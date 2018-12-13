«Севилья» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
«Севилья» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 6-го, заключительного, тура группового этапа Лиги Европы.
«Севилья» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 6-го, заключительного, тура группового этапа Лиги Европы.
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Каррису (капитан), Меркадо, Эскудеро, Васкес, Банега, Меса, Промес, Силва,
«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович (капитан), Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Классон, Игнатьев, Вандерсон.
Турнирное положение команд в группе J перед 6-м туром: 1. «Краснодар» (12 очков); 2. «Севилья» (12); 3. «Стандард» (9); 4. «Акхисар Беледиеспор» (0).