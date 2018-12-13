Кержаков, Маркизио и Заболотный — в основе «Зенита» на матч со «Славией»

В стартовом составе питерской команды выйдут сразу несколько футболистов, которые в этом сезоне редко получали игровую практику или часто оказывались на скамейке запасных в последнее время. В их числе голкипер Михаил Кержаков, полузащитник Клаудио Маркизио и нападающий Антон Заболотный.
«Славия»: Коларж, Нгаду-Нгаджуй, Зелены, Кудела, Цоуфаль, Соучек, Гушбауэр, Олайинка, Змрхаль, Стох, Шкода.
Запасные: Коварж, Сикора, Матоушек, Дели, Балутэ, Фрыдрых, И. Траоре.
«Зенит»: М. Кержаков, Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Шатов, Заболотный.
Запасные: Лунёв, Анюков, Терентьев, Л. Мусаев, Кузяев, Мак, Дриусси.
Напомним, что «Зенит» досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы С.
Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.