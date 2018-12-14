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01:05 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» уступил «Славии», потерпев первое поражение в групповом раунде Лиги Европы

ТАСС, 14 декабря. Чешский футбольный клуб «Славия» обыграл российский «Зенит» со счетом 2:0 в домашнем матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы и вышел в плей-офф турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Мячи забили Яромир Змрхаль (32-я минута) и Мирослав Стох (41). В другом матче группы C французский «Бордо» обыграл в гостях датский «Копенгаген» со счетом 1:0.

«Славия» заняла второе место в группе с десятью очками. «Зенит» (11 очков), потерпевший первое поражение в групповом раунде, в предыдущем туре обеспечил себе первое место в квартете. Ранее «Зенит» сыграл в гостях вничью с датским «Копенгагеном» и «Бордо» (обе встречи завершились со счетом 1:1) и одержал три домашние победы. «Бордо» занял третье место с семью очками, «Копенгаген» (5) стал четвертым.

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«Зенит» потерпел третье поражение подряд. Ранее в рамках чемпионата России петербургская команда проиграла в гостях тульскому «Арсеналу» (2:4) и на своем поле — казанскому «Рубину» (1:2). В предыдущий раз три подряд поражения во всех турнирах санкт-петербургский клуб терпел еще при руководстве Лучано Спаллетти, когда в феврале-марте 2013 года «Зенит» проиграл английскому «Ливерпулю» (1:3) и швейцарскому «Базелю» (0:2) в матчах 1/16 финала и 1/8 финала Лиги Европы соответственно, а также уступил «Рубину» (0:1) в игре чемпионата России.

Впервые с сезона-2014/15 в плей-офф еврокубков вышло только два российских клуба. Помимо «Зенита», в 1/16 финала Лиги Европы сыграет «Краснодар», занявший второе место в группе J. В групповом этапе Лиге Европы принимал участие также «Спартак», в Лиге чемпионов — ЦСКА и «Локомотив». Все московские команды заняли в своих группах четвертое место и завершили борьбу. «Спартак» стал первым российским клубом, занявшим последнее место в группе Лиги Европы.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет 17 декабря. В 1/16 финала сеяные команды встретятся с несеяными. В число сеяных вошли победители групп и четыре лучших команды среди занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов. Матчи 1/16 финала пройдут 14 и 21 февраля.

Славия Пр 2:0
Первый тайм: 2:0
Зенит
13.12.2018, 23:00 Зрители: 17748 Групповой турнир: Группа C Eden
Главные тренеры
Индржих Трпишовски Сергей Семак
Голы
32′ Яромир Змргал (Й. Хушбауэр, П. Олайинка) 8
41′ Мирослав Стох (В. Цоуфал) 17
Составы
Ондржей Коларж 1
Владимир Цоуфал 5
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Ондржей Кудела 15
Яромир Змргал 8
Питер Олайинка 9
Йозеф Хушбауэр 10
Томаш Соучек 22
90′ Ярослав Зелены 12
Александру Бэлуцэ 20
86′ 90′ Мирослав Стох 17
Михал Фридрих 25
25′ 85′ Милан Шкода (к) 21
Ибраим Траоре 27
41 Михаил Кержаков (к)
30 Эмануэль Маммана
13 Луиш Нету
23 Миха Мевля
19 Игорь Смольников
33 Эрнани 67′
8 Матиас Краневиттер
10 Клаудио Маркизио
15 Эльмир Набиуллин 46′ 37′
20 Роберт Мак
17 Олег Шатов 73′
14 Далер Кузяев
29 Антон Заболотный 46′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 2
15 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эндрю Даллас (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дуглас Поттер (Шотландия)
За воротами Грег Эйткен (Шотландия)
За воротами Юэн Андерсон (Шотландия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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