Кононов: «Спартак» неплохо играл с «Вильярреалом» после первого пропущенного мяча

«Спартак» потерпел поражение в заключительном туре группового этапа Лиги Европы на выезде от «Вильярреала» со счетом 0:2 и завершил борьбу в еврокубках.
«Первые минуты нам не удались, пропустили быстрый гол. Было много ошибок, но после пропущенного гола мы стали играть неплохо, создали опасные моменты, которые хотелось бы реализовать. Нам надо было, конечно, выигрывать, поэтому мы рисковали, но во втором тайме пропускали контратаки «Вильярреала», — сказал Кононов.
«Разбор полетов я буду делать в раздевалке. А с руководством, конечно, будет встреча в конце сезона, мы все обсудим», — добавил он.
«Спартак» набрал пять очков в шести матчах и занял четвертое место в турнирной таблице группы G. «Вильярреал» с 10 очками вышел в плей-офф с первого места в группе, австрийский «Рапид» занял второе место (10 очков) по результатам личных встреч с испанским клубом. Шотландский «Рейнджерс» с шестью очками стал третьим.