«ЦСКА срочно нужна смена логотипа»
Пользователи интернета — о том, как ЦСКА обыграл «Реал» дважды и не вышел из группы.
Пользователи интернета — о том, как ЦСКА обыграл «Реал» дважды и не вышел из группы.
В матче с «Реалом» за ЦСКА болели не только «армейские» фанаты, но и остальные клубы РПЛ. Так, «Урал» уже готов поменять названия своих билетных пакетов.
«Ростов» снова вспомнил игру «GTA».
«Енисей» выразил респект.
А потом выдал несколько фирменных шуток.
Некоторые не верили в реальность происходящего.
ЦСКА настроился на матч, как на войну.
Действия Щенникова во время штрафного удара «Реала» — одно из примечательных событий матча.
Фанатам других российских команд, пожалуй, сейчас нелегко.
Виктор Михайлович заслужил памятник.
Кажется, мы стали забывать о главном творце победы ЦСКА в Москве.
ЦСКА заслужил уважение.
«Реалу» нужна смена логотипа после такого матча.
ЦСКА, кстати, тоже.
В зарубежном «Твиттере» вспоминают о Криштиану Роналду.
С ним бы такого точно не произошло.
Соперники «Реала» тоже будут довольны.
И, конечно же, все обсуждали матч «Ромы» и «Виктории», где итальянцы сделали всё, чтобы ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы.
По мотивам истории с часами футболиста РПЛ в аэропорту. Действительно похоже.
Эх, «Рома», «Рома»…
Когда дважды обыграл «Реал» и не вышел даже в Лигу Европы.
Есть теория, что это месть «Ромы» за трансфер Думбия.
Но, пожалуй, это был самый красивый вылет из Лиги чемпионов.
Это навсегда. Спасибо, ЦСКА!
|Сантьяго Солари
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|18
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Угу Мигел (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)