Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

На этой неделе в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Шальке 04» (0:1), ЦСКА разгромил «Реал» (3:0). В Лиге Европы «Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2), «Краснодар» крупно уступил «Севилье» (0:3), а «Зенит» проиграл пражской «Славии» (0:2). Таким образом, Россия заработала 0,334 балла.

Российские клубы по итогам группового этапа еврокубков набрали 6,750 баллов. Это девятый показатель в этом сезоне наравне с Шотландией. Выше России, кроме ведущей пятёрки стран, Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Нидерланды (6,800).

Наибольший вклад внёс «Зенит» — 10 очков. На счету ЦСКА 9 баллов, у «Краснодара» — 8, у «Локомотива» — 6, у «Спартака» — 4,5, у «Уфы» — 3.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 96,855

2. Англия — 75,177

3. Италия — 72,154

4. Германия — 69,070

5. Франция — 56,498

6. Россия — 49,716

7. Португалия — 45,432

8. Бельгия — 38,500

9. Украина — 38,100

10. Турция — 33,800.