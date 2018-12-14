«Не могу сказать, что я счастлив»: тренер «Ренна» прокомментировал победу над «Астаной» в ЛЕ

Французский клуб на своем поле обыграл чемпиона Казахстана со счетом 2:0. В итоге «Ренн» набрал девять очков и вышел в плей-офф со второго места в группе К, а «Астана» отстала на один балл и стала третьей.

Для Стефана эта победа стала третьей в трех матчах во главе «Ренна», а постоянным тренером он был утвержден как раз перед встречей с «Астаной».

— Я считаю, что мы заслуженно победили. У нас ранее не получался красивый футбол, но сегодня мы увидели то, к чему мы стремились. Каждый футболист показал интенсивность, скорость, владели полностью преимуществом в матче. Команда сыграла очень слажено, поэтому я считаю, что наша победа — это заслуга не только наша, но и болельщиков и всего региона, — цитирует Стефана официальный сайт «Астаны».

— Какой из голов Сарра стал решающим?

— Гол с пенальти стал решающим, футболисты стали работать с удвоенной силой. Приятно, что свои лучшие качества показали не только наши лидеры, но и вся команды. Мы заслужили эту победу, и я надеюсь, что в дальнейших матчах наши болельщики также продолжат поддерживать команду, что для нас очень важно.

— Вы одержали третью победу в своих трех матчах. Вы сейчас счастливы?

— Я не могу сказать, что я счастлив. Это футбол, и я доволен результатом, но я хочу сказать еще раз о команде. У нее не было европейского опыта, но мы его приобрели. Сегодня мы показали хороший футбол, мы сыграли успешно в атаке, но и также успешно в обороне.

— Довольны ли вы тактикой, которую выбрали на эту игру?

— Я не могу сказать, что этот матч станет историческим, так как мы не выиграли Лигу Европы, но точно эта игра войдет в сердце болельщикам. Мы ждали этот матч и сделали все, чтобы выиграть эту игру и пройти дальше.

Отметим, что «Ренн» впервые в своей истории сыграет в 1/16 финала ЛЕ. В плей-офф еврокубка французский клуб вышел с четвертой попытки.