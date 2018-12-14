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09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия существенно сократила отрыв от России в рейтинге ассоциаций УЕФА, отыграв практически два балла. При этом Россия отдалилась от Франции.

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На этой неделе в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Шальке 04» (0:1), ЦСКА разгромил «Реал» (3:0). В Лиге Европы «Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2), «Краснодар» крупно уступил «Севилье» (0:3), а «Зенит» проиграл пражской «Славии» (0:2). Таким образом, Россия заработала 0,334 балла.

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Российские клубы по итогам группового этапа еврокубков набрали 6,750 баллов. Это девятый показатель в этом сезоне наравне с Шотландией. Выше России, кроме ведущей пятёрки стран, Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Нидерланды (6,800).

Наибольший вклад внёс «Зенит» — 10 очков. На счету ЦСКА 9 баллов, у «Краснодара» — 8, у «Локомотива» — 6, у «Спартака» — 4,5, у «Уфы» — 3.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 96,855
2. Англия — 75,177
3. Италия — 72,154
4. Германия — 69,070
5. Франция — 56,498
6. Россия — 49,716
7. Португалия — 45,432
8. Бельгия — 38,500
9. Украина — 38,100
10. Турция — 33,800.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

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