«Астана» проиграла «Ренну» в матче с отраженным пенальти Эрича и вылетела из Лиги Европы

Игра шестого тура группы К прошла в ночь с 13 на 14 декабря и завершилась со счетом 2:0.

К этой игре «Ренн», сменивший главного тренера, подходил с серией из двух побед, а вот «Астана» из-за завершения сезона в Казахстане осталась без игровой практики, поэтому провела товарищеский матч против клуба «Шамбли» (1:0) из третьей лиги Франции.

Для выхода в плей-офф «Ренну» требовалась только победа, тогда как «Астану» устраивала и ничья. На перерыв команды уходили при счете 0:0. В первом тайме к голу были ближе хозяева, но несколькими сейвами у «Астаны» отметился вратарь Ненад Эрич.

На второй тайм «Астана» вышла в чуть измененном составе — натурализованного бразильца из сборной Азербайджана Ричарда Алмейду заменил казахстанец Абзал Бейсебеков.

Ничейный счет в игре держался больше часа. На 66-й минуте Бахтиер Зайнутдинов сфолил в своей штрафной на сенегальском хавбеке Исмаиле Сарре. Бить пенальти вызвался Бенжамен Буриго, но Эрич угадал направление и перевел мяч в штангу, однако Сарр успешно сыграл на добивание и открыл счет.

После этого «Астана» побежала отыгрываться, но в итоге пропустила в свои ворота. Дубль на 73-й минуте оформил Сарр — для 20-летнего футболиста этот мяч стал третьим за четыре игры в ЛЕ.