Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Марсель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Генк
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:55
Види
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Бордо
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ворскла
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Милан
Футбол. Еврокубки
12.12
Аякс3
Бавария3
Футбол. Еврокубки
12.12
Бенфика1
АЕК0
Футбол. Еврокубки
12.12
Шахтер Д1
Лион1
Футбол. Еврокубки
12.12
Манчестер Сити2
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
12.12
Янг Бойз2
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
12.12
Валенсия2
Манчестер Юнайтед1
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА разгромил мадридский «Реал»
13«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки
10:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Ренн» назначил главного тренера перед матчем с «Астаной» за выход в плей-офф Лиги Европы

Жюльен Стефан стал новым главным тренером французского «Ренна». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

Контракт 37-летнего специалиста рассчитан до 2020 года. На этом посту Стефан сменил Сабри Лямуши, который был отправлен в отставку после крупного поражения от «Страсбура» (1:4) в матче 15-го тура чемпионата Франции.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 13.12.2018, 20:55
Ренн
-Астана-

После этого под руководством Стефана в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Ренн» выиграл два матча подряд. С среду (12 декабря) тренер был утвержден в должности. В текущем сезоне «Ренн» с 23 очками занимает десятое место турнирной таблицы чемпионата Франции.

Напомним, что «Ренн» является соперником «Астаны» по групповому этапа Лиги Европы. 13 декабря во Франции команды в очном противостоянии оспорят вторую путевку в плей-офф турнира. Казахстанскую команду устроит ничейный результат, в то время как французам необходима только победа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ренн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Исламхана и легионера "Астаны" сосватали в российскую премьер-лигу
«Нагрянула полиция»: российских биатлонистов обвинили в допинге
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком декабря в РПЛ
«ЦСКА срочно нужна смена логотипа». Реакция соцсетей на победу
Гандболистки России сыграют с командой Румынии в полуфинале ЧЕ
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире
«Краснодар» сыграет решающий матч за выход в плей-офф ЛЕ
Паредес и Иванович не помогут «Зениту» в матче Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь