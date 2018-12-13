Победа над ПАОКом выведет футболистов БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

Борисовчане прибыли в Салоники в минувшую субботу и готовились к сегодняшней встрече в режиме одноразовых тренировок. В решающем матче группового этапа в составе БАТЭ не будет травмированных защитников Неманьи Милуновича, Егора Филипенко и форварда Яссе Туоминена.

Несмотря на кадровые проблемы, главный тренер борисовской команды Алексей Бага верит, что его подопечные сыграют максимально собранно и смогут добиться положительного результата. Тем более, что в первом круге соревнований в группе L футболисты БАТЭ уступили ПАОКу на поле «Борисов-Арены» с крупным счетом 1:4 и теперь горят желанием взять реванш. Если сегодняшний поединок в Салониках завершится вничью, то судьба второго места в этом квартете будет полностью зависеть от результата встречи в Будапеште, где венгерский «Види» примет лондонский «Челси», который давно забронировал за собой первую итоговую позицию. Турнирное положение перед заключительными играми: «Челси» — 15 очков (разница мячей — 10−1), БАТЭ — 6 (6−8), «Види» — 6 (3−5), ПАОК — 3 (4−9).