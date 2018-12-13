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13 декабря, источник: ТАСС

«Краснодар» крупно уступил «Севилье», но вышел в плей-офф Лиги Европы по футболу

ТАСС, 13 декабря. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл в гостях испанской «Севилье» со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Виссам Бен Йеддер (5-я и 10-я минуты) и Эвер Банега (49, с пенальти). На 49-й минуте футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес получил красную карточку.

В параллельном матче группы J бельгийский «Стандард» сыграл в гостях вничью с турецким «Акхисаром» (0:0).

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 16, 16.12.2018, 14:00
Севилья
-Жирона-

«Краснодар», набрав 12 очков, занял второе место в турнирной таблице группы, дающее право сыграть в 1/16 финала турнира. «Севилья» также набрала 12 очков и вышла из группы с первого места, опередив российский клуб по разнице забитых и пропущенных мячей в очных встречах. «Стандард» занял третье место (10 очков), «Акхисар» — четвертое (1 очко).

«Краснодар» стал вторым российским клубом в нынешнем сезоне, кому удалось пробиться в плей-офф еврокубков, ранее досрочно место в 1/16 финала Лиги Европы обеспечил себе санкт-петербургский «Зенит». Также в групповом этапе Лиге Европы принимал участие «Спартак», а в Лиге чемпионов — ЦСКА и «Локомотив». Все московские команды заняли в своих группах четвертое место и завершили борьбу.

«Краснодар» в третий раз в своей истории (клуб был основан в 2008 году) вышел в плей-офф Лиги Европы, лучшим достижением клуба является выход в 1/8 финала в сезоне-2016/17.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет 17 декабря.

Севилья 3:0
Первый тайм: 2:0
Краснодар
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа J Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Мурад Мусаев
Голы
5′ Виссам Бен Йеддер 9
10′ Виссам Бен Йеддер (С. Гомес) 9
49′ Эвер Банега 10
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
Даниэл Каррису (к) 6
Габриэль Меркадо 25
40′ Квинси Промес 21
Серхио Эскудеро 18
Роке Меса 7
Франко Васкес 22
65′ 70′ Эвер Банега 10
Ибраим Амаду 5
72′ Виссам Бен Йеддер 9
Гонсалес Хесус Навас 16
77′ Андре Силва 12
Луис Муриэль 14
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров
6 Кристиан Рамирес 40′ 48′
3 Йон Гудни Фьолусон
4 Александр Мартынович (к)
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 14′
77 Шарль Каборе
7 Вандерсон Масиэл 77′
49 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 51′
89 Дмитрий Стоцкий
85 Иван Игнатьев 61′
20 Кристиан Куэва
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 2
12 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Боковой судья Марцин Бонек (Польша)
Боковой судья Давид Игор Голис (Польша)
За воротами Бартош Франковски (Польша)
За воротами Збигнев Добрынин (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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