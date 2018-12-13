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13 декабря, источник: Vesti.kz

Как сыграли соперники «Астаны» по группе Лиги Европы

Киевское «Динамо» проиграло чешскому «Яблонцу» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра шестого тура группы К прошла в столице Украины и завершилось со счетом 0:1. Победный гол «Яблонца» на десятой минуте забил Мартин Долежал.

Исход этого матча уже никак не влиял турнирный расклад: «Динамо» в пятом туре гарантировало себе первое место, а «Яблонец» не смог бы покинуть четвертую строчку.

В параллельном матче этой группы французский «Ренн» на своем поле победил казахстанскую «Астану» — 2:0.

С 11 очками победителем группы стало «Динамо». Вторую путевку в плей-офф с девятью баллами получил «Ренн». Набравшая восемь очков «Астана» и «Яблонец», у которого пять баллов, покидают ЛЕ.

Динамо К 0:1
Первый тайм: 0:1
Яблонец
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа K НСК Олимпийский
Главные тренеры
Александр Хацкевич Петр Рада
Голы
15 Мартин Долежал 10′
Составы
Георгий Бущан 1
Виталий Миколенко 16
Никита Бурда 26
28′ Тамаш Кадар 44
Томаш Кендзера 94
Сергей Сидорчук (к) 5
Владимир Шепелев 8
90′ Беньямин Вербич 7
Виктор Цыганков 15
59′ Николай Шапаренко 10
Георгий Цитаишвили 31
66′ Артем Беседин 41
75′ Миккель Дуэлунн 99
Александр Андриевский 18
30 Властимил Грубы
2 Давид Говорка 88′
5 Матей Ганоусек
13 Давид Лисхка
26 Томаш Голеш 90+2′
3 Томаш Хюбшман (к)
10 Михал Травник
15 Мартин Долежал 13′
6 Милош Кратохвил 89′
23 Томаш Бржечка
19 Ян Храмоста 70′
18 Рафаэль Акоста
25 Владимир Йовович 79′
21 Эдуард Соболь
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
6 Угловые 5
14 Фолы 9
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Вильяльмур Тораринссон (Исландия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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