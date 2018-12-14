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08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» в плей-офф ЛЕ может сыграть с «Арсеналом», «Челси» и «Интером»

После того, как определились все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, стало известно, какие команды могут достаться «Зениту» и «Краснодару».

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьёвка пройдет 17 декабря в Ньоне и начнётся в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на «сеяных» и «несеяных». В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов. «Несеяные» — 12 вторых команд и ещё четыре участника ЛЧ-2018/19.

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В одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе, а также представители одной страны. Кроме того, по разным парам разведут российские и украинские клубы.

«Сеяные»: «Айнтрахт, «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».

«Несеяные»: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг». «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтёр».

Севилья 3:0
Первый тайм: 2:0
Краснодар
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа J Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Мурад Мусаев
Голы
5′ Виссам Бен Йеддер 9
10′ Виссам Бен Йеддер (С. Гомес) 9
49′ Эвер Банега 10
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
Даниэл Каррису (к) 6
Габриэль Меркадо 25
40′ Квинси Промес 21
Серхио Эскудеро 18
Роке Меса 7
Франко Васкес 22
65′ 70′ Эвер Банега 10
Ибраим Амаду 5
72′ Виссам Бен Йеддер 9
Гонсалес Хесус Навас 16
77′ Андре Силва 12
Луис Муриэль 14
1 Станислав Крицюк
98 Сергей Петров
6 Кристиан Рамирес 40′ 48′
3 Йон Гудни Фьолусон
4 Александр Мартынович (к)
16 Виктор Классон
8 Юрий Газинский 14′
77 Шарль Каборе
7 Вандерсон Масиэл 77′
49 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 51′
89 Дмитрий Стоцкий
85 Иван Игнатьев 61′
20 Кристиан Куэва
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 2
12 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Боковой судья Марцин Бонек (Польша)
Боковой судья Давид Игор Голис (Польша)
За воротами Бартош Франковски (Польша)
За воротами Збигнев Добрынин (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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