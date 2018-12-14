«Краснодар» в плей-офф ЛЕ может сыграть с «Арсеналом», «Челси» и «Интером»

Жеребьёвка пройдет 17 декабря в Ньоне и начнётся в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на «сеяных» и «несеяных». В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов. «Несеяные» — 12 вторых команд и ещё четыре участника ЛЧ-2018/19.