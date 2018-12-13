«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и не вышел в плей-офф Лиги Европы

«Спартак» набрал пять очков в шести матчах и занял четвертое место в турнирной таблице группы G, не сумев выйти в 1/16 финала. «Вильярреал» с 10 очками вышел в плей-офф с первого места в группе, опередив австрийский «Рапид» по результатам личных встреч. Шотландский «Рейнджерс» с шестью очками стал третьим.

В прошлом сезоне «Спартак» дошел до 1/16 финала Лиги Европы, уступив на данной стадии турнира испанскому «Атлетику». До этого москвичи выходили в плей-офф еврокубков в сезоне-2010/11, тогда «Спартак» пробился в четвертьфинал, где проиграл будущему победителю турнира португальскому «Порту». Данный результат является лучшим для российского клуба во втором по значимости клубном турнире Европы после его переименования в 2009 году (до этого турнир носил название Кубок УЕФА).