«Краснодар» крупно уступил «Севилье», но вышел в плей-офф Лиги Европы по футболу
ТАСС, 13 декабря. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл в гостях испанской «Севилье» со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 13 декабря. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл в гостях испанской «Севилье» со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Голы забили Виссам Бен Йеддер (5-я и 10-я минуты) и Эвер Банега (49, с пенальти). На 49-й минуте футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес получил красную карточку.
В параллельном матче группы J бельгийский «Стандард» сыграл в гостях вничью с турецким «Акхисаром» (0:0).
«Краснодар», набрав 12 очков, занял второе место в турнирной таблице группы, дающее право сыграть в 1/16 финала турнира. «Севилья» также набрала 12 очков и вышла из группы с первого места, опередив российский клуб по разнице забитых и пропущенных мячей в очных встречах. «Стандард» занял третье место (10 очков), «Акхисар» — четвертое (1 очко).
«Краснодар» стал вторым российским клубом в нынешнем сезоне, кому удалось пробиться в
«Краснодар» в третий раз в своей истории (клуб был основан в 2008 году) вышел в
Жеребьевка
|Пабло Мачин
|Мурад Мусаев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)
|Боковой судья
|Марцин Бонек (Польша)
|Боковой судья
|Давид Игор Голис (Польша)
|За воротами
|Бартош Франковски (Польша)
|За воротами
|Збигнев Добрынин (Польша)