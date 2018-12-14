«Зенит» уступил «Славии», потерпев первое поражение в групповом раунде Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Мячи забили Яромир Змрхаль (32-я минута) и Мирослав Стох (41). В другом матче группы C французский «Бордо» обыграл в гостях датский «Копенгаген» со счетом 1:0.

«Славия» заняла второе место в группе с десятью очками. «Зенит» (11 очков), потерпевший первое поражение в групповом раунде, в предыдущем туре обеспечил себе первое место в квартете. Ранее «Зенит» сыграл в гостях вничью с датским «Копенгагеном» и «Бордо» (обе встречи завершились со счетом 1:1) и одержал три домашние победы. «Бордо» занял третье место с семью очками, «Копенгаген» (5) стал четвертым.

«Зенит» потерпел третье поражение подряд. Ранее в рамках чемпионата России петербургская команда проиграла в гостях тульскому «Арсеналу» (2:4) и на своем поле — казанскому «Рубину» (1:2). В предыдущий раз три подряд поражения во всех турнирах санкт-петербургский клуб терпел еще при руководстве Лучано Спаллетти, когда в феврале-марте 2013 года «Зенит» проиграл английскому «Ливерпулю» (1:3) и швейцарскому «Базелю» (0:2) в матчах 1/16 финала и 1/8 финала Лиги Европы соответственно, а также уступил «Рубину» (0:1) в игре чемпионата России.

Впервые с сезона-2014/15 в плей-офф еврокубков вышло только два российских клуба. Помимо «Зенита», в 1/16 финала Лиги Европы сыграет «Краснодар», занявший второе место в группе J. В групповом этапе Лиге Европы принимал участие также «Спартак», в Лиге чемпионов — ЦСКА и «Локомотив». Все московские команды заняли в своих группах четвертое место и завершили борьбу. «Спартак» стал первым российским клубом, занявшим последнее место в группе Лиги Европы.