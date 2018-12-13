Сколько заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне
Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана» после завершения группового этапа Лиги Европы.
Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана» после завершения группового этапа Лиги Европы.
Казахстанский клуб играл в группе К, где его соперниками были киевское «Динамо», французский «Ренн» и чешский «Яблонец». С восемью очками «Астана» финишировала на третьем месте и не смогла выйти в
Свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, откуда выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1) в третьем раунде.
За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанский клуб получит еще 260 тысяч. Общая сумма выплат «Астане» за квалификацию ЛЧ составила 1,4 миллиона евро.
После вылета из ЛЧ «Астана» перешла в раунд
В группе ЛЕ «Астана» стартовала с ничьей против киевского «Динамо» (2:2) в гостях, а затем победила «Ренн» (2:0) и отобрала очки в гостях у «Яблонца» (1:1). За победу в матчах этой стадии полагается 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.
Таким образом, «Астана» заработала в еврокубковом сезоне как минимум 5 миллионов 540 тысяч евро. Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние десять лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).