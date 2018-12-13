«Вильярреал» уволил тренера и плохо играет дома. «Спартаку» надо побеждать
«Спартак» идет последним в своей группе, но задача по выходу в
«Спартак» идет последним в своей группе, но задача по выходу в
Для прохода в 1/16 финала команде Олега Кононова в четверг вечером нужно побеждать на выезде «Вильярреал». Соперника, занимающего первую строчку в таблице квартета и ни разу не проигравшего на групповом этапе.
На самом деле шансы у «Спартака» на успех в Испании рабочие. У «Вильярреала» в этом сезоне все очень плохо.
За три дня до игры с москвичами «Вильярреал» отправил в отставку главного тренера Хави Кальеху, на смену ему пришел Луис Гарсия Плас.
Хави Кальеха пять лет проработал тренером с молодежными составами команды, а вот во взрослой продержался всего полтора сезона. Летом его называли в числе лучших специалистов чемпионата Испании, ведь он вывел очень молодой по составу «Вильярреал» в еврокубки, финишировав на пятом месте.
40-летнему специалисту банально не хватило опыта, чтобы справиться с первым серьезным кризисом. «Вильярреал» не слишком удачно провел трансферную кампанию минувшим летом — потеря лидера нападения Саму Кастильехо никак не была восполнена, не получила усиления и откровенно посредственная оборона.
Команда неудачно начала сезон и флиртует с зоной вылета во внутреннем чемпионате вот уже несколько месяцев. По испанским меркам Кальеху должны были уволить еще раньше, но долгая работа в структурах клуба гарантировала большой кредит доверия, к тому же в Испании еще активнее обсуждали провальный старт ближайших соседей из «Валенсии».
Со временем ситуация не улучшилась. Если не считать непоказательную викторию над «Альмерией» в Кубке Испании, «Вильярреал» всего раз выиграл с 25 октября. Стакан пуст даже не на половину, а на две трети, и вот уже результат в Лиге Европы читается иначе: не ноль поражений, а лишь одна победа в пяти матчах.
Луис Гарсия Пласа тоже человек для «Вильярреала» не чужой — 15 лет назад он тренировал дубль команды, а в высшем испанском дивизионе работал с «Леванте» и «Хетафе». Последние четыре года, правда, провел в более экзотических чемпионатах ОАЭ и Китая. Не самый богатый послужной список, но руководство «Вильярреала» надеется на стандартный эффект от назначения нового специалиста — игроки бросятся доказывать, что достойны места в составе и заиграют хотя бы в первых матчах лучше, чем раньше. А Лига Европы для испанцев последний шанс хоть
То, что решающая игра проходит в Испании, а не в Москве, — это даже хорошо. «Вильярреал» одна из тех команд, которые в гостях играют лучше, чем дома.
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|Очки
|Место в таблице
|8
|1
|3
|4
|7
|10
|6
|18
|И
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|Очки
|Место в таблице
|7
|2
|2
|3
|8
|9
|8
|13
У штаба Кононова не должно было возникнуть труда при поиске наглядного материала на тему «Как играть против “Вильярреала” на выезде». Самую свежую информацию предоставила «Сельта», на выходных победившая на «Ла Керамике» со счетом 3:2, причем два гола хозяева поля отыграли уже в концовке.
|Дата
|Турнир
|Соперник
|Результат
|18.08
|ЧИ
|«Сосьедад»
|1:2
|31.08
|ЧИ
|«Жирона»
|0:1
|20.09
|ЛЕ
|«Рейнджерс»
|2:2
|23.09
|ЧИ
|«Валенсия»
|0:0
|30.09
|ЧИ
|«Вальядолид»
|0:1
|20.10
|ЧИ
|«Атлетико»
|1:1
|25.10
|ЛЕ
|«Рапид»
|5:0
|04.11
|ЧИ
|«Леванте»
|1:1
|25.11
|ЧИ
|«Бетис»
|2:1
|05.12
|КИ
|«Альмерия»
|8:0
|08.12
|ЧИ
|«Сельта»
|2:3
Во встрече с «Сельтой» вылезли ошибки трансферной кампании — нынешний набор защитников просто не позволяет «Вильярреалу» успешно играть против серьезных соперников. Первый гол был пропущен
Разбалансированность команды Луиса Гарсии Пласы приводит к тому, что форварды, в которых было вложено порядка 50 миллионов евро, недостаточно часто получают мяч, а если и получают, то в неудобной позиции для удара. Отсюда проблемы с реализацией: «Вильярреал» много бьет, но мало забивает (пятое место по ударам в чемпионате, 15-е — по голам).
|Команда
|Удары за игру
|1. Барселона
|16.3
|2. Реал Мадрид
|15.8
|3. Эйбар
|15.3
|4. Вильярреал
|14.8
|5. Севилья
|14.7
При этом испанцы не способны сыграть прагматично или
|Команда
|Удары за игру
|1. Леванте
|21.3
|2. Жирона
|16.1
|3. Вильярреал
|14.8
|4. Вальядолид
|14.7
|5. Алавес
|14.3
Еще одна любопытная стилистическая особенность «Вильярреала» — это гипертрофированный отказ от индивидуальных действий. Команда Пласы среди худших в стране по количеству удачных обводок за матч. Чем выше этот показатель, тем страшнее обороняющейся команде оставлять защитника против нападающего один в один. «Спартаку» важнее перекрывать зоны — в подавляющем большинстве ситуаций развитие атаки будет идти через пас на ближнего, а не через попытку обыграть самостоятельно. Отсюда и наименьший в Ла Лиге показатель по числу фолов на своих игроках.
|Команда
|Удачные обводки за игру
|17. Вильярреал
|7.4
|18. Вальядолид
|7.2
|19. Алавес
|6.9
|20. Леганес
|6.1
Безусловный лидер и лучший игрок нынешнего «Вильярреала» — 22-летний Пабло Форнальс. Он способен отыграть на любой позиции в полузащите, но против «Спартака» выйдет, вероятнее всего, под нападающим.
В прошлом сезоне Форнальс отдал 12 голевых передач и уступил по этому показателю в чемпионате Испании только Месси и Суаресу. Луис Энрике вызывал его на последний сбор в национальную команду. Газеты отправляют молодого испанца в английскую
Бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери наверняка с интересом посмотрит сегодняшний матч. Форнальс обладает всеми качествами, которые баскский специалист так ценит в центральных полузащитниках. Восьмой номер «Вильярреала» получает мяч между линиями и принимает нестандартные решения при развитии атаки. Скорость его мысли опережает скорость ног, поэтому каждый следующий маневр Форнальс обдумывает заранее. И при этом он постоянно отрабатывает в защите и не выключается из игры до самой последней минуты, пробегая по 13 километров за 90 минут.
Форнальс — лидер «Вильярреала» по ударам (2,1 за матч), ключевым передачам (1,9 за матч, уступает только Касорле) и тем самым удачным обводкам, которые стали проблемой для его одноклубников (1,5 за матч). Если у Кононова получится лишить Форнальса свободного пространства, сделать его нахождение на поле максимально дискомфортным, шансы спартаковцев на итоговую победу возрастут в разы.
Станислав Рынкевич