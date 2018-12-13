Как сыграли соперники «Астаны» по группе Лиги Европы

Игра шестого тура группы К прошла в столице Украины и завершилось со счетом 0:1. Победный гол «Яблонца» на десятой минуте забил Мартин Долежал.
Исход этого матча уже никак не влиял турнирный расклад: «Динамо» в пятом туре гарантировало себе первое место, а «Яблонец» не смог бы покинуть четвертую строчку.
В параллельном матче этой группы французский «Ренн» на своем поле победил казахстанскую «Астану» — 2:0.
С 11 очками победителем группы стало «Динамо». Вторую путевку в плей-офф с девятью баллами получил «Ренн». Набравшая восемь очков «Астана» и «Яблонец», у которого пять баллов, покидают ЛЕ.