Футболисты БАТЭ вышли в плей-офф Лиги Европы, победив ПАОК

Первая половина встречи в Салониках началась с атак хозяев, но они не представляли особых угроз воротам Дениса Щербицкого. Зато один из контрвыпадов борисовчан завершился голом — на 18-й минуте игры после передачи с левого фланга счет открыл Максим Скавыш. За 3 минуты до перерыва греки нарушили правила в своей штрафной площади, и Николай Сигневич реализовал пенальти. Он же оформил дубль в компенсированное время первого тайма — 3:0. После перерыва хозяева пошли вперед, и на исходе часа игрового времени Александр Прийович отыграл один мяч. Вскоре Николай Сигневич был удален с поля, и гостям пришлось думать только об обороне. Хозяева полностью владели инициативой, но борисовчане отстояли свои ворота и завоевали путевку в 1/16 финала. Футболисты БАТЭ взяли реванш у ПАОКа за поражение в домашней встрече первого круга — 1:4.