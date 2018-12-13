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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Левандовски сделал третий дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски забил два гола в матче с «Аяксом» (3:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Поляк сделал дубль в третьей игре подряд и с восемью мячами стал лучшим бомбардиром группового этапа турнира.

Второе место в списке бомбардиров занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 6 голов. По пять мячей на счету Неймара (ПСЖ), Эдина Джеко («Рома»), Душана Тадича («Аякс»), Андрея Крамарича («Хоффенхайм»), Пауло Дибалы («Ювентус») и Муссы Мареги («Порту»).

Добавим, что «Бавария» с первого места в группе вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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