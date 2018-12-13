Роналду забил меньше Чалова, ЦСКА разгромил «Реал», «Локо» и «Монако» провалились. Главное — о Лиге чемпионов

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Гранды: уязвимы, но везучи

Только пять клубов избежали поражений на групповом этапе — «Барселона», «Бавария», «Порту», «Лион» и «Аякс». Необычная компания. В этом квинтете лишь два признанных гранда и три представителя второго эшелона. При этом голландцы дважды сдержали «Баварию», а французы дважды отняли очки у «Манчестер Сити» — победили чемпиона Англии в гостях и сыграли вничью с ним дома.

Никто из больших клубов не вылетел, хотя англичанам повезло — «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» при других обстоятельствах могли бы дружно отправиться в Лигу Европы. Но частица «бы» не считается, так что все остались в строю. Прощание с «Наполи» и «Интером» — побочный эффект групп смерти.

В целом, на сегодня никто не выглядит безоговорочным фаворитом турнира. «Реал» ищет себя, «Бавария» в бундеслиге утратила иммунитет, «Барселону» пошатывает в чемпионате, «Ливерпуль» традиционно непредсказуем, «Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Атлетико» небезупречны в Лиге чемпионов. В плей-офф обязательно будут сенсации.

Криштиану на буксире

Эту осень Роналду вряд ли будет вспоминать с теплотой. Поражения в борьбе за престижные индивидуальные призы, обвинения в изнасиловании и первое в карьере удаление в матче Лиги чемпионов. В первой же еврокубковой игре за «Ювентус».

Все, что связано с Криштиану, бурно обсуждается. А уж если это удаление, то информационное пространство накрывает ядерный взрыв. Даже сестра Роналду Катя Авейру после странной красной карточки сказала, что ее брата хотят уничтожить. Не уничтожили: УЕФА оставила в силе одноматчевую дисквалификацию и косвенно признала ошибку бригады Феликса Бриха.

И спасибо Союзу за это — нас не лишили двух встреч Роналду с «Манчестер Юнайтед». В гостях португалец промолчал, но «Юве» выиграл. Дома форвард сотворил шедевр, но «Юве» проиграл. Пока у Криштиану один гол в Лиге чемпионов — меньше, чем у армейца Чалова.

Головин среди неудачников

Главное разочарование этого европейского сезона — «Монако». Полтора года назад княжеский клуб играл в полуфинале Лиги чемпионов, а сейчас превратился в половую тряпку. В группе с «Боруссией» и «Атлетико» «Монако» не был фаворитом, но никто не ожидал от него столь отвратительного выступления. Команда умудрилась даже проиграть «Брюгге» на своем поле со счетом 0:4.

Головин спасти «Монако» не смог — половину игр он пропустил из-за различных проблем со здоровьем, но хотя бы отметился голевой передачей в Бельгии. Одно очко на групповом этапе, безрадостное последнее место в квартете и звание одной из худших команды турнира — только АЕК набрал меньше очков, но от греков и не ждали прорыва в трудной группе.

Когнитивный диссонанс по-армейски

За ЦСКА и обидно, и радостно. Две эмоциональные победы над «Реалом» должны затмевать все негативные эмоции, но не получается. Армейцы разочаровали в домашнем матче с «Викторией» (да и в гостях им пришлось героически спасаться), дважды проиграли «Роме», а кроме того в столице Италии случилось страшное с болельщиками ЦСКА — из-за сошедшего с ума эскалатора фанаты армейского клуба получили травмы и вместо стадиона попали в больницу.

Но со временем этот групповой этап Лиги чемпионов армейцы будут вспоминать только с улыбкой — победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» уже обессмертила имена армейцев. В последние десять лет крупно в гостях у «Королевского клуба» побеждала только «Барселона» и ее красно-синие близнецы из Москвы. Звучит эта статистика замечательно.

Бессилие «Локомотива»

Почти все команды из первых двух корзин вышли в плей-офф Лиги чемпионов, три — переместились в турнир помладше. И только «Локомотив» весной будет невыездным.

Красно-зеленым повезло с группой: могли ведь попасться «Боруссия», «Ливерпуль» и «Интер». Как бы тогда мы сейчас называли выступление «Локомотива»? Ответьте на этот вопрос сами.

«Шальке», «Порту» и «Галатасарай» имеют больше опыта еврокубковых матчей в последние годы, но разница в классе между ними и чемпионом России не так высока, как показывает таблица. К тому же, у «Локо» были шансы зацепиться хотя бы за Лигу Европы, но он ими не воспользовался — в последнем туре москвичам нужно было забить один гол, а вместо этого они пропустили и остались без еврокубков.