БАТЭ вышел в 1/16 финала футбольной Лиги Европы

У победителей голами отметились Максим Скавыш (18-я минута) и Николай Сигневич (42, 45), у проигравшей команды мяч на счету Александара Прийовича (59).
На 61-й минуте Сигневич был удален за красную карточку. Благодаря победе БАТЭ набрал девять очков и вышел в 1/16 финала турнира со второго места в группе L. Первое место в квартете занял английский «Челси» (16 очков), который в гостях сыграл вничью со счетом 2:2 с занявшим третье место венгерским «Види» (7).
В группе I шведский «Мальме» в гостях со счетом 1:0 обыграл турецкий «Бешикташ», благодаря чему занял второе место с девятью очками и вышел в плей-офф. Первую строчку занял бельгийский «Генк» с 11 очками после победы над аутсайдером квартета норвежским «Сарпсборгом» (4:0).
В группе К французский «Ренн» благодаря домашней победе над казахстанской «Астаной» (2:0) занял второе место с девятью очками и вышел в плей-офф. Первое место в группе ранее досрочно обеспечило себе украинское «Динамо» (11), которое дома уступило чешскому клубу «Яблонец» (0:1).
В группе Н итальянский «Лацио» дома уступил немецкому «Айнтрахту» (Франкфурт-на-Майне) со счетом 1:2. Оба клуба ранее обеспечили себе путевки в 1/16 финала. «Айнтрахт» (18) вышел из группы с первого места, «Лацио» — со второго (9), в другом матче группы «Марсель» дома уступил кипрскому «Аполлону» (1:3). Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет 17 декабря.