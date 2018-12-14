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01:32 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники 1/16 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 14 декабря. Определились все команды, которые примут участие в 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Греческий клуб «Олимпиакос» и шотландский «Селтик» стали последними участниками плей-офф турнира.

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Источник: Reuters

В заключительном туре группового раунда «Олимпиакос» в четверг дома обыграл конкурента за выход в плей-офф Лиги Европы итальянский «Милан» со счетом 3:1 и догнал его по набранным очкам (оба — 10). Греческий клуб сместил соперника со второго места за счет дополнительных показателей. «Селтик» потерпел домашнее поражение в матче с австрийским «Зальцбургом» (0:2), но сохранил вторую строчку с девятью очками в группе В благодаря голу «Русенборга» на последних минутах гостевой встречи с немецким «Лейпцигом» (Германия) — 1:1. «Лейпциг» завершил групповой раунд на третьем месте с семью очками.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 17 декабря. В 1/16 финала сеяные команды встретятся с несеяными. В число сеяных вошли победители групп и четыре лучшие по показателям команды из восьмерки клубов, занявших третьим места на групповом раунде Лиги чемпионов. Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные — 21 февраля.

Сеяные: победители групп — «Зенит» (Россия), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Байер» (Германия), «Бетис» (Испания) «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Хорватия), «Динамо» (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия); представители Лиги чемпионов — «Бенфика» (Португалия), «Валенсия» (Испания), «Интер», «Наполи» (оба — Италия).

Несеяные: вторые места в Лиге Европы — «Краснодар» (Россия), БАТЭ (Белоруссия), «Лацио» (Италия), «Лейпциг» (Германия), «Мальмё» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария); представители Лиги чемпионов — «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина).

Матчи 1/16 финала пройдут 14 и 21 февраля. Финал пройдет 29 мая в Баку.

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