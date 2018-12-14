«Наша старая болезнь». Казахстанский тренер разобрал поражение «Астаны» от «Ренна»

Своим мнением относительно этого матча со Sports.kz поделился известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.
— В принципе, была равная игра, — правда, в двух-трех эпизодах Эрич выручил команду, но и у нас были хорошие моменты. Я задаюсь вопросом: как бы сложилась игра, если бы не было пенальти, или если бы он не был реализован? Сложно сказать, по праву ли был назначен одиннадцатиметровый удар, но судья его назначил, поэтому вопрос в другом: почему игрок «Ренна» опередил наших футболистов на добивании… Хотя они, вроде бы, качнулись и сделали движение в сторону ворот. Здесь, конечно, ребятам нужно было реагировать четко.
Пенальти, все-таки, надломил казахстанскую команду. В целом, играли неплохо, но наша старая болезнь, плохая реализация моментов, снова дала о себе знать. Все боролись и старались, поэтому желание футболистов было видно. В обороне у нас имелись проблемы, так как защитники позволяли сопернику пробивать по нашим воротам с убойных позиций. Ну, и, конечно, в атаке мы не сумели забить ни одного гола, — подвел итог известный в прошлом футболист тренер.