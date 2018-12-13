Кержаков, Маркизио и Заболотный — в основе «Зенита» на матч со «Славией»

В стартовом составе питерской команды выйдут сразу несколько футболистов, которые в этом сезоне редко получали игровую практику или часто оказывались на скамейке запасных в последнее время. В их числе голкипер Михаил Кержаков, полузащитник Клаудио Маркизио и нападающий Антон Заболотный.