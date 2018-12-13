БАТЭ вышел в 1/16 финала футбольной Лиги Европы

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У победителей голами отметились Максим Скавыш (18-я минута) и Николай Сигневич (42, 45), у проигравшей команды мяч на счету Александара Прийовича (59).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа L, 13.12.2018, 20:55 Види 2 Челси 2

На 61-й минуте Сигневич был удален за красную карточку. Благодаря победе БАТЭ набрал девять очков и вышел в 1/16 финала турнира со второго места в группе L. Первое место в квартете занял английский «Челси» (16 очков), который в гостях сыграл вничью со счетом 2:2 с занявшим третье место венгерским «Види» (7).

В группе I шведский «Мальме» в гостях со счетом 1:0 обыграл турецкий «Бешикташ», благодаря чему занял второе место с девятью очками и вышел в плей-офф. Первую строчку занял бельгийский «Генк» с 11 очками после победы над аутсайдером квартета норвежским «Сарпсборгом» (4:0).

В группе К французский «Ренн» благодаря домашней победе над казахстанской «Астаной» (2:0) занял второе место с девятью очками и вышел в плей-офф. Первое место в группе ранее досрочно обеспечило себе украинское «Динамо» (11), которое дома уступило чешскому клубу «Яблонец» (0:1).