнем туре французский «Лион». Матч проходил в Киеве, и президент киевского «Динамо» Игорь Суркис призвал столичных болельщиков поддержать команду давнего соперника по чемпионату. Руководитель «Динамо» отметил, что сознательно пошел на то, чтобы разрешить «Шахтеру» сыграть на своем стадионе, хотя на следующий день «Динамо» предстоит своя игра в Лиге Европы.

После ничьих с немецким «Хоффенхаймом» (2:2) и «Лионом» (2:2), а также крупных поражений от «Манчестер Сити» (0:3, 0:6) донецкий клуб выиграл в Германии (3:2), но в Киеве не смог удержать победу над французами (1:1), которые и обошли «Шахтер». Примечательно, что год назад украинцы тоже играли в группе с «Манчестер Сити», но тогда вышли в плей-офф турнира, обойдя «Наполи».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа E, 12.12.2018, 23:00 Аякс 3 Бавария 3

«Бавария» и «Аякс» в очном поединке разыгрывали звание победителя группы Е, к этому матчу соперники подошли с минимальными очковыми потерями. Амстердамский клуб обеспечил себе место в плей-офф за тур до финиша группового этапа, победив в Афинах местный АЕК (2:0), а «Бавария» — за два. При этом игра голландцев в Греции сопровождалась беспорядками, которые устроили болельщики АЕКа, а на одной из трибун стадиона подожгли кресло. Игра же «Баварии» и «Аякса» в Амстердаме завершилась результативной ничьей (3:3), третье место в группе заняла португальская «Бенфика», четвертое — АЕК.

Из группы Н в плей-офф вышли «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а в Лигу Европы — «Валенсия», в составе которой Денис Черышев провел только три матча в турнире. Лидеры обменялись гостевыми победами, а туринский клуб стал в группе первым, опередив манкунианцев на два очка, поскольку испанцы в последнем туре обыграли подопечных Жозе Моуринью.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа H, 12.12.2018, 23:00 Янг Бойз 2 Ювентус 1

Эта группа приковывала к себе внимание и тем, что за «Ювентус» выступал перешедший из «Реала» Криштиану Роналду. Пятикратный победитель Лиги чемпионов в первом же матче турнира с «Валенсией» получил прямую красную карточку, которая стала для него первой за всю карьеру в Лиге чемпионов. Многие неоднозначно восприняли решение судьи, поскольку тот показал красную карточку португальцу только после совещания со своим ассистентом на линии. Роналду отреагировал на удаление тяжело и со слезами на глазах, но пропустив всего один матч, помог своей команде выйти в плей-офф, забив, например, в игре с «Манчестер Юнайтед».