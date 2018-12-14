«Зенит» впервые за пять лет проиграл три матча подряд
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы чешская «Славия» принимала российский «Зенит».
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы чешская «Славия» принимала российский «Зенит».
Встреча проходила на стадионе «Эден» в Праге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Для питерцев это третье поражение подряд. Ранее они в чемпионате России проиграли тульскому «Арсеналу» (2:4) и казанскому «Рубину» (1:2). Впервые с 2013 года «Зенит» уступил в трёх встречах кряду. Тогда
Итоговое турнирное положение в группе С: 1. «Зенит» — 11 очков; 2. «Славия» — 10; 3. «Бордо» — 7; 4. «Копенгаген» — 5.
|Индржих Трпишовски
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эндрю Даллас (Шотландия)
|Боковой судья
|Фрэнсис Коннор (Шотландия)
|Боковой судья
|Дуглас Поттер (Шотландия)
|За воротами
|Грег Эйткен (Шотландия)
|За воротами
|Юэн Андерсон (Шотландия)