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13 декабря, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ вышли в плей-офф Лиги Европы, победив ПАОК

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в 1/16 финала Лиги Европы, победив греческий ПАОК со счетом 3:1 в гостевом матче 6-го тура группы L, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: paok24.com

Первая половина встречи в Салониках началась с атак хозяев, но они не представляли особых угроз воротам Дениса Щербицкого. Зато один из контрвыпадов борисовчан завершился голом — на 18-й минуте игры после передачи с левого фланга счет открыл Максим Скавыш. За 3 минуты до перерыва греки нарушили правила в своей штрафной площади, и Николай Сигневич реализовал пенальти. Он же оформил дубль в компенсированное время первого тайма — 3:0. После перерыва хозяева пошли вперед, и на исходе часа игрового времени Александр Прийович отыграл один мяч. Вскоре Николай Сигневич был удален с поля, и гостям пришлось думать только об обороне. Хозяева полностью владели инициативой, но борисовчане отстояли свои ворота и завоевали путевку в 1/16 финала. Футболисты БАТЭ взяли реванш у ПАОКа за поражение в домашней встрече первого круга — 1:4.

В другом матче 6-го тура группы L венгерский «Види» в Будапеште сыграл вничью с лидером — лондонским «Челси» — 2:2.

Итоговое положение: «Челси» — 16 очков, БАТЭ — 9, «Види» — 7, ПАОК — 3.

ПАОК 1:3
Первый тайм: 0:3
БАТЭ
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Алексей Бага
Голы
59′ Александр Прийович (Лео Жаба) 9
15 Максим Скавыш (И. Стасевич) 18′
13 Николай Сигневич 42′
13 Николай Сигневич (И. Стасевич) 45+1′
Составы
Александрос Пасхалакис 31
43′ Лео Матос 3
Фернанду Варела 43
Хосе Анхель Креспо 15
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Хосе Альберто Каньяс 87
Александр Прийович 9
Лео Жаба 98
36′ 45′ Виейринья (к) 20
Алин Тошка 6
55′ Димитриос Пелкас 77
Чуба Акпом 47
45′ Димитриос Лимниос 18
Амр Варда 74
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
23 Захар Волков
33 Денис Поляков
10 Мирко Иванич
17 Алексей Риос 72′
22 Игорь Стасевич (к)
25 Дмитрий Бага 27′
13 Николай Сигневич 61′
8 Станислав Драгун 88′
5 Евгений Яблонский 90+5′
15 Максим Скавыш 82′
62 Михаил Гордейчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
26 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
10 Угловые 2
8 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тобиас Вельц (Германия)
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