Прорыв БАТЭ, катастрофа «Милана», чудо для «Селтика»
Представляем обзор главных событий 6-го тура группового турнира Лиги Европы, по итогам которого последние путевки в
Представляем обзор главных событий 6-го тура группового турнира Лиги Европы, по итогам которого последние путевки в
Группа С
«Славия» Пр — «Зенит» — 2:0 (Змрхал, 32. Стох, 41).
«Копенгаген» — «Бордо» — 0:1 (Бриан, 73).
Группа G
«Вильярреал» — «Спартак» — 2:0 (Чиквуэзе, 11.
«Рапид» В — «Рейнджерс» — 1:0 (Любичич, 84).
Группа J
«Севилья» — «Краснодар» — 3:0 (Бен Йеддер, 5, 10. Банега, 49, с пенальти).
«Акхисар» — «Стандард» — 0:0.
«Зенит» вышел в
Группа В
«Селтик» — «Зальцбург» — 1:2 (Нтшам, 90+5 — Дабур, 67. Гульбранссен, 77).
«Лейпциг» — «Русенборг» — 1:1 (Матеус Кунья, 47 — Региниуссен, 86).
В «группе смерти» оставалась одна вакантная путевка, фаворитом в борьбе за которую считался чемпион Шотландии. «Селтику» нужно было не проиграть дома полуфиналисту предыдущего розыгрыша Лиги Европы. «Зальцбург» же, гарантировав себе первое место в группе, мог помочь своему немецкому брату. Это
Гости с первых минут смотрелись солиднее, тогда как «кельтов» выбила из колеи травма Лустига, потерявшего на
Брендан Роджерс отправил тушить пожар в центре поля опытного Брауна, и характер игры изменился, как по мановению волшебной палочки. Пошли моменты у противоположных ворот, но при этом на носилках покинул поле один из главных талантов шотландского футбола Кристи. Судя по всему, у хавбека тяжелая травма, и операторы избегали в трансляции крупных планов. Медицинские проблемы дополнил гол лучшего снайпера группового турнира Дабура, которого потеряли напротив ворот.
В шок Глазго поверг Гордон, выбросивший мяч на ногу удвоившему счет Гульбраннсену. «Зальцбург», в третий раз в истории турнира выигравший все шесть матчей в группе, казалось, подарил «Лейпцигу» место в
Группа F
«Олимпиакос» П — «Милан» — 3:1 (Сиссе, 60. Сапата, 69, в свои ворота. Фортунис, 81, с пенальти — Сапата, 71).
«Дюделанж» — «Бетис» — 0:0.
На днях «Олимпиакос» взорвал информационное пространство, объявив о расторжении контракта с только недавно перебравшимся в Грецию Яя Туре, а в четверг грекам нужно было для выхода из группы обыграть «Милан» с перевесом в два мяча. По первому тайму было непонятно, как хозяева собираются это делать. Игра была абсолютно равной, и итальянцы даже провели больше перспективных атак.
Вторая половина проходила на встречных курсах, но если гостям не хватало до гола сантиметров, то пирейцы оказались эффективнее. Игру взорвал выигравший борьбу в площади ворот Сиссе, а после серии промахов миланцев из перспективных позиций от катастрофы гостей спас вынесший мяч с ленточки Сапата. Это защитник пережил целую гамму чувств.
Для начала колумбиец неудачно подставил ногу под дальний удар, и мяч по дуге опустился за спину Рейны. Но всего через 110 секунд Кристиан почти вернул себе статус героя, а судьи зафиксировали, что голкипер выгреб мяч уже из ворот. Однако греков было не остановить, и пенальти в исполнении Фортуниса вывел их в 1/16 финала, а для «Милана» Эллада осталась заколдованной. Выиграв здесь три еврокубка,
Группа L
ПАОК — БАТЭ — 1:3 (Прийович, 59 — Скавыш, 18. Сигневич, 43, с пенальти, 45+2).
«Види» — «Челси» — 2:2 (Ампаду 32, в свои ворота. Него, 56 — Виллиан, 30. Жиру, 75).
Развязка в группе L могла подарить новый рекорд турнира — выход в
Белорусы мастерски ловили увлекавшихся атакой хозяев, и в первом тайме бывшая команда Виктора Гончаренко сыграла по сценарию ЦСКА в Мадриде. Сигневич за несколько минут оформил дубль, реализовав заработанный Стасевичем пенальти и издевательски хладнокровно завершив идеальную контратаку.
Остальное было делом техники, и БАТЭ вышел в
Вместе с тем, «Види» стоит похвалить. Венгров не смутил десятый гол, забитый Виллианом за «Челси» прямым ударом со штрафного. На него они ответили двумя своими мячами. Во втором случае результативный пас сделал бывший полузащитник ЦСКА Миланов, однако сенсацию отменил Жиру. Француз, отличившийся в трех последних еврокубковых матчах четыре раза, умеет выполнять штрафные не хуже Виллиана.
Группа I
«Бешикташ» — «Мальме» — 0:1 (Антонссон, 51).
«Генк» — «Сарпсборг» — 4:0 (Гано, 2. Пэйнтсил, 5. Берге, 64. Айду, 67).
В прошлом туре стамбульские «орлы» совершили подвиг по расписанию и взлетели на второе место, для сохранения которого достаточно было просто не проиграть на своем поле «Мальме». Когда у тебя в стартовом составе такие мастера, как Медель, Вида, Куарежма, Ляич и наш старый знакомый Вагнер Лав, сомнений в успехе быть вроде бы не должно. Но в данном случае «Бешикташ» стал жертвой самоуспокоенности, а шведы неожиданно для соперника резко активизировались во втором тайме.
Спасение Кариуса, вытянувшего сложнейший удар Розенберга, турецкую команду не насторожило, и тут же к воротам выскочил не оставивший шансов вратарю Антонссон. Приговор «Бешикташу» фактически подписал оставивший свою команду в меньшинстве Куарежма. Что нашло на португальца, грубо сыгравшего в центре поля, непонятно. Хотя, на 88-й хозяева могли отыграться, но сменивший Вагнера канадец Ларин не сумел переиграть вратаря. И он же на последних секундах, перебрасывая голкипера, попал в перекладину.
В параллельном матче в Бельгии все стало ясно практические сразу, когда хозяева первыми в турнире сумели забить два мяча к пятой минуте. «Генк» уничтожил оборону норвежского новичка групповых турниров и вышел в
Группа К
«Ренн» — «Астана» — 2:0 (Сарр, 68, 73).
«Динамо» К — «Яблонец» — 0:1 (Долежал, 10).
Перед прошлым туром наставник «Астаны» Григорий Бабаян заключил шутливое пари с журналистом, пообещав пробежать в трусах по столице Казахстана в случае победы в Лиге Европы. Речь шла о самом трофее, однако после домашнего поражения от решившего свои задачи киевского «Динамо» астанинцам пришлось отстаивать имевшееся у них преимущество в Ренне. Гости самоотверженно сохраняли нули на табло более часа. Эрич даже пенальти в исполнении Буриго отразил, однако на добивание первым успел Сарр. Этот же форвард спустя пять минут выстрелил
Группа Е
«Арсенал» — «Карабах» — 1:0 (Ляказетт, 16).
«Спортинг» Л — «Ворскла» — 3:0 (Монтеро, 17. Мигел Луиш, 35. Даллку, 44, в свои ворота).
Игра на «Эмирейтс» не имела турнирного значения, но все равно получилась особенной, ведь на поле после тяжелой травмы
Группа А
АЕК Л — «Байер» — 1:5 (Катала, 26 — Кор, 28, 67. Аларио, 41, с пенальти, 86. Паулинью, 78).
«Лудогорец» — «Цюрих» — 1:1 (Сверчок, 45 — Одей, 21).
Группа D
«Спартак» Тр — «Фенербахче» — 1:0 (Кубилай Йылмаз, 41).
«Динамо» З — «Андерлехт» — 0:0.
Группа Н
«Марсель» — «Аполлон» — 1:3 (Товен, 11 — Маглица, 8, с пенальти, 30. Стиляну, 56).
«Лацио» — «Айнтрахт» Ф — 1:2 (Корреа, 56 — Гачинович, 65. Аллер, 71).
Клуб из Франкфурта вышел из группы, выиграв все шесть матчей. Это седьмой случай в истории Лиги Европы.
Андрей Кузичев