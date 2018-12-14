Форвард «Астаны» Кабананга извинился перед болельщиками за вылет из Лиги Европы и свою игру в сезоне

Нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга отыграл все 90 минут матча против «Ренна», но так и не сумел выполнить главную задачу — забить в ворота французского клуба.
После матча конголезец прокомментировал итог встречи и поблагодарил болельщиков за поддержку в течение всего сезона. Он также извинился за вылет «Астаны» из Лиги Европы.
«У нас практически ничего не получилось, соперник уверенно сыграл у себя дома при своих трибунах. “Ренн” в этом матче был лучше и заслужил победу. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за это поражение и за ту игру, которую показал в этом сезоне, несмотря на то, что мне не удалось радовать их забитыми голами, я чувствовал поддержку с их стороны, за что им огромное спасибо. Но жизнь продолжается, мы продолжим работать, чтобы в следующем сезоне быть еще сильнее», — цитирует Кабанангу официальный сайт «Астаны».
В заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы казахстанский клуб в гостях проиграл «Ренну» со счетом 0:2. В итоге французская команда набрала девять очков и заняла второе место в группе К, а «Астана» отстала на один балл, стала третьей и не вышла в плей-офф.