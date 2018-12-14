Только «Зенит» и «Краснодар» представят Россию в еврокубках весной 2019 года

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Петербургский клуб попал в плей-офф еще в предыдущем туре, обыграв дома «Копенгаген» (1:0) и досрочно став первым в группе С. Судьба второй путевки решалась в противостоянии оставшихся трех коллективов — «Славии», «Копенгагена» и «Бордо». При этом французский клуб в случае победы над датской командой и поражения «Славии» перемещался с последнего места на второе за счет лучшей разницы мячей в личных встречах (0:1, 2:0).

В Прагу у петербургского клуба не поехали ключевые игроки Артем Дзюба и Александр Ерохин, в воротах вместо основного голкипера Андрея Лунева сыграл Михаил Кержаков. Чешская команда этим воспользовалась, забив два безответных мяча и выйдя в плей-офф.

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В группе В судьба второго места решалась в заочном противостоянии «Селтика» и «Лейпцига». Перед последним туром шотландский клуб находился на второй позиции, опережая «Лейпциг» на три очка. «Кельтам» было достаточно сыграть дома вничью, чтобы оставить позади немцев. При равенстве же очков вперед выходил «Лейпциг» за счет победы по личным встречам (2:0, 1:2).

«Селтик» дома проиграл австрийскому «Зальцбургу» (1:2), но «Лейпциг» этим не воспользовался — его остановил аутсайдер группы норвежский «Русенборг» (1:1), сравнявший счет за четыре минуты до конца основного времени. Этот гол не позволил немецкой команде выйти в плей-офф.

Из группы H в плей-офф попали немецкий «Айнтрахт» и итальянский «Лацио», причем первые стали единственным клубом в нынешнем турнире, который преодолел групповой этап без очковых потерь. Команда из Франкфурта-на-Майне в последнем туре одержала волевую победу над «Лацио» (2:1). Неприятно удивил в группе прошлогодний финалист Лиги Европы «Марсель», который завершил для себя еврокубки с одним очком. С первого места из группы А вышел еще один немецкий клуб — «Байер», который в последнем матче выиграл у кипрского АЕКа (5:1), второе место занял «Цюрих».

«Челси» не покорился рекорд

Все было известно еще до заключительного тура и в группе D, где путевку в 1/16 финала уже обеспечили себе загребское «Динамо» и турецкий «Фенербахче». Неудачниками оказались словацкий «Спартак» из Трнавы и бельгийский «Андерлехт».

На групповой стадии убедительно, за исключением итальянского «Милана», смотрелись команды, которые по своему статусу обычно выступают в Лиге чемпионов. В группе Е первое место занял лондонский «Арсенал», опередивший португальский «Спортинг».

Другой английский клуб «Челси» в группе L мог повторить рекордный отрыв турнира в группе между командами, который составляет 11 очков. Подопечные Маурицио Сарри имели возможность превзойти это достижение в случае своей победы над венгерским «Види» и потери очков белорусским БАТЭ. Однако лондонцы потеряли первые два очка на турнире, сыграв вничью в Будапеште (2:2).

Мог продолжить борьбу в еврокубках и обидчик «Спартака» в Лиге чемпионов ПАОК в случае победы над БАТЭ. Однако греки проиграли дома борисовской команде (1:3) и остались четвертыми.

Неожиданно сильно прошел групповой этап испанский «Бетис», досрочно обеспечивший себе выход в следующую стадию с первого места. «Милану» в последнем матче с «Олимпиакосом» после домашней победы со счетом 3:1 нельзя было проигрывать сопернику с разницей в два мяча, чтобы греческий клуб не потеснил его со второго места. Но именно так и случилось — решающим моментом стал забитый греками пенальти в середине второго тайма при счете 2:1 в пользу хозяев. При равенстве очков и результатов личных встреч «Олимпиакос» с бывший полузащитником «Рубина» и ЦСКА Бибрасом Натхо поднялся на второе место.

«Краснодар» уступил первое место «Севилье»

До последнего решалась судьба двух путевок в плей-офф сразу в трех группах. На выход в 1/16 финала в группе I претендовали все четыре команды: бельгийский «Генк», турецкий «Бешикташ», шведский «Мальмё» и новичок Лиги Европы норвежский «Сарпсборг». «Сарпсборгу», который находился на последнем месте, нужно было выигрывать у лидера «Генка», чтобы обойти его по результатам личных встреч. Однако бельгийская команда уже к пятой минуте забила два мяча, а после перерыва довела счет до крупного — 4:0, а в другом матче «Мальмё» обыграл в Стамбуле «Бешикташ» со счетом 1:0, дальше прошли «Генк» и «Мальмё».

Лидер группы J «Краснодар» теоретически мог не попасть в плей-офф в случае своего поражения с разницей в четыре мяча от «Севильи» и победы бельгийского «Стандарда». Подопечные Мурада Мусаева потерпели второе поражение в группе (0:3) и позволили испанцам обойти себя, потеряв еще на следующий календарный год из-за красной карточки полузащитника Кристиана Рамиреса. «Стандард» же не забил «Акхисарспору», позволив турецкому клубу набрать под занавес этапа одно очко.

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Все четыре команды, включая «Спартак», претендовали на выход в плей-офф и из группы G, так сложилось и из-за поражения красно-белых в предпоследнем туре от венского «Рапида» (1:2). Подопечных Олега Кононова устраивала только победа на выезде над «Вильярреалом», но они пропустили по голу в каждом из таймов. Австрийцы же подтвердили свое преимущество в группе, победив дома «Рейнджерс» (1:0).

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Как и «Зенит», еще до последнего тура обеспечило себе выход в 1/16 финала с первого места в группе K киевское «Динамо». Киевляне дома потерпели первое поражение, уступив «Яблонцу» (0:1). Судьба второй путевки решалась в очном поединке казахстанской «Астаны» и «Ренна», в котором французский клуб оказался сильнее — 2:0.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в понедельник после аналогичной процедуры плей-офф Лиги чемпионов — из российских клубов сеяным стал «Зенит», «Краснодар» вошел в число несеяных.

Из команд, попавших в плей-офф из Лиги чемпионов, соперниками «Зенита» не станут «Бенфика», «Интер», «Наполи» и «Валенсия». Оппонентами «Краснодара» же точно не станут «Брюгге», «Галатасарай» и «Виктория». По давнему решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) «Зенит» не сыграет с украинским «Шахтером», также друг против друга не смогут выступить соперники по группам и из одной страны.