"ЦСКА побеждал, а мы думали: они выйдут, мы выйдем". БАТЭ — в 1/16 финала Лиги Европы!

…Отстрелявшись с обязательной программой (25-минутный разговор с Алексеем Багой, интервью со Стасом Драгуном и Денисом Поляковым в микст-зоне), мы попытались вернуться в зону для работы СМИ, но дверь в зал подпирал мощный охранник — рулевой ПАОКа Рэзван Луческу заходил на второй час пресс-конференции. Бог весть, о чем его пытали и почему ведущий вечера не оборвал мероприятие стандартной фразой «последний вопрос», но пришлось на время вернуться к автобусу с футболистами БАТЭ. В нем пустовало только одно сиденье — Николая Сигневича. Автор двух голов и одного удаления на «Тумбе» проходил допинг-процедуру — видимо, офицеры соответствующей службы решили сделать так, чтобы вечер Сигневича окончательно перестал быть томным.

Источник: Прессбол

Вероятно, Луческу отстреливался бы от журналистов еще долго, но его спас… «Олимпиакос». Команда из пригорода Афин открыла счет в матче с «Миланом» — и многие в зале посчитали, что там, в «ящике», интереснее. Они болели самозабвенно, сочно посыпая словами, которые в приличном обществе произносить не принято. Но ситуация обязывала. «Олимпиакос» уверенно выходил в плей-офф — и в этом была проблема. Мы не сразу поняли, что коллеги из местных болели не за греческую команду, а за итальянскую. Таковы особенности существования севера и юга страны — на Афины в Салониках большой зуб, и это распространяется на все сферы жизни.

Источник: Прессбол

«Олимпиакос» без труда дожал «Милан», выбив противника из Лиги Европы. «Красно-черная» итальянская команда нам уже не соперник. «Олимпиакос» — пока не соперник. В том плане, что в 1/16 финала БАТЭ с ним не встретиться — только если позже. Греческая и белорусская команды оказались в одной корзине. Как и «Виктория» из Пльзеня. Чешская команда ввернута в контекст с подачи главного тренера БАТЭ Алексея Баги.

— Пусть будет «Виктория» Пльзень. За ЦСКА отомстим!

— Станислав Драгун. Смотрели с командой в среду матч «Реал» — ЦСКА. Армейцы побеждали, а мы думали: они выйдут, мы выйдем — и будет хорошая пара в плей-офф. К сожалению, ЦСКА не прошел, хотя обыграл в гостях «Реал» 3:0. Ну, кто бы ни выпал, будем бороться.

— Денис Поляков. Даже не смотрел, кто может достаться, поэтому тяжело сказать. Хочешь не хочешь, а играть надо с тем, кто выпадет. Хочется, конечно, команду чуть послабее, не топовую. Но бороться будем с любым соперником.

Когда Денис доберется до изучения предстоящих соперников, едва ли он найдет «команду чуть послабее». Выбор-то богатый, но как на подбор.

Из тех клубов, которые спустились из Лиги чемпионов, на повестке белорусского дня «Бенфика», «Интер», «Наполи» и «Валенсия». Из удачников Лиги Европы — «Арсенал», «Севилья», «Бетис», «Вильярреал», «Байер», «Айнтрахт», «Генк», «Зальцбург», «Зенит», а также загребское и киевское «Динамо».

***

В ожидании матча фанаты ПАОКа пили и пели в кабаке у «Тумбы». За ними никто особо не присматривал: полиции было много (в бронежилетах, шлемах и с помповыми ружьями), но главные фанатские и полицейские силы расположились на противоположных сторонах арены — будто чтобы лишний раз не провоцировать друг друга.

В окружении пьющих греческих болельщиков было неуютно.

Стоявшие неподалеку автозаки не внушали местным никакого трепета. По сравнению с белорусскими они казались «роллс-ройсами».

Источник: Прессбол

Один из выпивавших недовольно посмотрел в нашу сторону. Стало понятно, что смартфон, наставленный на поющую компанию, чтобы записать видео, был лишним. Грек подошел, достал из кармана банку пива «Альфа» и сказал: «Пейте». Мы ответили, что не можем, что на работе и что обязательно выпьем после матча, если БАТЭ победит. «Может, и победит, — задумался фанат. — Нам сейчас важнее выиграть чемпионат. А в еврокубках команда особо не борется. Знаете, сколько мы не выигрывали чемпионат? Больше тридцати лет! Все это время выигрывают только афинские команды! В прошлом году ПАОК должен был стать чемпионом, но с нас сняли 12 очков. У нас украли 12 очков! И все это — интриги афинских клубов. Знаете, что стало бы для нас самой большой радостью? Если бы кто-нибудь сбросил на Афины огромную бомбу, которая разнесла бы их в щепки!».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ow5ke9fkeoY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Юг и север Греции действительно находятся в непростых отношениях. Что касается футбола — так точно. Особенно в среде фанатов, да и в журналистской среде, как вы уже прочли. Здесь не работает правило: в чемпионате — за свой клуб, в еврокубках — за всех представителей Греции.

Доминирующие год за годом Афины смеются над Салониками и даже смотрят на них с пренебрежением. Мол, они, Афины, — настоящая Греция. А жителей севера называют то македонцами, то болгарами, то турками, то цыганами, то помесью всех этих наций. В тему и баннер на матче ПАОК — БАТЭ прямо на центральном секторе: «Македония одна и находится она здесь». Это, конечно, немного о другом. Конфликт Македонии и Греции по поводу названия идет давно — и Македония недавно уступила, согласившись переименовать страну. И все же.

Источник: Прессбол

«Ну, пусть. Пусть Афины говорят, что хотят. Мы свободны, мы болеем за ПАОК и не обращаем внимания на их провокации. А в этом году еще и выиграем чемпионат. Хотя, честно говоря, сейчас выглядим слабее, чем в прошлом сезоне. Но идем на первом месте и должны победить. Это важнее, чем еврокубки», — заходит на новый круг фанат. Он повторяется. Ему уже не до нас. Он думает, как закроются афинские рты в конце сезона, когда ПАОК возьмет золото впервые с 1985 года. Мы пользуемся моментом и исчезаем. Радуемся, что легко отделались.

Во время матча видно, что фанаты ПАОКа не всегда бывают такими мирными. Они гудят, свистят и давят если не на БАТЭ, то на судью. Даже нам под такой гул иногда хочется зафиксировать у борисовчан фол — неважно был он или не был. Очень кстати, что команда Алексея Баги успела забить три до того, как игра перевернулась…

***

В Салониках курят все и всюду — много и безостановочно. В барах, на улице и даже в аптеках. Найти место, свободное от курения, здесь решительно невозможно. Нет его и на стадионе. Наши места в пресс-ложе были в последнем ряду, и футбол оттуда проглядывался сквозь густые клубы дыма сигарет типа папиросы.

Курили греческие журналисты чинно — так, что ни один грамм пепла не падал мимо пепельницы. С репортерами уборщикам трибун повезло. С болельщиками — меньше. Самый ходовой товар перед матчем на «Тумбе» — аккуратно разрезанный на небольшие куски пенопласт. Режут его прямо около арены, и делают это личности весьма маргинального вида. Пенопласт продается по цене 50 евроцентов за штуку и используется в качестве прокладки между сиденьем и человеком. А еще его крошат…

Источник: Прессбол

От табачного дыма в пресс-ложе нас спасала распорядительница буфета пресс-центра. Ей, эмигрировавшей в Грецию четверть века назад, очень хотелось поговорить на родном языке — русском. Кажется, у нее накопилось.

— Мы уехали из России в начале 90-х, когда там все было плохо. Греция же была местом, где хотелось жить. Просто земля и небо! Но с каждым годом здесь все хуже и хуже, а в России ведь наоборот, верно? В России, конечно, воруют, но до греческих масштабов далеко! Премьер-министр Греции, когда избирался, обещал одно, а делает противоположное. В следующем году у нас выборы, точно будет кто-то другой, но это ничего не поменяет. Откуда чему взяться? Работы нет, молодежь сразу же уезжает, как только заканчивает университет. Германия, Британия, Америка — да куда угодно. Остаются одни старики, и те, у кого нет возможности бежать. И как стране развиваться? Думать некому! Вы видели, все бары забиты днем. Возьмут чашку кофе и цедят ее весь день, разговаривают. А что еще делать? Стариков, кстати, тоже стали зажимать. Моему свекру, 97 лет, обрезали пенсию. Ну, как такое может быть? Ему что теперь, работать идти?

Что вы говорите: автозаки у нас интересные? Хм… А что такое «автозак», я, наверное, не знаю?.. А, эти полицейские машины? Не, со свободой слова у нас проблем нет. Говори, что хочешь, пиши, что хочешь, иди, куда хочешь — никому нет дела. Природа и свобода слова — с этим в Греции прекрасно. Так что возвращаться в Россию мы, конечно, не собираемся.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол