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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Кержаков, Маркизио и Заболотный — в основе «Зенита» на матч со «Славией»

Стали известны стартовые составы российского «Зенита» и чешской «Славии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 13 декабря, на стадионе «Эден» в Праге.

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Источник: РИА "Новости"

В стартовом составе питерской команды выйдут сразу несколько футболистов, которые в этом сезоне редко получали игровую практику или часто оказывались на скамейке запасных в последнее время. В их числе голкипер Михаил Кержаков, полузащитник Клаудио Маркизио и нападающий Антон Заболотный.

«Славия»: Коларж, Нгаду-Нгаджуй, Зелены, Кудела, Цоуфаль, Соучек, Гушбауэр, Олайинка, Змрхаль, Стох, Шкода.

Запасные: Коварж, Сикора, Матоушек, Дели, Балутэ, Фрыдрых, И. Траоре.

«Зенит»: М. Кержаков, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Шатов, Заболотный.

Запасные: Лунёв, Анюков, Терентьев, Л. Мусаев, Кузяев, Мак, Дриусси.

Напомним, что «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы С.

Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

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