Форвард «Астаны» Кабананга извинился перед болельщиками за вылет из Лиги Европы и свою игру в сезоне

«У нас практически ничего не получилось, соперник уверенно сыграл у себя дома при своих трибунах. “Ренн” в этом матче был лучше и заслужил победу. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за это поражение и за ту игру, которую показал в этом сезоне, несмотря на то, что мне не удалось радовать их забитыми голами, я чувствовал поддержку с их стороны, за что им огромное спасибо. Но жизнь продолжается, мы продолжим работать, чтобы в следующем сезоне быть еще сильнее», — цитирует Кабанангу официальный сайт «Астаны».