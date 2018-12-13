ЦСКА вошел в историю Лиги чемпионов после двух побед над «Реалом»
Московский ЦСКА вошел в историю Лиги чемпионов после двух побед над мадридским «Реалом» на групповом этапе турнира.
Московский ЦСКА вошел в историю Лиги чемпионов после двух побед над мадридским «Реалом» на групповом этапе турнира.
В матче заключительного тура в Мадриде «армейцы» разгромили «королевский клуб» со счетом 3:0. Это поражение стало первым крупным в родных стенах для «Реала» в еврокубках в истории.
В первом круге в Москве «армейцы» победили «Реал» со счетом 1:0. Таким образом, ЦСКА повторили достижение «Ювентуса» и стал первым клубом с сезона-2008/09, который нанес поражение мадридцам дома и в гостях на групповом этапе Лиги чемпионов.
Как отмечает Squawka Football, ЦСКА забил три мяча в матче Лиги чемпионов впервые с 2015 года, когда они обыграли ПСВ (3:2). Кроме того, ЦСКА стал первым клубом, забившим три мяча «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в этом сезоне во всех турнирах.
Несмотря на две победы над «Реалом», ЦСКА с семью очками занял четвертое место в группе и завершил выступление в еврокубках. «Реал» с 12 очками занял первое место и вместе с «Ромой» (9) вышел в
12 лет назад датский «Копенгаген» с семью очками в активе занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед португальскую «Бенфику» (7), шотландский «Селтик» (9) и английский «Манчестер Юнайтед» (12).