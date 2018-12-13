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13 декабря, источник: Vesti.kz

Сколько заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана» после завершения группового этапа Лиги Европы.

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Казахстанский клуб играл в группе К, где его соперниками были киевское «Динамо», французский «Ренн» и чешский «Яблонец». С восемью очками «Астана» финишировала на третьем месте и не смогла выйти в плей-офф.

Свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, откуда выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1) в третьем раунде.

За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанский клуб получит еще 260 тысяч. Общая сумма выплат «Астане» за квалификацию ЛЧ составила 1,4 миллиона евро.

После вылета из ЛЧ «Астана» перешла в раунд плей-офф Лиги Европы, где в борьбе за выход в группу в серии пенальти победила кипрский АПОЭЛ. Место в группе ЛЕ «Астане» принесло 2,62 миллиона евро.

В группе ЛЕ «Астана» стартовала с ничьей против киевского «Динамо» (2:2) в гостях, а затем победила «Ренн» (2:0) и отобрала очки в гостях у «Яблонца» (1:1). За победу в матчах этой стадии полагается 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.

Таким образом, «Астана» заработала в еврокубковом сезоне как минимум 5 миллионов 540 тысяч евро. Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние десять лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).

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