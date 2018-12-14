«Не могу сказать, что я счастлив»: тренер «Ренна» прокомментировал победу над «Астаной» в ЛЕ
Главный тренер «Ренн» Жереми Стефан прокомментировал победу над «Астаной» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.
Главный тренер «Ренн» Жереми Стефан прокомментировал победу над «Астаной» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.
Французский клуб на своем поле обыграл чемпиона Казахстана со счетом 2:0. В итоге «Ренн» набрал девять очков и вышел в
Для Стефана эта победа стала третьей в трех матчах во главе «Ренна», а постоянным тренером он был утвержден как раз перед встречей с «Астаной».
— Я считаю, что мы заслуженно победили. У нас ранее не получался красивый футбол, но сегодня мы увидели то, к чему мы стремились. Каждый футболист показал интенсивность, скорость, владели полностью преимуществом в матче. Команда сыграла очень слажено, поэтому я считаю, что наша победа — это заслуга не только наша, но и болельщиков и всего региона, — цитирует Стефана официальный сайт «Астаны».
— Какой из голов Сарра стал решающим?
— Гол с пенальти стал решающим, футболисты стали работать с удвоенной силой. Приятно, что свои лучшие качества показали не только наши лидеры, но и вся команды. Мы заслужили эту победу, и я надеюсь, что в дальнейших матчах наши болельщики также продолжат поддерживать команду, что для нас очень важно.
— Вы одержали третью победу в своих трех матчах. Вы сейчас счастливы?
— Я не могу сказать, что я счастлив. Это футбол, и я доволен результатом, но я хочу сказать еще раз о команде. У нее не было европейского опыта, но мы его приобрели. Сегодня мы показали хороший футбол, мы сыграли успешно в атаке, но и также успешно в обороне.
— Довольны ли вы тактикой, которую выбрали на эту игру?
— Я не могу сказать, что этот матч станет историческим, так как мы не выиграли Лигу Европы, но точно эта игра войдет в сердце болельщикам. Мы ждали этот матч и сделали все, чтобы выиграть эту игру и пройти дальше.
Отметим, что «Ренн» впервые в своей истории сыграет в 1/16 финала ЛЕ. В
Ранее исход матча прокомментировал временный тренер «Астаны» Григорий Бабаян, который взял на себя вину за вылет из ЛЕ и рассказал о финансовых проблемах клуба.
|Жюльен Стефан
|Григорий Бабаян
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)