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00:40 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» взял на себя вину за вылет из Лиги Европы и рассказал о финансовых проблемах

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал вылет из Лиги Европы.

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В заключительном, шестом, туре казахстанский клуб в гостях проиграл «Ренну» — 0:2. В итоге французская команда набрала девять очков и заняла второе место в группе К, а «Астана» отстала на один балл и стала третьей.

По словам Бабаяна, на результат игры сказалось отсутствие игровой практики. Также тренер сообщил, что у клуба накопились большие долги по выплатам премиальных.

— Как мы и опасались, нам не хватило ритма, так как чемпионат у нас закончен, а в Лиге Европы очень высокие скорости. Исходя из этого у нас возникли проблемы с физикой, в особенности во втором тайме. Мы пытались что-то сделать, провели сборы, старались, работали, но этого не хватило. У нас сейчас такой период, что весь футбольный Казахстан отдыхает, а мы остаемся единственной командой, у которой продолжается сезон.

В целом же по игре у нас практически не было шансов, так как соперник нас превзошел по всем компонентам, поэтому они заслуженно нас обыграли. Хочется отметить, что помимо футбольных аспектов, мы уже который год сталкиваемся с финансовыми проблемами в конце сезона. На данный момент перед командой накопились большие долги по выплатам премиальных.

Конечно, я как тренер беру вину за поражение на себя, но задержки с выплатами влияют на футболистов, они нервничают, постоянно спрашивают про выплаты, поэтому приходится помимо тренировочного процесса, уделять внимание и разговорам о финансах.

Это не нормальная ситуация, мы в этом сезоне показали свой максимум, выполнили все задачи, стали чемпионами, вышли в групповой этап, были близки к выходу в 1/16 финала Лиги Европы. И если наши спонсоры хотят дальше ставить перед командой высокие цели, то долгов быть не должно, в футболе не бывает мелочей, особенно на таком уровне.

Даже сейчас, когда сезон окончен я не знаю, что ответить ребятам по поводу их честно заработанных денег. Искренне надеюсь, что в кратчайшие сроки закроют нам все долги, — цитирует Бабаяна официальный сайт «Астаны».

— Не жалеете ли вы о том, что выбрали план на матч удержать ничью?

— Это не было нашим планом, мы не пытались играть только от обороны. Но соперник заставил нас сесть в оборону, играть очень низко около своих ворот. В первую очередь это связано с тем, что нам не хватает ритма, мы просто не успевали за футболистами «Ренна».

Ренн 2:0
Первый тайм: 0:0
Астана
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа K Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Григорий Бабаян
Голы
68′ Исмаила Сарр 7
73′ Исмаила Сарр 7
Нереализованные пенальти
68′ Б. Буриго 14
Составы
Абдулайе Диалло 16
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре (к) 21
82′ Бенжамен Буриго 14
М`Бай Ньянг 11
90′ Атем Бен Арфа 18
Адриен Юну 23
75′ Теосон Сьебатше 9
Якоб Юханссон 6
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич 67′
44 Евгений Постников
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
19 Бактиер Зайнутдинов 52′
30 Жуниор Кабананга
6 Ласло Кляйнхайслер 86′
77 Дмитрий Шомко
11 Педру Энрике 81′
45 Роман Муртазаев
20 Ришард Алмейда 45′
15 Абзал Бейсебеков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
6 Угловые 6
9 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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