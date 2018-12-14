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10:15 (мск), источник: Sports.kz

«Наша старая болезнь». Казахстанский тренер разобрал поражение «Астаны» от «Ренна»

«Астана» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на выезде уступила «Ренну» — 0:2, оставшись за бортом раунда плей-офф турнира.

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Источник: AFP 2018

Своим мнением относительно этого матча со Sports.kz поделился известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.

— В принципе, была равная игра, — правда, в двух-трех эпизодах Эрич выручил команду, но и у нас были хорошие моменты. Я задаюсь вопросом: как бы сложилась игра, если бы не было пенальти, или если бы он не был реализован? Сложно сказать, по праву ли был назначен одиннадцатиметровый удар, но судья его назначил, поэтому вопрос в другом: почему игрок «Ренна» опередил наших футболистов на добивании… Хотя они, вроде бы, качнулись и сделали движение в сторону ворот. Здесь, конечно, ребятам нужно было реагировать четко.

Пенальти, все-таки, надломил казахстанскую команду. В целом, играли неплохо, но наша старая болезнь, плохая реализация моментов, снова дала о себе знать. Все боролись и старались, поэтому желание футболистов было видно. В обороне у нас имелись проблемы, так как защитники позволяли сопернику пробивать по нашим воротам с убойных позиций. Ну, и, конечно, в атаке мы не сумели забить ни одного гола, — подвел итог известный в прошлом футболист тренер.

Ренн 2:0
Первый тайм: 0:0
Астана
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа K Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Григорий Бабаян
Голы
68′ Исмаила Сарр 7
73′ Исмаила Сарр 7
Нереализованные пенальти
68′ Б. Буриго 14
Составы
Абдулайе Диалло 16
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре (к) 21
82′ Бенжамен Буриго 14
М`Бай Ньянг 11
90′ Атем Бен Арфа 18
Адриен Юну 23
75′ Теосон Сьебатше 9
Якоб Юханссон 6
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич 67′
44 Евгений Постников
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
19 Бактиер Зайнутдинов 52′
30 Жуниор Кабананга
6 Ласло Кляйнхайслер 86′
77 Дмитрий Шомко
11 Педру Энрике 81′
45 Роман Муртазаев
20 Ришард Алмейда 45′
15 Абзал Бейсебеков
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
6 Угловые 6
9 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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