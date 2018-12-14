Тренер «Астаны» взял на себя вину за вылет из Лиги Европы и рассказал о финансовых проблемах

В заключительном, шестом, туре казахстанский клуб в гостях проиграл «Ренну» — 0:2. В итоге французская команда набрала девять очков и заняла второе место в группе К, а «Астана» отстала на один балл и стала третьей.

По словам Бабаяна, на результат игры сказалось отсутствие игровой практики. Также тренер сообщил, что у клуба накопились большие долги по выплатам премиальных.

— Как мы и опасались, нам не хватило ритма, так как чемпионат у нас закончен, а в Лиге Европы очень высокие скорости. Исходя из этого у нас возникли проблемы с физикой, в особенности во втором тайме. Мы пытались что-то сделать, провели сборы, старались, работали, но этого не хватило. У нас сейчас такой период, что весь футбольный Казахстан отдыхает, а мы остаемся единственной командой, у которой продолжается сезон.

В целом же по игре у нас практически не было шансов, так как соперник нас превзошел по всем компонентам, поэтому они заслуженно нас обыграли. Хочется отметить, что помимо футбольных аспектов, мы уже который год сталкиваемся с финансовыми проблемами в конце сезона. На данный момент перед командой накопились большие долги по выплатам премиальных.

Конечно, я как тренер беру вину за поражение на себя, но задержки с выплатами влияют на футболистов, они нервничают, постоянно спрашивают про выплаты, поэтому приходится помимо тренировочного процесса, уделять внимание и разговорам о финансах.

Это не нормальная ситуация, мы в этом сезоне показали свой максимум, выполнили все задачи, стали чемпионами, вышли в групповой этап, были близки к выходу в 1/16 финала Лиги Европы. И если наши спонсоры хотят дальше ставить перед командой высокие цели, то долгов быть не должно, в футболе не бывает мелочей, особенно на таком уровне.

Даже сейчас, когда сезон окончен я не знаю, что ответить ребятам по поводу их честно заработанных денег. Искренне надеюсь, что в кратчайшие сроки закроют нам все долги, — цитирует Бабаяна официальный сайт «Астаны».

— Не жалеете ли вы о том, что выбрали план на матч удержать ничью?