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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«ЦСКА срочно нужна смена логотипа»

Пользователи интернета — о том, как ЦСКА обыграл «Реал» дважды и не вышел из группы.

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В матче с «Реалом» за ЦСКА болели не только «армейские» фанаты, но и остальные клубы РПЛ. Так, «Урал» уже готов поменять названия своих билетных пакетов.

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«Ростов» снова вспомнил игру «GTA».

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«Енисей» выразил респект.

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А потом выдал несколько фирменных шуток.

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Некоторые не верили в реальность происходящего.

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ЦСКА настроился на матч, как на войну.

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Действия Щенникова во время штрафного удара «Реала» — одно из примечательных событий матча.

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Фанатам других российских команд, пожалуй, сейчас нелегко.

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Виктор Михайлович заслужил памятник.

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Кажется, мы стали забывать о главном творце победы ЦСКА в Москве.

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ЦСКА заслужил уважение.

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«Реалу» нужна смена логотипа после такого матча.

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ЦСКА, кстати, тоже.

Источник: Чемпионат.com

В зарубежном «Твиттере» вспоминают о Криштиану Роналду.

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С ним бы такого точно не произошло.

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Соперники «Реала» тоже будут довольны.

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И, конечно же, все обсуждали матч «Ромы» и «Виктории», где итальянцы сделали всё, чтобы ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы.

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По мотивам истории с часами футболиста РПЛ в аэропорту. Действительно похоже.

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Эх, «Рома», «Рома»…

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Когда дважды обыграл «Реал» и не вышел даже в Лигу Европы.

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Есть теория, что это месть «Ромы» за трансфер Думбия.

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Но, пожалуй, это был самый красивый вылет из Лиги чемпионов.

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Это навсегда. Спасибо, ЦСКА!

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ЦСКА обыграл «Реал» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов
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08:43 (мск)© Ньюстюб
Реал 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
12.12.2018, 20:55 Зрители: 51636 Групповой турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Виктор Гончаренко
Голы
9 Федор Чалов (А. Сигурдссон) 37′
42 Георгий Щенников 43′
17 Арнор Сигурдссон (Н. Влашич) 73′
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Хесус Вальехо 3
Хави Санчес 31
Франсиско Роман Иско 22
90+3′ Федерико Вальверде 15
Марко Асенсио 20
Винисиус Жуниор 28
74′ Марселу (к) 12
Даниэль Карвахаль 2
58′ Маркос Льоренте 18
Тони Кроос 8
45′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 78′
8 Никола Влашич
25 Кристиян Бистрович
98 Иван Обляков 89′
20 Константин Кучаев
9 Федор Чалов 84′
11 Абель Эрнандес
17 Арнор Сигурдссон 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
18 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 6
10 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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