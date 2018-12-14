«Наша старая болезнь». Казахстанский тренер разобрал поражение «Астаны» от «Ренна»

— В принципе, была равная игра, — правда, в двух-трех эпизодах Эрич выручил команду, но и у нас были хорошие моменты. Я задаюсь вопросом: как бы сложилась игра, если бы не было пенальти, или если бы он не был реализован? Сложно сказать, по праву ли был назначен одиннадцатиметровый удар, но судья его назначил, поэтому вопрос в другом: почему игрок «Ренна» опередил наших футболистов на добивании… Хотя они, вроде бы, качнулись и сделали движение в сторону ворот. Здесь, конечно, ребятам нужно было реагировать четко.