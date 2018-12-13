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13 декабря, источник: ТАСС

БАТЭ вышел в 1/16 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 13 декабря. Белорусский футбольный клуб БАТЭ обыграл греческий ПАОК со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы и пробился в следующий раунд турнира.

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Источник: Reuters

У победителей голами отметились Максим Скавыш (18-я минута) и Николай Сигневич (42, 45), у проигравшей команды мяч на счету Александара Прийовича (59).

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа L, 13.12.2018, 20:55
Види
2Челси2

На 61-й минуте Сигневич был удален за красную карточку. Благодаря победе БАТЭ набрал девять очков и вышел в 1/16 финала турнира со второго места в группе L. Первое место в квартете занял английский «Челси» (16 очков), который в гостях сыграл вничью со счетом 2:2 с занявшим третье место венгерским «Види» (7).

В группе I шведский «Мальме» в гостях со счетом 1:0 обыграл турецкий «Бешикташ», благодаря чему занял второе место с девятью очками и вышел в плей-офф. Первую строчку занял бельгийский «Генк» с 11 очками после победы над аутсайдером квартета норвежским «Сарпсборгом» (4:0).

В группе К французский «Ренн» благодаря домашней победе над казахстанской «Астаной» (2:0) занял второе место с девятью очками и вышел в плей-офф. Первое место в группе ранее досрочно обеспечило себе украинское «Динамо» (11), которое дома уступило чешскому клубу «Яблонец» (0:1).

В группе Н итальянский «Лацио» дома уступил немецкому «Айнтрахту» (Франкфурт-на-Майне) со счетом 1:2. Оба клуба ранее обеспечили себе путевки в 1/16 финала. «Айнтрахт» (18) вышел из группы с первого места, «Лацио» — со второго (9), в другом матче группы «Марсель» дома уступил кипрскому «Аполлону» (1:3). Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет 17 декабря.

ПАОК 1:3
Первый тайм: 0:3
БАТЭ
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Алексей Бага
Голы
59′ Александр Прийович (Лео Жаба) 9
15 Максим Скавыш (И. Стасевич) 18′
13 Николай Сигневич 42′
13 Николай Сигневич (И. Стасевич) 45+1′
Составы
Александрос Пасхалакис 31
43′ Лео Матос 3
Фернанду Варела 43
Хосе Анхель Креспо 15
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Хосе Альберто Каньяс 87
Александр Прийович 9
Лео Жаба 98
36′ 45′ Виейринья (к) 20
Алин Тошка 6
55′ Димитриос Пелкас 77
Чуба Акпом 47
45′ Димитриос Лимниос 18
Амр Варда 74
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
23 Захар Волков
33 Денис Поляков
10 Мирко Иванич
17 Алексей Риос 72′
22 Игорь Стасевич (к)
25 Дмитрий Бага 27′
13 Николай Сигневич 61′
8 Станислав Драгун 88′
5 Евгений Яблонский 90+5′
15 Максим Скавыш 82′
62 Михаил Гордейчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
26 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
10 Угловые 2
8 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тобиас Вельц (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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