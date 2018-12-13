ЦСКА вошел в историю Лиги чемпионов после двух побед над «Реалом»

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В матче заключительного тура в Мадриде «армейцы» разгромили «королевский клуб» со счетом 3:0. Это поражение стало первым крупным в родных стенах для «Реала» в еврокубках в истории.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал 0 ЦСКА 3

В первом круге в Москве «армейцы» победили «Реал» со счетом 1:0. Таким образом, ЦСКА повторили достижение «Ювентуса» и стал первым клубом с сезона-2008/09, который нанес поражение мадридцам дома и в гостях на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как отмечает Squawka Football, ЦСКА забил три мяча в матче Лиги чемпионов впервые с 2015 года, когда они обыграли ПСВ (3:2). Кроме того, ЦСКА стал первым клубом, забившим три мяча «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в этом сезоне во всех турнирах.

Несмотря на две победы над «Реалом», ЦСКА с семью очками занял четвертое место в группе и завершил выступление в еврокубках. «Реал» с 12 очками занял первое место и вместе с «Ромой» (9) вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Виктория Пльзень» (7) обошла «армейцев» за счет преимущества в личных встречах и продолжит участие в Лиге Европы.

Таким образом, ЦСКА стал первой командой с 2006 года, которая заняла последнее место в турнирной таблице группы, имея в активе семь очков.