ЛЧ: «Локо» и ЦСКА — на выход, «Ман Сити» — главный фаворит плей-офф

Источник: РИА "Новости"

После жеребьевки казалось, что «Локомотиву» досталась вполне проходимая группа. Действительно, сложно было найти более ровное трио соперников, чем-то, которое жребий выбрал для «Локо»: «Шальке», «Галатасарай» и «Порту». Да, португальцы выделялись на общем фоне и считались фаворитом группы, но обыгрывать турецкий клуб и неудачно начавший сезон «Шальке» «железнодорожникам» было вполне по силам.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Шальке-04 1 Локомотив 0

Однако, так казалось лишь до старта турнира. На деле же «Локомотив» оказался не готов к матчам уровня группового этапа ЛЧ, что и показала первая же игра, в которой россияне были разгромлены в Стамбуле.

Перед последним туром подопечные Юрия Семина сохраняли шансы на попадание в Лигу Европы — для этого им было необходимо обыграть в Гельзенкирхене немотивированный «Шальке» и надеяться, что «Порту» в гостях не уступит «Галатасараю». Португальцы свою часть задачи выполнили на отлично, а вот «Локомотив» будто и не стремился победить. По крайней мере, команда, которой позарез нужны три очка, так, как это делал во вторник «Локо», не играет. К примеру, на 70-й минуте матча при счете 0:0 Гильерме 20 секунд (!) вводил мяч в игру ударом от ворот.

Что касается ЦСКА, то эта Лига чемпионов войдет не только в историю клуба, но и в историю всего отечественного футбола. «Армейцы» закончили ее на последнем месте, одержав в группе две победы — зато какие! Шесть очков из шести возможных были добыты в двух матчах с мадридским «Реалом» — действующим обладателем трофея.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал 0 ЦСКА 3

В Мадриде в заключительном туре ЦСКА прервал 44-матчевую серию «сливочных», в ходе которой они обязательно забивали на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов, а Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории турнира, который за весь групповой этап ни разу не пропустил от одной из лучших команд мира. Акинфеев попал в компанию к великим вратарям современности: Эдвину ван дер Сару, который не пропустил от мадридцев в сезоне 1995/96, Йенсу Леманну (2005/06) и Пепе Рейне (2008/09).

Путевку же в Лигу Европы ЦСКА уступил чешской «Виктории», которая выиграла два последних матча в группе — сначала в Москве у «красно-синих», а затем дома у «Ромы». Вообще, плзеньский клуб становится настоящей головной болью для ЦСКА, ведь именно он не пустил «армейцев» в евровесну пять лет назад, обыграв их в заключительном туре на своем поле.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют: «Боруссия» (Германия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Шальке» (Германия), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Лион» (Франция) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).