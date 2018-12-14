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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Астаны» Кабананга извинился перед болельщиками за вылет из Лиги Европы и свою игру в сезоне

Он отметил, что у его команды против «Ренна» практически ничего не получилось.

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Источник: AFP 2018

Нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга отыграл все 90 минут матча против «Ренна», но так и не сумел выполнить главную задачу — забить в ворота французского клуба.

После матча конголезец прокомментировал итог встречи и поблагодарил болельщиков за поддержку в течение всего сезона. Он также извинился за вылет «Астаны» из Лиги Европы.

«У нас практически ничего не получилось, соперник уверенно сыграл у себя дома при своих трибунах. “Ренн” в этом матче был лучше и заслужил победу. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за это поражение и за ту игру, которую показал в этом сезоне, несмотря на то, что мне не удалось радовать их забитыми голами, я чувствовал поддержку с их стороны, за что им огромное спасибо. Но жизнь продолжается, мы продолжим работать, чтобы в следующем сезоне быть еще сильнее», — цитирует Кабанангу официальный сайт «Астаны».

В заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы казахстанский клуб в гостях проиграл «Ренну» со счетом 0:2. В итоге французская команда набрала девять очков и заняла второе место в группе К, а «Астана» отстала на один балл, стала третьей и не вышла в плей-офф.

Ренн 2:0
Первый тайм: 0:0
Астана
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа K Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Григорий Бабаян
Голы
68′ Исмаила Сарр 7
73′ Исмаила Сарр 7
Нереализованные пенальти
68′ Б. Буриго 14
Составы
Абдулайе Диалло 16
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре (к) 21
82′ Бенжамен Буриго 14
М`Бай Ньянг 11
90′ Атем Бен Арфа 18
Адриен Юну 23
75′ Теосон Сьебатше 9
Якоб Юханссон 6
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич 67′
44 Евгений Постников
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
19 Бактиер Зайнутдинов 52′
30 Жуниор Кабананга
6 Ласло Кляйнхайслер 86′
77 Дмитрий Шомко
11 Педру Энрике 81′
45 Роман Муртазаев
20 Ришард Алмейда 45′
15 Абзал Бейсебеков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
6 Угловые 6
9 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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