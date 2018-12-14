Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Футбол. Еврокубки
13.12
АЕК Л1
Байер5
Футбол. Еврокубки
13.12
Лудогорец1
Цюрих1
Футбол. Еврокубки
13.12
РБ Лейпциг1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
13.12
Селтик1
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
13.12
Копенгаген0
Бордо1
Футбол. Еврокубки
13.12
Славия Пр2
Зенит0
Футбол. Еврокубки
13.12
Спартак Тр1
Фенербахче0
Футбол. Еврокубки
13.12
Динамо З0
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
13.12
Спортинг3
Ворскла0
Футбол. Еврокубки
13.12
Арсенал1
Карабах0
Футбол. Еврокубки
13.12
Дюделанж0
Бетис0
Футбол. Еврокубки
13.12
Олимпиакос П3
Милан1
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» попрощалось с Химками крупной победой
11Сборная России победила шведов в матче Кубка Первого канала
09:54 (мск), источник: Прессбол

«ЦСКА побеждал, а мы думали: они выйдут, мы выйдем». БАТЭ — в 1/16 финала Лиги Европы

Пенопласт, бомба, автозак, «Альфа», кофе, Бага, Поляков, Драгун. Юрий Довнар и Артем Фандо увидели победу БАТЭ в Салониках сквозь дым сигарет без ментола.

Наверх

…Отстрелявшись с обязательной программой (25-минутный разговор с Алексеем Багой, интервью со Стасом Драгуном и Денисом Поляковым в микст-зоне), мы попытались вернуться в зону для работы СМИ, но дверь в зал подпирал мощный охранник — рулевой ПАОКа Рэзван Луческу заходил на второй час пресс-конференции. Бог весть, о чем его пытали и почему ведущий вечера не оборвал мероприятие стандартной фразой «последний вопрос», но пришлось на время вернуться к автобусу с футболистами БАТЭ. В нем пустовало только одно сиденье — Николая Сигневича. Автор двух голов и одного удаления на «Тумбе» проходил допинг-процедуру — видимо, офицеры соответствующей службы решили сделать так, чтобы вечер Сигневича окончательно перестал быть томным.

Источник: Прессбол

Вероятно, Луческу отстреливался бы от журналистов еще долго, но его спас… «Олимпиакос». Команда из пригорода Афин открыла счет в матче с «Миланом» — и многие в зале посчитали, что там, в «ящике», интереснее. Они болели самозабвенно, сочно посыпая словами, которые в приличном обществе произносить не принято. Но ситуация обязывала. «Олимпиакос» уверенно выходил в плей-офф — и в этом была проблема. Мы не сразу поняли, что коллеги из местных болели не за греческую команду, а за итальянскую. Таковы особенности существования севера и юга страны — на Афины в Салониках большой зуб, и это распространяется на все сферы жизни.

Источник: Прессбол

«Олимпиакос» без труда дожал «Милан», выбив противника из Лиги Европы. «Красно-черная» итальянская команда нам уже не соперник. «Олимпиакос» — пока не соперник. В том плане, что в 1/16 финала БАТЭ с ним не встретиться — только если позже. Греческая и белорусская команды оказались в одной корзине. Как и «Виктория» из Пльзеня. Чешская команда ввернута в контекст с подачи главного тренера БАТЭ Алексея Баги.

— Пусть будет «Виктория» Пльзень. За ЦСКА отомстим!

— Станислав Драгун. Смотрели с командой в среду матч «Реал» — ЦСКА. Армейцы побеждали, а мы думали: они выйдут, мы выйдем — и будет хорошая пара в плей-офф. К сожалению, ЦСКА не прошел, хотя обыграл в гостях «Реал» 3:0. Ну, кто бы ни выпал, будем бороться.

— Денис Поляков. Даже не смотрел, кто может достаться, поэтому тяжело сказать. Хочешь не хочешь, а играть надо с тем, кто выпадет. Хочется, конечно, команду чуть послабее, не топовую. Но бороться будем с любым соперником.

Когда Денис доберется до изучения предстоящих соперников, едва ли он найдет «команду чуть послабее». Выбор-то богатый, но как на подбор.

Из тех клубов, которые спустились из Лиги чемпионов, на повестке белорусского дня «Бенфика», «Интер», «Наполи» и «Валенсия». Из удачников Лиги Европы — «Арсенал», «Севилья», «Бетис», «Вильярреал», «Байер», «Айнтрахт», «Генк», «Зальцбург», «Зенит», а также загребское и киевское «Динамо».

***

В ожидании матча фанаты ПАОКа пили и пели в кабаке у «Тумбы». За ними никто особо не присматривал: полиции было много (в бронежилетах, шлемах и с помповыми ружьями), но главные фанатские и полицейские силы расположились на противоположных сторонах арены — будто чтобы лишний раз не провоцировать друг друга.

В окружении пьющих греческих болельщиков было неуютно.

Стоявшие неподалеку автозаки не внушали местным никакого трепета. По сравнению с белорусскими они казались «роллс-ройсами».

Источник: Прессбол

Один из выпивавших недовольно посмотрел в нашу сторону. Стало понятно, что смартфон, наставленный на поющую компанию, чтобы записать видео, был лишним. Грек подошел, достал из кармана банку пива «Альфа» и сказал: «Пейте». Мы ответили, что не можем, что на работе и что обязательно выпьем после матча, если БАТЭ победит. «Может, и победит, — задумался фанат. — Нам сейчас важнее выиграть чемпионат. А в еврокубках команда особо не борется. Знаете, сколько мы не выигрывали чемпионат? Больше тридцати лет! Все это время выигрывают только афинские команды! В прошлом году ПАОК должен был стать чемпионом, но с нас сняли 12 очков. У нас украли 12 очков! И все это — интриги афинских клубов. Знаете, что стало бы для нас самой большой радостью? Если бы кто-нибудь сбросил на Афины огромную бомбу, которая разнесла бы их в щепки!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Юг и север Греции действительно находятся в непростых отношениях. Что касается футбола — так точно. Особенно в среде фанатов, да и в журналистской среде, как вы уже прочли. Здесь не работает правило: в чемпионате — за свой клуб, в еврокубках — за всех представителей Греции.

Доминирующие год за годом Афины смеются над Салониками и даже смотрят на них с пренебрежением. Мол, они, Афины, — настоящая Греция. А жителей севера называют то македонцами, то болгарами, то турками, то цыганами, то помесью всех этих наций. В тему и баннер на матче ПАОК — БАТЭ прямо на центральном секторе: «Македония одна и находится она здесь». Это, конечно, немного о другом. Конфликт Македонии и Греции по поводу названия идет давно — и Македония недавно уступила, согласившись переименовать страну. И все же.

Источник: Прессбол

«Ну, пусть. Пусть Афины говорят, что хотят. Мы свободны, мы болеем за ПАОК и не обращаем внимания на их провокации. А в этом году еще и выиграем чемпионат. Хотя, честно говоря, сейчас выглядим слабее, чем в прошлом сезоне. Но идем на первом месте и должны победить. Это важнее, чем еврокубки», — заходит на новый круг фанат. Он повторяется. Ему уже не до нас. Он думает, как закроются афинские рты в конце сезона, когда ПАОК возьмет золото впервые с 1985 года. Мы пользуемся моментом и исчезаем. Радуемся, что легко отделались.

Во время матча видно, что фанаты ПАОКа не всегда бывают такими мирными. Они гудят, свистят и давят если не на БАТЭ, то на судью. Даже нам под такой гул иногда хочется зафиксировать у борисовчан фол — неважно был он или не был. Очень кстати, что команда Алексея Баги успела забить три до того, как игра перевернулась…

***

В Салониках курят все и всюду — много и безостановочно. В барах, на улице и даже в аптеках. Найти место, свободное от курения, здесь решительно невозможно. Нет его и на стадионе. Наши места в пресс-ложе были в последнем ряду, и футбол оттуда проглядывался сквозь густые клубы дыма сигарет типа папиросы.

Курили греческие журналисты чинно — так, что ни один грамм пепла не падал мимо пепельницы. С репортерами уборщикам трибун повезло. С болельщиками — меньше. Самый ходовой товар перед матчем на «Тумбе» — аккуратно разрезанный на небольшие куски пенопласт. Режут его прямо около арены, и делают это личности весьма маргинального вида. Пенопласт продается по цене 50 евроцентов за штуку и используется в качестве прокладки между сиденьем и человеком. А еще его крошат…

Источник: Прессбол

От табачного дыма в пресс-ложе нас спасала распорядительница буфета пресс-центра. Ей, эмигрировавшей в Грецию четверть века назад, очень хотелось поговорить на родном языке — русском. Кажется, у нее накопилось.

— Мы уехали из России в начале 90-х, когда там все было плохо. Греция же была местом, где хотелось жить. Просто земля и небо! Но с каждым годом здесь все хуже и хуже, а в России ведь наоборот, верно? В России, конечно, воруют, но до греческих масштабов далеко! Премьер-министр Греции, когда избирался, обещал одно, а делает противоположное. В следующем году у нас выборы, точно будет кто-то другой, но это ничего не поменяет. Откуда чему взяться? Работы нет, молодежь сразу же уезжает, как только заканчивает университет. Германия, Британия, Америка — да куда угодно. Остаются одни старики, и те, у кого нет возможности бежать. И как стране развиваться? Думать некому! Вы видели, все бары забиты днем. Возьмут чашку кофе и цедят ее весь день, разговаривают. А что еще делать? Стариков, кстати, тоже стали зажимать. Моему свекру, 97 лет, обрезали пенсию. Ну, как такое может быть? Ему что теперь, работать идти?

Что вы говорите: автозаки у нас интересные? Хм… А что такое «автозак», я, наверное, не знаю?.. А, эти полицейские машины? Не, со свободой слова у нас проблем нет. Говори, что хочешь, пиши, что хочешь, иди, куда хочешь — никому нет дела. Природа и свобода слова — с этим в Греции прекрасно. Так что возвращаться в Россию мы, конечно, не собираемся.

Источник: Прессбол
Источник: Прессбол
Источник: Прессбол
Источник: Прессбол

Юрий Довнар, Артем Фандо из Салоник

ПАОК 1:3
Первый тайм: 0:3
БАТЭ
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Алексей Бага
Голы
59′ Александр Прийович (Лео Жаба) 9
15 Максим Скавыш (И. Стасевич) 18′
13 Николай Сигневич 42′
13 Николай Сигневич (И. Стасевич) 45+1′
Составы
Александрос Пасхалакис 31
43′ Лео Матос 3
Фернанду Варела 43
Хосе Анхель Креспо 15
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Хосе Альберто Каньяс 87
Александр Прийович 9
Лео Жаба 98
36′ 45′ Виейринья (к) 20
Алин Тошка 6
55′ Димитриос Пелкас 77
Чуба Акпом 47
45′ Димитриос Лимниос 18
Амр Варда 74
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
23 Захар Волков
33 Денис Поляков
10 Мирко Иванич
17 Алексей Риос 72′
22 Игорь Стасевич (к)
25 Дмитрий Бага 27′
13 Николай Сигневич 61′
8 Станислав Драгун 88′
5 Евгений Яблонский 90+5′
15 Максим Скавыш 82′
62 Михаил Гордейчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
26 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
10 Угловые 2
8 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тобиас Вельц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПАОК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "ЦСКА побеждал, а мы думали: они выйдут, мы выйдем". БАТЭ — в 1/16 финала Лиги Европы!
БАТЭ обыграл ПАОК и вышел в плей-офф. Дело в том, что Бага-тренер — гений
«Спартак» проиграл 17-й команде Испании
«Краснодар» крупно уступил «Севилье», но вышел в евровесну
Обзор матчей ЛЕ: Прорыв БАТЭ, катастрофа «Милана»
Сейв года от Василевского! Как он это сделал?
Кубок мира по допингу. IBU стоит задуматься о смене названия
Стали известны стартовые номера на мужской спринт в Хохфильцене
«Краснодар» в плей-офф ЛЕ может сыграть с «Арсеналом» и «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь