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00:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Не могу сказать, что я счастлив»: тренер «Ренна» прокомментировал победу над «Астаной» в ЛЕ

Главный тренер «Ренн» Жереми Стефан прокомментировал победу над «Астаной» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.

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Французский клуб на своем поле обыграл чемпиона Казахстана со счетом 2:0. В итоге «Ренн» набрал девять очков и вышел в плей-офф со второго места в группе К, а «Астана» отстала на один балл и стала третьей.

Для Стефана эта победа стала третьей в трех матчах во главе «Ренна», а постоянным тренером он был утвержден как раз перед встречей с «Астаной».

— Я считаю, что мы заслуженно победили. У нас ранее не получался красивый футбол, но сегодня мы увидели то, к чему мы стремились. Каждый футболист показал интенсивность, скорость, владели полностью преимуществом в матче. Команда сыграла очень слажено, поэтому я считаю, что наша победа — это заслуга не только наша, но и болельщиков и всего региона, — цитирует Стефана официальный сайт «Астаны».

— Какой из голов Сарра стал решающим?

— Гол с пенальти стал решающим, футболисты стали работать с удвоенной силой. Приятно, что свои лучшие качества показали не только наши лидеры, но и вся команды. Мы заслужили эту победу, и я надеюсь, что в дальнейших матчах наши болельщики также продолжат поддерживать команду, что для нас очень важно.

— Вы одержали третью победу в своих трех матчах. Вы сейчас счастливы?

— Я не могу сказать, что я счастлив. Это футбол, и я доволен результатом, но я хочу сказать еще раз о команде. У нее не было европейского опыта, но мы его приобрели. Сегодня мы показали хороший футбол, мы сыграли успешно в атаке, но и также успешно в обороне.

— Довольны ли вы тактикой, которую выбрали на эту игру?

— Я не могу сказать, что этот матч станет историческим, так как мы не выиграли Лигу Европы, но точно эта игра войдет в сердце болельщикам. Мы ждали этот матч и сделали все, чтобы выиграть эту игру и пройти дальше.

Отметим, что «Ренн» впервые в своей истории сыграет в 1/16 финала ЛЕ. В плей-офф еврокубка французский клуб вышел с четвертой попытки.

Ранее исход матча прокомментировал временный тренер «Астаны» Григорий Бабаян, который взял на себя вину за вылет из ЛЕ и рассказал о финансовых проблемах клуба.

Ренн 2:0
Первый тайм: 0:0
Астана
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа K Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Григорий Бабаян
Голы
68′ Исмаила Сарр 7
73′ Исмаила Сарр 7
Нереализованные пенальти
68′ Б. Буриго 14
Составы
Абдулайе Диалло 16
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре (к) 21
82′ Бенжамен Буриго 14
М`Бай Ньянг 11
90′ Атем Бен Арфа 18
Адриен Юну 23
75′ Теосон Сьебатше 9
Якоб Юханссон 6
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич 67′
44 Евгений Постников
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
19 Бактиер Зайнутдинов 52′
30 Жуниор Кабананга
6 Ласло Кляйнхайслер 86′
77 Дмитрий Шомко
11 Педру Энрике 81′
45 Роман Муртазаев
20 Ришард Алмейда 45′
15 Абзал Бейсебеков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
6 Угловые 6
9 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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