Кононов: «Спартак» неплохо играл с «Вильярреалом» после первого пропущенного мяча

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» потерпел поражение в заключительном туре группового этапа Лиги Европы на выезде от «Вильярреала» со счетом 0:2 и завершил борьбу в еврокубках.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 16, 16.12.2018, 20:30 Уэска - Вильярреал -

«Первые минуты нам не удались, пропустили быстрый гол. Было много ошибок, но после пропущенного гола мы стали играть неплохо, создали опасные моменты, которые хотелось бы реализовать. Нам надо было, конечно, выигрывать, поэтому мы рисковали, но во втором тайме пропускали контратаки «Вильярреала», — сказал Кононов.

«Разбор полетов я буду делать в раздевалке. А с руководством, конечно, будет встреча в конце сезона, мы все обсудим», — добавил он.