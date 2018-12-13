Левандовски сделал третий дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ
Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски забил два гола в матче с «Аяксом» (3:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски забил два гола в матче с «Аяксом» (3:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Поляк сделал дубль в третьей игре подряд и с восемью мячами стал лучшим бомбардиром группового этапа турнира.
Второе место в списке бомбардиров занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 6 голов. По пять мячей на счету Неймара (ПСЖ), Эдина Джеко («Рома»), Душана Тадича («Аякс»), Андрея Крамарича («Хоффенхайм»), Пауло Дибалы («Ювентус») и Муссы Мареги («Порту»).
Добавим, что «Бавария» с первого места в группе вышла в