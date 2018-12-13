Как сыграли соперники «Астаны» по группе Лиги Европы

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Игра шестого тура группы К прошла в столице Украины и завершилось со счетом 0:1. Победный гол «Яблонца» на десятой минуте забил Мартин Долежал.

Исход этого матча уже никак не влиял турнирный расклад: «Динамо» в пятом туре гарантировало себе первое место, а «Яблонец» не смог бы покинуть четвертую строчку.

В параллельном матче этой группы французский «Ренн» на своем поле победил казахстанскую «Астану» — 2:0.