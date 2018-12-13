Левандовски сделал третий дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Поляк сделал дубль в третьей игре подряд и с восемью мячами стал лучшим бомбардиром группового этапа турнира.

Второе место в списке бомбардиров занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 6 голов. По пять мячей на счету Неймара (ПСЖ), Эдина Джеко («Рома»), Душана Тадича («Аякс»), Андрея Крамарича («Хоффенхайм»), Пауло Дибалы («Ювентус») и Муссы Мареги («Порту»).