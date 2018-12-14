«ЦСКА побеждал, а мы думали: они выйдут, мы выйдем». БАТЭ — в 1/16 финала Лиги Европы
Пенопласт, бомба, автозак, «Альфа», кофе, Бага, Поляков, Драгун. Юрий Довнар и Артем Фандо увидели победу БАТЭ в Салониках сквозь дым сигарет без ментола.
Пенопласт, бомба, автозак, «Альфа», кофе, Бага, Поляков, Драгун. Юрий Довнар и Артем Фандо увидели победу БАТЭ в Салониках сквозь дым сигарет без ментола.
…Отстрелявшись с обязательной программой (25-минутный разговор с Алексеем Багой, интервью со Стасом Драгуном и Денисом Поляковым в микст-зоне), мы попытались вернуться в зону для работы СМИ, но дверь в зал подпирал мощный охранник — рулевой ПАОКа Рэзван Луческу заходил на второй час
Вероятно, Луческу отстреливался бы от журналистов еще долго, но его спас… «Олимпиакос». Команда из пригорода Афин открыла счет в матче с «Миланом» — и многие в зале посчитали, что там, в «ящике», интереснее. Они болели самозабвенно, сочно посыпая словами, которые в приличном обществе произносить не принято. Но ситуация обязывала. «Олимпиакос» уверенно выходил в
«Олимпиакос» без труда дожал «Милан», выбив противника из Лиги Европы. «Красно-черная» итальянская команда нам уже не соперник. «Олимпиакос» — пока не соперник. В том плане, что в 1/16 финала БАТЭ с ним не встретиться — только если позже. Греческая и белорусская команды оказались в одной корзине. Как и «Виктория» из Пльзеня. Чешская команда ввернута в контекст с подачи главного тренера БАТЭ Алексея Баги.
— Пусть будет «Виктория» Пльзень. За ЦСКА отомстим!
— Станислав Драгун. Смотрели с командой в среду матч «Реал» — ЦСКА. Армейцы побеждали, а мы думали: они выйдут, мы выйдем — и будет хорошая пара в
— Денис Поляков. Даже не смотрел, кто может достаться, поэтому тяжело сказать. Хочешь не хочешь, а играть надо с тем, кто выпадет. Хочется, конечно, команду чуть послабее, не топовую. Но бороться будем с любым соперником.
Когда Денис доберется до изучения предстоящих соперников, едва ли он найдет «команду чуть послабее».
Из тех клубов, которые спустились из Лиги чемпионов, на повестке белорусского дня «Бенфика», «Интер», «Наполи» и «Валенсия». Из удачников Лиги Европы — «Арсенал», «Севилья», «Бетис», «Вильярреал», «Байер», «Айнтрахт», «Генк», «Зальцбург», «Зенит», а также загребское и киевское «Динамо».
***
В ожидании матча фанаты ПАОКа пили и пели в кабаке у «Тумбы». За ними никто особо не присматривал: полиции было много (в бронежилетах, шлемах и с помповыми ружьями), но главные фанатские и полицейские силы расположились на противоположных сторонах арены — будто чтобы лишний раз не провоцировать друг друга.
В окружении пьющих греческих болельщиков было неуютно.
Стоявшие неподалеку автозаки не внушали местным никакого трепета. По сравнению с белорусскими они казались «роллс-ройсами».
Один из выпивавших недовольно посмотрел в нашу сторону. Стало понятно, что смартфон, наставленный на поющую компанию, чтобы записать видео, был лишним. Грек подошел, достал из кармана банку пива «Альфа» и сказал: «Пейте». Мы ответили, что не можем, что на работе и что обязательно выпьем после матча, если БАТЭ победит. «Может, и победит, — задумался фанат. — Нам сейчас важнее выиграть чемпионат. А в еврокубках команда особо не борется. Знаете, сколько мы не выигрывали чемпионат? Больше тридцати лет! Все это время выигрывают только афинские команды! В прошлом году ПАОК должен был стать чемпионом, но с нас сняли 12 очков. У нас украли 12 очков! И все это — интриги афинских клубов. Знаете, что стало бы для нас самой большой радостью? Если бы
Юг и север Греции действительно находятся в непростых отношениях. Что касается футбола — так точно. Особенно в среде фанатов, да и в журналистской среде, как вы уже прочли. Здесь не работает правило: в чемпионате — за свой клуб, в еврокубках — за всех представителей Греции.
Доминирующие год за годом Афины смеются над Салониками и даже смотрят на них с пренебрежением. Мол, они, Афины, — настоящая Греция. А жителей севера называют то македонцами, то болгарами, то турками, то цыганами, то помесью всех этих наций. В тему и баннер на матче ПАОК — БАТЭ прямо на центральном секторе: «Македония одна и находится она здесь». Это, конечно, немного о другом. Конфликт Македонии и Греции по поводу названия идет давно — и Македония недавно уступила, согласившись переименовать страну. И все же.
«Ну, пусть. Пусть Афины говорят, что хотят. Мы свободны, мы болеем за ПАОК и не обращаем внимания на их провокации. А в этом году еще и выиграем чемпионат. Хотя, честно говоря, сейчас выглядим слабее, чем в прошлом сезоне. Но идем на первом месте и должны победить. Это важнее, чем еврокубки», — заходит на новый круг фанат. Он повторяется. Ему уже не до нас. Он думает, как закроются афинские рты в конце сезона, когда ПАОК возьмет золото впервые с 1985 года. Мы пользуемся моментом и исчезаем. Радуемся, что легко отделались.
Во время матча видно, что фанаты ПАОКа не всегда бывают такими мирными. Они гудят, свистят и давят если не на БАТЭ, то на судью. Даже нам под такой гул иногда хочется зафиксировать у борисовчан фол — неважно был он или не был. Очень кстати, что команда Алексея Баги успела забить три до того, как игра перевернулась…
***
В Салониках курят все и всюду — много и безостановочно. В барах, на улице и даже в аптеках. Найти место, свободное от курения, здесь решительно невозможно. Нет его и на стадионе. Наши места в
Курили греческие журналисты чинно — так, что ни один грамм пепла не падал мимо пепельницы. С репортерами уборщикам трибун повезло. С болельщиками — меньше. Самый ходовой товар перед матчем на «Тумбе» — аккуратно разрезанный на небольшие куски пенопласт. Режут его прямо около арены, и делают это личности весьма маргинального вида. Пенопласт продается по цене 50 евроцентов за штуку и используется в качестве прокладки между сиденьем и человеком. А еще его крошат…
От табачного дыма в
— Мы уехали из России в начале 90-х, когда там все было плохо. Греция же была местом, где хотелось жить. Просто земля и небо! Но с каждым годом здесь все хуже и хуже, а в России ведь наоборот, верно? В России, конечно, воруют, но до греческих масштабов далеко!
Что вы говорите: автозаки у нас интересные? Хм… А что такое «автозак», я, наверное, не знаю?.. А, эти полицейские машины? Не, со свободой слова у нас проблем нет. Говори, что хочешь, пиши, что хочешь, иди, куда хочешь — никому нет дела. Природа и свобода слова — с этим в Греции прекрасно. Так что возвращаться в Россию мы, конечно, не собираемся.
Юрий Довнар, Артем Фандо из Салоник
|Рэзван Луческу
|Алексей Бага
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|26
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Тобиас Вельц (Германия)