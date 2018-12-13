Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Марсель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Генк
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:55
Види
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Бордо
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ворскла
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Милан
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
13ЦСКА разгромил мадридский «Реал»
14:22 (мск), источник: Матч ТВ

«Вильярреал» уволил тренера и плохо играет дома. «Спартаку» надо побеждать

«Спартак» идет последним в своей группе, но задача по выходу в плей-офф Лиги Европы решаема.

Наверх
Источник: AFP 2018

Для прохода в 1/16 финала команде Олега Кононова в четверг вечером нужно побеждать на выезде «Вильярреал». Соперника, занимающего первую строчку в таблице квартета и ни разу не проигравшего на групповом этапе.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 13.12.2018, 20:55
Вильярреал
-Спартак-

На самом деле шансы у «Спартака» на успех в Испании рабочие. У «Вильярреала» в этом сезоне все очень плохо.

Смена тренера

За три дня до игры с москвичами «Вильярреал» отправил в отставку главного тренера Хави Кальеху, на смену ему пришел Луис Гарсия Плас.

Хави Кальеха пять лет проработал тренером с молодежными составами команды, а вот во взрослой продержался всего полтора сезона. Летом его называли в числе лучших специалистов чемпионата Испании, ведь он вывел очень молодой по составу «Вильярреал» в еврокубки, финишировав на пятом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

40-летнему специалисту банально не хватило опыта, чтобы справиться с первым серьезным кризисом. «Вильярреал» не слишком удачно провел трансферную кампанию минувшим летом — потеря лидера нападения Саму Кастильехо никак не была восполнена, не получила усиления и откровенно посредственная оборона.

Команда неудачно начала сезон и флиртует с зоной вылета во внутреннем чемпионате вот уже несколько месяцев. По испанским меркам Кальеху должны были уволить еще раньше, но долгая работа в структурах клуба гарантировала большой кредит доверия, к тому же в Испании еще активнее обсуждали провальный старт ближайших соседей из «Валенсии».

Со временем ситуация не улучшилась. Если не считать непоказательную викторию над «Альмерией» в Кубке Испании, «Вильярреал» всего раз выиграл с 25 октября. Стакан пуст даже не на половину, а на две трети, и вот уже результат в Лиге Европы читается иначе: не ноль поражений, а лишь одна победа в пяти матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Луис Гарсия Пласа тоже человек для «Вильярреала» не чужой — 15 лет назад он тренировал дубль команды, а в высшем испанском дивизионе работал с «Леванте» и «Хетафе». Последние четыре года, правда, провел в более экзотических чемпионатах ОАЭ и Китая. Не самый богатый послужной список, но руководство «Вильярреала» надеется на стандартный эффект от назначения нового специалиста — игроки бросятся доказывать, что достойны места в составе и заиграют хотя бы в первых матчах лучше, чем раньше. А Лига Европы для испанцев последний шанс хоть как-то оправдать сезон.

В гостях хорошо, дома — хуже

То, что решающая игра проходит в Испании, а не в Москве, — это даже хорошо. «Вильярреал» одна из тех команд, которые в гостях играют лучше, чем дома.

«Вильярреал» дома в чемпионате Испании

ИВНПГЗГПОчкиМесто в таблице
8134710618

«Вильярреал» в гостях в чемпионате Испании

ИВНПГЗГПОчкиМесто в таблице
722389813

У штаба Кононова не должно было возникнуть труда при поиске наглядного материала на тему «Как играть против “Вильярреала” на выезде». Самую свежую информацию предоставила «Сельта», на выходных победившая на «Ла Керамике» со счетом 3:2, причем два гола хозяева поля отыграли уже в концовке.

Все домашние игры «Вильярреала» в сезоне

ДатаТурнирСоперникРезультат
18.08ЧИ«Сосьедад»1:2
31.08ЧИ«Жирона»0:1
20.09ЛЕ«Рейнджерс»2:2
23.09ЧИ«Валенсия»0:0
30.09ЧИ«Вальядолид»0:1
20.10ЧИ«Атлетико»1:1
25.10ЛЕ«Рапид»5:0
04.11ЧИ«Леванте»1:1
25.11ЧИ«Бетис»2:1
05.12КИ«Альмерия»8:0
08.12ЧИ«Сельта»2:3

Во встрече с «Сельтой» вылезли ошибки трансферной кампании — нынешний набор защитников просто не позволяет «Вильярреалу» успешно играть против серьезных соперников. Первый гол был пропущен из-за редкой ошибки вратаря Серхио Асенхо, но затем болельщики наблюдали привычную картину, в которой игроки обороны либо обыгрывались один в один, либо теряли позиции при минимально опасных перемещениях крайних нападающих.

Разбалансированность команды Луиса Гарсии Пласы приводит к тому, что форварды, в которых было вложено порядка 50 миллионов евро, недостаточно часто получают мяч, а если и получают, то в неудобной позиции для удара. Отсюда проблемы с реализацией: «Вильярреал» много бьет, но мало забивает (пятое место по ударам в чемпионате, 15-е — по голам).

Самые бьющие команды чемпионата Испании

КомандаУдары за игру
1. Барселона16.3
2. Реал Мадрид15.8
3. Эйбар15.3
4. Вильярреал14.8
5. Севилья14.7

При этом испанцы не способны сыграть прагматично или сколько-нибудь компактно, всегда принимая от соперника открытый бой. Число допускаемых ударов по собственным воротам также одно из самых высоких в лиге.

Команды, больше всего дающие бить соперникам в чемпионате Испании

КомандаУдары за игру
1. Леванте21.3
2. Жирона16.1
3. Вильярреал14.8
4. Вальядолид14.7
5. Алавес14.3

Еще одна любопытная стилистическая особенность «Вильярреала» — это гипертрофированный отказ от индивидуальных действий. Команда Пласы среди худших в стране по количеству удачных обводок за матч. Чем выше этот показатель, тем страшнее обороняющейся команде оставлять защитника против нападающего один в один. «Спартаку» важнее перекрывать зоны — в подавляющем большинстве ситуаций развитие атаки будет идти через пас на ближнего, а не через попытку обыграть самостоятельно. Отсюда и наименьший в Ла Лиге показатель по числу фолов на своих игроках.

Команды с наименьшим количеством удачных обводок в чемпионате Испании

КомандаУдачные обводки за игру
17. Вильярреал7.4
18. Вальядолид7.2
19. Алавес6.9
20. Леганес6.1

Красно-белые и сами сейчас не способны играть надежно и внимательно, поэтому надо просто дать себе шанс в «перестрелке» и постоянно напрягать фланги защиты «Вильярреала» мастеровитыми крайними нападающими. Мало того что зритель готов многое простить за яркую атакующую игру и большое количество забитых голов, так в данном случае это еще и единственный реалистичный победный сценарий.

Главное — сдержать Форнальса

Безусловный лидер и лучший игрок нынешнего «Вильярреала» — 22-летний Пабло Форнальс. Он способен отыграть на любой позиции в полузащите, но против «Спартака» выйдет, вероятнее всего, под нападающим.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Форнальс отдал 12 голевых передач и уступил по этому показателю в чемпионате Испании только Месси и Суаресу. Луис Энрике вызывал его на последний сбор в национальную команду. Газеты отправляют молодого испанца в английскую премьер-лигу уже в январе — отступные в 20 миллионов евро не станут проблемой ни для «Вест Хэма», ни для «Фулхэма», ни тем более для «Арсенала».

Читайте также
Как капитан «Спартака» Денис Глушаков поссорился с тренером, женой и фанатами

Бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери наверняка с интересом посмотрит сегодняшний матч. Форнальс обладает всеми качествами, которые баскский специалист так ценит в центральных полузащитниках. Восьмой номер «Вильярреала» получает мяч между линиями и принимает нестандартные решения при развитии атаки. Скорость его мысли опережает скорость ног, поэтому каждый следующий маневр Форнальс обдумывает заранее. И при этом он постоянно отрабатывает в защите и не выключается из игры до самой последней минуты, пробегая по 13 километров за 90 минут.

Форнальс — лидер «Вильярреала» по ударам (2,1 за матч), ключевым передачам (1,9 за матч, уступает только Касорле) и тем самым удачным обводкам, которые стали проблемой для его одноклубников (1,5 за матч). Если у Кононова получится лишить Форнальса свободного пространства, сделать его нахождение на поле максимально дискомфортным, шансы спартаковцев на итоговую победу возрастут в разы.

Станислав Рынкевич

Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Игрок суперлиги потрогал девушку из группы поддержки. Оштрафовали не его, а клуб
Лучшие спортивные симуляторы. От пляжного волейбола и биатлона до боевых шахмат
«Нагрянула полиция»: российских биатлонистов обвинили в допинге
«ЦСКА срочно нужна смена логотипа». Реакция соцсетей на победу
Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире
Тихонов: Скандал в российском биатлоне связан с коррупцией в IBU
Шипулин разозлился и заговорил об «охоте на ведьм» в биатлоне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь