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13 декабря, источник: Vesti.kz

«Астана» проиграла «Ренну» в матче с отраженным пенальти Эрича и вылетела из Лиги Европы

Футболисты «Астаны» потерпели гостевое поражение от французского «Ренна» в последнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра шестого тура группы К прошла в ночь с 13 на 14 декабря и завершилась со счетом 2:0.

К этой игре «Ренн», сменивший главного тренера, подходил с серией из двух побед, а вот «Астана» из-за завершения сезона в Казахстане осталась без игровой практики, поэтому провела товарищеский матч против клуба «Шамбли» (1:0) из третьей лиги Франции.

Для выхода в плей-офф «Ренну» требовалась только победа, тогда как «Астану» устраивала и ничья. На перерыв команды уходили при счете 0:0. В первом тайме к голу были ближе хозяева, но несколькими сейвами у «Астаны» отметился вратарь Ненад Эрич.

На второй тайм «Астана» вышла в чуть измененном составе — натурализованного бразильца из сборной Азербайджана Ричарда Алмейду заменил казахстанец Абзал Бейсебеков.

Ничейный счет в игре держался больше часа. На 66-й минуте Бахтиер Зайнутдинов сфолил в своей штрафной на сенегальском хавбеке Исмаиле Сарре. Бить пенальти вызвался Бенжамен Буриго, но Эрич угадал направление и перевел мяч в штангу, однако Сарр успешно сыграл на добивание и открыл счет.

После этого «Астана» побежала отыгрываться, но в итоге пропустила в свои ворота. Дубль на 73-й минуте оформил Сарр — для 20-летнего футболиста этот мяч стал третьим за четыре игры в ЛЕ.

Еще в пятом туре первое место в группе К и место в плей-офф ЛЕ себе гарантировало киевское «Динамо». Вторым с девятью баллами стал «Ренн», который впервые в своей истории сыграет в 1/16 финала. Набравшая восемь баллов «Астана» и чешский «Яблонец» завершают выступление в ЛЕ.

Ренн 2:0
Первый тайм: 0:0
Астана
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа K Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Григорий Бабаян
Голы
68′ Исмаила Сарр 7
73′ Исмаила Сарр 7
Нереализованные пенальти
68′ Б. Буриго 14
Составы
Абдулайе Диалло 16
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре (к) 21
82′ Бенжамен Буриго 14
М`Бай Ньянг 11
90′ Атем Бен Арфа 18
Адриен Юну 23
75′ Теосон Сьебатше 9
Якоб Юханссон 6
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич 67′
44 Евгений Постников
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
19 Бактиер Зайнутдинов 52′
30 Жуниор Кабананга
6 Ласло Кляйнхайслер 86′
77 Дмитрий Шомко
11 Педру Энрике 81′
45 Роман Муртазаев
20 Ришард Алмейда 45′
15 Абзал Бейсебеков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
6 Угловые 6
9 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
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Видеообзор последнего матча "Астаны" в группе Лиги Европы с отраженным пенальти Эрича
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