Прорыв БАТЭ, катастрофа «Милана», чудо для «Селтика»

Источник: AFP 2018

Не наш день

Группа С

«Славия» Пр — «Зенит» — 2:0 (Змрхал, 32. Стох, 41).

«Копенгаген» — «Бордо» — 0:1 (Бриан, 73).

Группа G

«Вильярреал» — «Спартак» — 2:0 (Чиквуэзе, 11. Токо-Экамби, 48).

«Рапид» В — «Рейнджерс» — 1:0 (Любичич, 84).

Группа J

«Севилья» — «Краснодар» — 3:0 (Бен Йеддер, 5, 10. Банега, 49, с пенальти).

«Акхисар» — «Стандард» — 0:0.

«Зенит» вышел в плей-офф еще в прошлом туре, а оставшийся в итоге без еврокубковой весны «Спартак» зависел исключительно от себя, поэтому из трех матчей соперников российских клубов относительный интерес представляла только встреча «Акхисара» со «Стандардом». Тем более, игра «Краснодара» в Севилье началась по кошмарному для «быков» сценарию. Однако бельгийцы оказались беззубы в атаке, и стали третьей командой в истории турнира, которая не сумела преодолеть групповой раунд с 10 очками. Счастливые билеты в четверг вытянули «Вильярреал», в седьмой раз подряд вышедший из группы, «Рапид» додавивший в концовке «рейнджеров», и пражская «Славия», завершившая неудачный для России день победой над «Зенитом».

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Драма в двух актах

Группа В

«Селтик» — «Зальцбург» — 1:2 (Нтшам, 90+5 — Дабур, 67. Гульбранссен, 77).

«Лейпциг» — «Русенборг» — 1:1 (Матеус Кунья, 47 — Региниуссен, 86).

В «группе смерти» оставалась одна вакантная путевка, фаворитом в борьбе за которую считался чемпион Шотландии. «Селтику» нужно было не проиграть дома полуфиналисту предыдущего розыгрыша Лиги Европы. «Зальцбург» же, гарантировав себе первое место в группе, мог помочь своему немецкому брату. Это де-юре австрийцы и «Лейпциг» совсем разные организации. Де-факто же очевидно, что оба клуба входят в транснациональную футбольную империю производителя популярных напитков, который владеет клубами не только в Европе, но и в Африке, а также в обеих Америках.

Гости с первых минут смотрелись солиднее, тогда как «кельтов» выбила из колеи травма Лустига, потерявшего на какое-то время сознание после столкновения с Лайнером. Явно не такого подарка ждал швед к собственному дню рождения. Сменивший его Айер неосторожным пасом назад даже подарил сопернику выход один на один, который в итоге остановил регулярно спасавший ворота Гордон.

Брендан Роджерс отправил тушить пожар в центре поля опытного Брауна, и характер игры изменился, как по мановению волшебной палочки. Пошли моменты у противоположных ворот, но при этом на носилках покинул поле один из главных талантов шотландского футбола Кристи. Судя по всему, у хавбека тяжелая травма, и операторы избегали в трансляции крупных планов. Медицинские проблемы дополнил гол лучшего снайпера группового турнира Дабура, которого потеряли напротив ворот.

В шок Глазго поверг Гордон, выбросивший мяч на ногу удвоившему счет Гульбраннсену. «Зальцбург», в третий раз в истории турнира выигравший все шесть матчей в группе, казалось, подарил «Лейпцигу» место в плей-офф. Но чудом попавшие в групповой турнир немцы опростоволосились. Как же пел «Селтик Парк», когда ни на что не претендовавший «Русенборг» сравнял счет в параллельном матче! Наверное, это справедливо. «Кельты» заслужили евровесну, а Лустиг все же получил подарок ко дню рождения. И даже гол Нтшама столица Шотландии в качестве победного салюта увидела.

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Заколдованная Греция

Группа F

«Олимпиакос» П — «Милан» — 3:1 (Сиссе, 60. Сапата, 69, в свои ворота. Фортунис, 81, с пенальти — Сапата, 71).

«Дюделанж» — «Бетис» — 0:0.

На днях «Олимпиакос» взорвал информационное пространство, объявив о расторжении контракта с только недавно перебравшимся в Грецию Яя Туре, а в четверг грекам нужно было для выхода из группы обыграть «Милан» с перевесом в два мяча. По первому тайму было непонятно, как хозяева собираются это делать. Игра была абсолютно равной, и итальянцы даже провели больше перспективных атак.

Вторая половина проходила на встречных курсах, но если гостям не хватало до гола сантиметров, то пирейцы оказались эффективнее. Игру взорвал выигравший борьбу в площади ворот Сиссе, а после серии промахов миланцев из перспективных позиций от катастрофы гостей спас вынесший мяч с ленточки Сапата. Это защитник пережил целую гамму чувств.

Для начала колумбиец неудачно подставил ногу под дальний удар, и мяч по дуге опустился за спину Рейны. Но всего через 110 секунд Кристиан почти вернул себе статус героя, а судьи зафиксировали, что голкипер выгреб мяч уже из ворот. Однако греков было не остановить, и пенальти в исполнении Фортуниса вывел их в 1/16 финала, а для «Милана» Эллада осталась заколдованной. Выиграв здесь три еврокубка, красно-черные до сих пор никогда не побеждали местные клубы. А кроме Пирея праздник пришел еще и в Люксембург, где «Дюделанж» заработал первое историческое очко в групповом турнире.

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Белорусский прорыв

Группа L

ПАОК — БАТЭ — 1:3 (Прийович, 59 — Скавыш, 18. Сигневич, 43, с пенальти, 45+2).

«Види» — «Челси» — 2:2 (Ампаду 32, в свои ворота. Него, 56 — Виллиан, 30. Жиру, 75).

Развязка в группе L могла подарить новый рекорд турнира — выход в плей-офф с шестью очками. Это был греческий сценарий, подразумевавший очередную победу «Челси» и вроде бы ожидавшийся всеми успех ПАОК. Однако у других команд были свои планы. Прежде всего, у БАТЭ, который повел в счете, когда после подачи Стасевича защитников сумел опередить Скавыш.

Белорусы мастерски ловили увлекавшихся атакой хозяев, и в первом тайме бывшая команда Виктора Гончаренко сыграла по сценарию ЦСКА в Мадриде. Сигневич за несколько минут оформил дубль, реализовав заработанный Стасевичем пенальти и издевательски хладнокровно завершив идеальную контратаку.

Остальное было делом техники, и БАТЭ вышел в плей-офф вслед за «Челси», который довел свою беспроигрышную серию во втором по рангу еврокубке до девяти матчей. Последним, кто сумел победить синих, еще в 2013 году был встречавшийся с ними в четвертьфинале «Рубин» (3:2). Новичок группового раунда «Види» очень старался, но все же повторить казанский подвиг не сумел.

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Вместе с тем, «Види» стоит похвалить. Венгров не смутил десятый гол, забитый Виллианом за «Челси» прямым ударом со штрафного. На него они ответили двумя своими мячами. Во втором случае результативный пас сделал бывший полузащитник ЦСКА Миланов, однако сенсацию отменил Жиру. Француз, отличившийся в трех последних еврокубковых матчах четыре раза, умеет выполнять штрафные не хуже Виллиана.

Фиаско «Бешикташа»

Группа I

«Бешикташ» — «Мальме» — 0:1 (Антонссон, 51).

«Генк» — «Сарпсборг» — 4:0 (Гано, 2. Пэйнтсил, 5. Берге, 64. Айду, 67).

В прошлом туре стамбульские «орлы» совершили подвиг по расписанию и взлетели на второе место, для сохранения которого достаточно было просто не проиграть на своем поле «Мальме». Когда у тебя в стартовом составе такие мастера, как Медель, Вида, Куарежма, Ляич и наш старый знакомый Вагнер Лав, сомнений в успехе быть вроде бы не должно. Но в данном случае «Бешикташ» стал жертвой самоуспокоенности, а шведы неожиданно для соперника резко активизировались во втором тайме.

Спасение Кариуса, вытянувшего сложнейший удар Розенберга, турецкую команду не насторожило, и тут же к воротам выскочил не оставивший шансов вратарю Антонссон. Приговор «Бешикташу» фактически подписал оставивший свою команду в меньшинстве Куарежма. Что нашло на португальца, грубо сыгравшего в центре поля, непонятно. Хотя, на 88-й хозяева могли отыграться, но сменивший Вагнера канадец Ларин не сумел переиграть вратаря. И он же на последних секундах, перебрасывая голкипера, попал в перекладину.

В параллельном матче в Бельгии все стало ясно практические сразу, когда хозяева первыми в турнире сумели забить два мяча к пятой минуте. «Генк» уничтожил оборону норвежского новичка групповых турниров и вышел в плей-офф вместе с «Мальме».

«Астана» не устояла в Ренне

Группа К

«Ренн» — «Астана» — 2:0 (Сарр, 68, 73).

«Динамо» К — «Яблонец» — 0:1 (Долежал, 10).

Перед прошлым туром наставник «Астаны» Григорий Бабаян заключил шутливое пари с журналистом, пообещав пробежать в трусах по столице Казахстана в случае победы в Лиге Европы. Речь шла о самом трофее, однако после домашнего поражения от решившего свои задачи киевского «Динамо» астанинцам пришлось отстаивать имевшееся у них преимущество в Ренне. Гости самоотверженно сохраняли нули на табло более часа. Эрич даже пенальти в исполнении Буриго отразил, однако на добивание первым успел Сарр. Этот же форвард спустя пять минут выстрелил из-за штрафной в верхний угол, ответив на опаснейший момент у ворот «Ренна». В отличие от отстоявшего ворота хозяев Диалло, у голкипера «Астаны» шансов просто не было. Дальше идет не чемпион Казахстана, а десятая команда Франции.

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Возвращение Косьельни

Группа Е

«Арсенал» — «Карабах» — 1:0 (Ляказетт, 16).

«Спортинг» Л — «Ворскла» — 3:0 (Монтеро, 17. Мигел Луиш, 35. Даллку, 44, в свои ворота).

Игра на «Эмирейтс» не имела турнирного значения, но все равно получилась особенной, ведь на поле после тяжелой травмы наконец-то вернулся Косьельни. Для француза это был первый официальный матч за 225 дней, и команда подарила своему капитану победу. Персонально порадовал соотечественника Ляказетт, пробивший вратаря ударом с довольно острого угла, а в роли ассистента выступил нечасто отличающийся в этом сезоне Езил.

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Группа А

АЕК Л — «Байер» — 1:5 (Катала, 26 — Кор, 28, 67. Аларио, 41, с пенальти, 86. Паулинью, 78).

«Лудогорец» — «Цюрих» — 1:1 (Сверчок, 45 — Одей, 21).

Группа D

«Спартак» Тр — «Фенербахче» — 1:0 (Кубилай Йылмаз, 41).

«Динамо» З — «Андерлехт» — 0:0.

Группа Н

«Марсель» — «Аполлон» — 1:3 (Товен, 11 — Маглица, 8, с пенальти, 30. Стиляну, 56).

«Лацио» — «Айнтрахт» Ф — 1:2 (Корреа, 56 — Гачинович, 65. Аллер, 71).

Клуб из Франкфурта вышел из группы, выиграв все шесть матчей. Это седьмой случай в истории Лиги Европы.