Саррствие чудесное. В этот раз — без нас

Источник: AFP 2018

Перед стартовым свистком поединка в главном городе Бретани «Астану» устраивала в этом сражении и ничья, хозяевам же поля необходима была только победа, что дало веский повод молодому наставнику «красно-черных» Жюльену Стефану периодически подчеркивать, что фаворитом данного противостояния он считает чемпиона Казахстана. Конечно, относительно обоснованности такого утверждения можно было бы серьезно поспорить, однако, как говорится, сколько людей — столько и мнений. И французский коуч точно имеет полное право иметь свое.

Сквозь зубы волка

Среди прочих высказываний 38-летнего рулевого бретонцев запомнилось следующее: «В волчью пасть мы не полезем». Образное сравнение чемпиона Казахстана с опаснейшим хищником означало, что атаковать без оглядки на собственные тылы, несмотря на необходимость побеждать, игроки «Ренна» не станут. В целом, действительно, своей обороне французская команда внимания уделила немало и играла там достаточно четко и слаженно. Было заметно лишь, что несколько нервничал при игре ногами в моментах, когда защитники скидывали ему мяч назад, голкипер хозяев поля Абдулайе Диалло. Его попрессинговать бы да понапрягать в такие моменты — глядишь, что-то путное из этого и вышло бы… Но, кажется, наконечник атакующего копья «Астаны» Жуниор Кабананга посчитал, что и без того перегружен взваленной на него работой. Что же касается футболистов группы атаки «Ренна», то они сквозь острые клыки плотно выстроенной линии обороны гостей к воротам Ненада Эрича нет-нет, да просачивались. И потрудиться голкиперу чемпиона Казахстана в этом поединке пришлось с полной выкладкой.

Дьявол роется в деталях

Строго говоря, «Астана» изначально играла конкретно на ничью, — возможно, именно такой настрой и подвел в итоге игроков приезжей команды… Что ни говори, а бились подопечные Григория Бабаяна с полной самоотдачей, не жалея ни себя, ни соперников, и, казалось, при довольно небольшой толике удачи дружина из столицы Казахстана все же может оказаться в состоянии добиться необходимого ей результата. Но… Госпожа Фортуна и ее трудолюбивый 20-летний фаворит Исмаила Сарр играли этим французским вечером за «Ренн».

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И даже при этом очень много чего решающем условии гости, казалось, могли буквально зубами вытащить игру — на нервах, на жилах, на абсолютном самопожертвовании во имя интересов команды каждого отдельного ее футболиста. Однако героически отразившего вполне разящий удар с 11-метровой отметки Ненада Эрича его товарищи по команде поддержать не сумели. Кроме Сарра, котоырй и заработал, собственно, этот самый пенальти, никто из игроков двух команд оказался не готов как к самому факту отскока мяча в поле, так и к прибытию его именно в ту точку, откуда и поразил цель молодой сенегальский талант. Говорят, что Бог в мелочах, а дьявол кроется в деталях. Так вот, в данной ситуации футболисты «Астаны», не задержав (по правилам ли либо вопреки им…) вовремя на границе собственной штрафной обладающего чудовищной стартовой скоростью Сарра, допустили, казалось бы, достаточно мелкую промашку, которая, однако, в итоге и стоила им второго кряду выхода в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ренн» с маслом

Именно так — потому что отчетная встреча была образцовым показателем той игры, которую принято называть «до гола». Реализовала бы какой-то из немногих своих полумоментов «Астана» — и «Ренн» с довольно большой долей вероятности сдулся бы. Но забили бретонцы — и после этого шансов спасти поединок у гостей было совсем уже немного. Тем более, что довольно скоро «красно-черные» вколотили в ворота казахстанских визитеров еще один мяч — разумеется, героем этого эпизода вновь оказался способный, кажется, в скором будущем на реальные футбольные чудеса Сарр. После чего картина маслом нарисовалась окончательно — в следующий этап еврокубка из нашего квартета идет «Ренн». А вместе с ним — киевского «Динамо».