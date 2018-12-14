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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» впервые за пять лет проиграл три матча подряд

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы чешская «Славия» принимала российский «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Эден» в Праге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для питерцев это третье поражение подряд. Ранее они в чемпионате России проиграли тульскому «Арсеналу» (2:4) и казанскому «Рубину» (1:2). Впервые с 2013 года «Зенит» уступил в трёх встречах кряду. Тогда сине-бело-голубые проиграли в 1/16 Лиги Европы «Ливерпулю» (1:3), в 1/8 — «Базелю» (0:2) и в чемпионате России «Рубину» (0:1).

Итоговое турнирное положение в группе С: 1. «Зенит» — 11 очков; 2. «Славия» — 10; 3. «Бордо» — 7; 4. «Копенгаген» — 5.

Славия Пр 2:0
Первый тайм: 2:0
Зенит
13.12.2018, 23:00 Зрители: 17748 Групповой турнир: Группа C Eden
Главные тренеры
Индржих Трпишовски Сергей Семак
Голы
32′ Яромир Змргал (Й. Хушбауэр, П. Олайинка) 8
41′ Мирослав Стох (В. Цоуфал) 17
Составы
Ондржей Коларж 1
Владимир Цоуфал 5
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Ондржей Кудела 15
Яромир Змргал 8
Питер Олайинка 9
Йозеф Хушбауэр 10
Томаш Соучек 22
90′ Ярослав Зелены 12
Александру Бэлуцэ 20
86′ 90′ Мирослав Стох 17
Михал Фридрих 25
25′ 85′ Милан Шкода (к) 21
Ибраим Траоре 27
41 Михаил Кержаков (к)
30 Эмануэль Маммана
13 Луиш Нету
23 Миха Мевля
19 Игорь Смольников
33 Эрнани 67′
8 Матиас Краневиттер
10 Клаудио Маркизио
15 Эльмир Набиуллин 46′ 37′
20 Роберт Мак
17 Олег Шатов 73′
14 Далер Кузяев
29 Антон Заболотный 46′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 2
15 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эндрю Даллас (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дуглас Поттер (Шотландия)
За воротами Грег Эйткен (Шотландия)
За воротами Юэн Андерсон (Шотландия)
Обозначения
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Вошел в игру
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