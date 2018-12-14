Определились все участники 1/16 финала футбольной Лиги Европы

В заключительном туре группового раунда «Олимпиакос» в четверг дома обыграл конкурента за выход в плей-офф Лиги Европы итальянский «Милан» со счетом 3:1 и догнал его по набранным очкам (оба — 10). Греческий клуб сместил соперника со второго места за счет дополнительных показателей. «Селтик» потерпел домашнее поражение в матче с австрийским «Зальцбургом» (0:2), но сохранил вторую строчку с девятью очками в группе В благодаря голу «Русенборга» на последних минутах гостевой встречи с немецким «Лейпцигом» (Германия) — 1:1. «Лейпциг» завершил групповой раунд на третьем месте с семью очками.