«Ренн» назначил главного тренера перед матчем с «Астаной» за выход в плей-офф Лиги Европы

Контракт 37-летнего специалиста рассчитан до 2020 года. На этом посту Стефан сменил Сабри Лямуши, который был отправлен в отставку после крупного поражения от «Страсбура» (1:4) в матче 15-го тура чемпионата Франции.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 13.12.2018, 20:55 Ренн - Астана -

После этого под руководством Стефана в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Ренн» выиграл два матча подряд. С среду (12 декабря) тренер был утвержден в должности. В текущем сезоне «Ренн» с 23 очками занимает десятое место турнирной таблицы чемпионата Франции.