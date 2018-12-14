«Зенит» впервые за пять лет проиграл три матча подряд

Встреча проходила на стадионе «Эден» в Праге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Для питерцев это третье поражение подряд. Ранее они в чемпионате России проиграли тульскому «Арсеналу» (2:4) и казанскому «Рубину» (1:2). Впервые с 2013 года «Зенит» уступил в трёх встречах кряду. Тогда сине-бело-голубые проиграли в 1/16 Лиги Европы «Ливерпулю» (1:3), в 1/8 — «Базелю» (0:2) и в чемпионате России «Рубину» (0:1).