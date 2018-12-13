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12:02 (мск), источник: БЕЛТА

Победа над ПАОКом выведет футболистов БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут заключительный поединок группового этапа Лиги Европы против греческого ПАОКа. Победа позволит чемпионам Беларуси выйти в 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Борисовчане прибыли в Салоники в минувшую субботу и готовились к сегодняшней встрече в режиме одноразовых тренировок. В решающем матче группового этапа в составе БАТЭ не будет травмированных защитников Неманьи Милуновича, Егора Филипенко и форварда Яссе Туоминена.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа L, 13.12.2018, 20:55
ПАОК
-БАТЭ-

Несмотря на кадровые проблемы, главный тренер борисовской команды Алексей Бага верит, что его подопечные сыграют максимально собранно и смогут добиться положительного результата. Тем более, что в первом круге соревнований в группе L футболисты БАТЭ уступили ПАОКу на поле «Борисов-Арены» с крупным счетом 1:4 и теперь горят желанием взять реванш. Если сегодняшний поединок в Салониках завершится вничью, то судьба второго места в этом квартете будет полностью зависеть от результата встречи в Будапеште, где венгерский «Види» примет лондонский «Челси», который давно забронировал за собой первую итоговую позицию. Турнирное положение перед заключительными играми: «Челси» — 15 очков (разница мячей — 10−1), БАТЭ — 6 (6−8), «Види» — 6 (3−5), ПАОК — 3 (4−9).

Встречу ПАОК — БАТЭ будет судить бригада немецких арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. Игра на поле стадиона «Тумба» в Салониках начнется в 20.55 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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