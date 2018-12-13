«Ренн» назначил главного тренера перед матчем с «Астаной» за выход в плей-офф Лиги Европы
Жюльен Стефан стал новым главным тренером французского «Ренна». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Жюльен Стефан стал новым главным тренером французского «Ренна». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт 37-летнего специалиста рассчитан до 2020 года. На этом посту Стефан сменил Сабри Лямуши, который был отправлен в отставку после крупного поражения от «Страсбура» (1:4) в матче 15-го тура чемпионата Франции.
После этого под руководством Стефана в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Ренн» выиграл два матча подряд. С среду (12 декабря) тренер был утвержден в должности. В текущем сезоне «Ренн» с 23 очками занимает десятое место турнирной таблицы чемпионата Франции.
Напомним, что «Ренн» является соперником «Астаны» по групповому этапа Лиги Европы. 13 декабря во Франции команды в очном противостоянии оспорят вторую путевку в