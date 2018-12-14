«Краснодар» в плей-офф ЛЕ может сыграть с «Арсеналом», «Челси» и «Интером»

Жеребьёвка пройдет 17 декабря в Ньоне и начнётся в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на «сеяных» и «несеяных». В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов. «Несеяные» — 12 вторых команд и ещё четыре участника ЛЧ-2018/19.
В одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе, а также представители одной страны. Кроме того, по разным парам разведут российские и украинские клубы.
«Сеяные»: «Айнтрахт, «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».
«Несеяные»: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг». «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтёр».