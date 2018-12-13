Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л1
Байер2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец1
Цюрих1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
РБ Лейпциг1
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген0
Бордо0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр2
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак Тр1
Фенербахче0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З0
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг3
Ворскла0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал1
Карабах0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж0
Бетис0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Олимпиакос П0
Милан0
Футбол. Еврокубки
13.12
Вильярреал2
Спартак0
Футбол. Еврокубки
13.12
Рапид В1
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
13.12
Марсель1
Аполлон3
Футбол. Еврокубки
13.12
Лацио1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
13.12
Бешикташ0
Мальме1
Футбол. Еврокубки
13.12
Генк4
Сарпсборг 080
Футбол. Еврокубки
13.12
Севилья3
Краснодар0
Футбол. Еврокубки
13.12
Акхисар БС0
Стандард Л0
Футбол. Еврокубки
13.12
Ренн2
Астана0
Футбол. Еврокубки
13.12
Динамо К0
Яблонец1
Футбол. Еврокубки
13.12
ПАОК1
БАТЭ3
Футбол. Еврокубки
13.12
Види2
Челси2
Все события
Фоторепортажи
10Как на арене «Зенита» готовятся играть в хоккей? Бомбические фото
18Год Дзюбы: лидер сборной и герой нации
13 декабря, источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и не вышел в плей-офф Лиги Европы

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» в гостях уступил испанскому «Вильярреалу» со счетом 0:2 в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Голы забили Самуэль Чуквуезе (11-я минута) и Карл Экамби (48). На 90-й минуте защитник «Вильярреала» Жауме Коста получил красную карточку за грубый фол на полузащитнике «Спартака» Джано Ананидзе.

Читайте также
«Краснодар» крупно уступил «Севилье», но вышел в плей-офф Лиги Европы

«Спартак» набрал пять очков в шести матчах и занял четвертое место в турнирной таблице группы G, не сумев выйти в 1/16 финала. «Вильярреал» с 10 очками вышел в плей-офф с первого места в группе, опередив австрийский «Рапид» по результатам личных встреч. Шотландский «Рейнджерс» с шестью очками стал третьим.

В прошлом сезоне «Спартак» дошел до 1/16 финала Лиги Европы, уступив на данной стадии турнира испанскому «Атлетику». До этого москвичи выходили в плей-офф еврокубков в сезоне-2010/11, тогда «Спартак» пробился в четвертьфинал, где проиграл будущему победителю турнира португальскому «Порту». Данный результат является лучшим для российского клуба во втором по значимости клубном турнире Европы после его переименования в 2009 году (до этого турнир носил название Кубок УЕФА).

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет 17 декабря.

Вильярреал 2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа G Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Луис Гарсиа Пласа Олег Кононов
Голы
11′ Самуэль Чиквуэзе 30
48′ Карл Токо-Экамби (Пабло Форнальс) 17
Составы
90+2′ Морено Андрес Фернандес 13
Перес Марио Гаспар (к) 2
90′ Коста Хорда Хауме 11
71′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Виктор Руис 6
Пабло Форнальс 8
Хави Фуэго 18
Сантьяго Касерес 5
80′ Самуэль Чиквуэзе 30
Санти Касорла 19
76′ Херард Морено 7
Альфонсо Педраса 16
72′ Карл Токо-Экамби 17
Карлос Бакка 9
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия 90′
29 Илья Кутепов 90+1′
8 Денис Глушаков (к)
71 Ивелин Попов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 85′
27 Александр Ломовицкий 55′ 22′
88 Александр Ташаев
94 Софьян Ханни 67′
99 Педро Роша
12 де Соуза Луиз Адриану 74′
7 Джано Ананидзе
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
17 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 6
16 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Боковой судья Харалдс Гудерманис (Латвия)
Боковой судья Алексей Спасенников (Латвия)
За воротами Александр Голубев (Латвия)
За воротами Эдгар Мальцев (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
«Спартак» проиграл 17-й команде Испании
«Краснодар» крупно уступил «Севилье», но вышел в евровесну
Россия дожала шведов только на буллитах на Кубке Первого канала
«Зенит» и «Локомотив» интересуются полузащитником «Спартака»
Зимняя классика. ЦСКА разобрался с «Химками»
«Зенит» проводит последний матч в группе ЛЕ (трансляция)
ЛЧ: «Локо» и ЦСКА — на выход, «Ман Сити» — фаворит плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь