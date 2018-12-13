«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

Матч состоится в четверг в Испании и начнется в 20:55 мск. Для выхода из группы G в плей-офф турнира «красно-белым» нужна только победа.
Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Денис Глушаков (капитан), Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ломовицкий, Илья Кутепов, Ивелин Попов, Николай Рассказов и Софьян Ханни.
У «Вильярреала» на поле с первых минут появятся Андрес Фернандес (вратарь), Марио Гаспар (капитан), Альваро, Сантьяго Касерес, Виктор Руис, Жерар Морено, Пабло Форнальс, Хауме Коста, Карл Токо Экамби, Хави Фуэго и Самуэль Чуквезе.