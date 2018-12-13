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20:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Нападающие Зе Луиш и Луис Адриано выйдут в стартовом составе московского «Спартака» на матч заключительного утра группового этапа футбольной Лиги Европы против испанского «Вильярреала», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Матч состоится в четверг в Испании и начнется в 20:55 мск. Для выхода из группы G в плей-офф турнира «красно-белым» нужна только победа.

Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Денис Глушаков (капитан), Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ломовицкий, Илья Кутепов, Ивелин Попов, Николай Рассказов и Софьян Ханни.

У «Вильярреала» на поле с первых минут появятся Андрес Фернандес (вратарь), Марио Гаспар (капитан), Альваро, Сантьяго Касерес, Виктор Руис, Жерар Морено, Пабло Форнальс, Хауме Коста, Карл Токо Экамби, Хави Фуэго и Самуэль Чуквезе.

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