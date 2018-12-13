«Краснодар» крупно уступил «Севилье», но вышел в плей-офф Лиги Европы по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Виссам Бен Йеддер (5-я и 10-я минуты) и Эвер Банега (49, с пенальти). На 49-й минуте футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес получил красную карточку.

В параллельном матче группы J бельгийский «Стандард» сыграл в гостях вничью с турецким «Акхисаром» (0:0).

Футбол Испания 2018/2019 Тур 16, 16.12.2018, 14:00 Севилья - Жирона -

«Краснодар», набрав 12 очков, занял второе место в турнирной таблице группы, дающее право сыграть в 1/16 финала турнира. «Севилья» также набрала 12 очков и вышла из группы с первого места, опередив российский клуб по разнице забитых и пропущенных мячей в очных встречах. «Стандард» занял третье место (10 очков), «Акхисар» — четвертое (1 очко).

«Краснодар» стал вторым российским клубом в нынешнем сезоне, кому удалось пробиться в плей-офф еврокубков, ранее досрочно место в 1/16 финала Лиги Европы обеспечил себе санкт-петербургский «Зенит». Также в групповом этапе Лиге Европы принимал участие «Спартак», а в Лиге чемпионов — ЦСКА и «Локомотив». Все московские команды заняли в своих группах четвертое место и завершили борьбу.

«Краснодар» в третий раз в своей истории (клуб был основан в 2008 году) вышел в плей-офф Лиги Европы, лучшим достижением клуба является выход в 1/8 финала в сезоне-2016/17.