Определились все участники 1/16 финала футбольной Лиги Европы
ТАСС, 14 декабря. Определились все команды, которые примут участие в 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Греческий клуб «Олимпиакос» и шотландский «Селтик» стали последними участниками
ТАСС, 14 декабря. Определились все команды, которые примут участие в 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Греческий клуб «Олимпиакос» и шотландский «Селтик» стали последними участниками
В заключительном туре группового раунда «Олимпиакос» в четверг дома обыграл конкурента за выход в
Сеяные: победители групп — «Зенит» (Россия), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Байер» (Германия), «Бетис» (Испания) «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Хорватия), «Динамо» (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия); представители Лиги чемпионов — «Бенфика» (Португалия), «Валенсия» (Испания), «Интер», «Наполи» (оба — Италия).
Несеяные: вторые места в Лиге Европы — «Краснодар» (Россия), БАТЭ (Белоруссия), «Лацио» (Италия), «Лейпциг» (Германия), «Мальмё» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария); представители Лиги чемпионов — «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина).
Матчи 1/16 финала пройдут 14 и 21 февраля. Финал пройдет 29 мая в Баку.