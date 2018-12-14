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11:29 (мск), источник: Sports.kz

Саррствие чудесное. В этот раз — без нас

Свой прошлогодний успех с выходом в 1/16 финала Лиги Европы «Астане» второй сезон подряд повторить не удалось. Еще за два тура до окончания группового этапа соревнования именно чемпион Казахстана выглядел в данном квартете главным фаворитом. Но… Люди, как известно, предполагают, а Бог располагает. Располагает всеми мыслимыми и немыслимыми возможностями — для претворения в реальность выстраиваемых людьми планов либо же безжалостного их перечеркивания.

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Источник: AFP 2018

Перед стартовым свистком поединка в главном городе Бретани «Астану» устраивала в этом сражении и ничья, хозяевам же поля необходима была только победа, что дало веский повод молодому наставнику «красно-черных» Жюльену Стефану периодически подчеркивать, что фаворитом данного противостояния он считает чемпиона Казахстана. Конечно, относительно обоснованности такого утверждения можно было бы серьезно поспорить, однако, как говорится, сколько людей — столько и мнений. И французский коуч точно имеет полное право иметь свое.

Сквозь зубы волка

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Среди прочих высказываний 38-летнего рулевого бретонцев запомнилось следующее: «В волчью пасть мы не полезем». Образное сравнение чемпиона Казахстана с опаснейшим хищником означало, что атаковать без оглядки на собственные тылы, несмотря на необходимость побеждать, игроки «Ренна» не станут. В целом, действительно, своей обороне французская команда внимания уделила немало и играла там достаточно четко и слаженно. Было заметно лишь, что несколько нервничал при игре ногами в моментах, когда защитники скидывали ему мяч назад, голкипер хозяев поля Абдулайе Диалло. Его попрессинговать бы да понапрягать в такие моменты — глядишь, что-то путное из этого и вышло бы… Но, кажется, наконечник атакующего копья «Астаны» Жуниор Кабананга посчитал, что и без того перегружен взваленной на него работой. Что же касается футболистов группы атаки «Ренна», то они сквозь острые клыки плотно выстроенной линии обороны гостей к воротам Ненада Эрича нет-нет, да просачивались. И потрудиться голкиперу чемпиона Казахстана в этом поединке пришлось с полной выкладкой.

Дьявол роется в деталях

Строго говоря, «Астана» изначально играла конкретно на ничью, — возможно, именно такой настрой и подвел в итоге игроков приезжей команды… Что ни говори, а бились подопечные Григория Бабаяна с полной самоотдачей, не жалея ни себя, ни соперников, и, казалось, при довольно небольшой толике удачи дружина из столицы Казахстана все же может оказаться в состоянии добиться необходимого ей результата. Но… Госпожа Фортуна и ее трудолюбивый 20-летний фаворит Исмаила Сарр играли этим французским вечером за «Ренн».

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И даже при этом очень много чего решающем условии гости, казалось, могли буквально зубами вытащить игру — на нервах, на жилах, на абсолютном самопожертвовании во имя интересов команды каждого отдельного ее футболиста. Однако героически отразившего вполне разящий удар с 11-метровой отметки Ненада Эрича его товарищи по команде поддержать не сумели. Кроме Сарра, котоырй и заработал, собственно, этот самый пенальти, никто из игроков двух команд оказался не готов как к самому факту отскока мяча в поле, так и к прибытию его именно в ту точку, откуда и поразил цель молодой сенегальский талант. Говорят, что Бог в мелочах, а дьявол кроется в деталях. Так вот, в данной ситуации футболисты «Астаны», не задержав (по правилам ли либо вопреки им…) вовремя на границе собственной штрафной обладающего чудовищной стартовой скоростью Сарра, допустили, казалось бы, достаточно мелкую промашку, которая, однако, в итоге и стоила им второго кряду выхода в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ренн» с маслом

Именно так — потому что отчетная встреча была образцовым показателем той игры, которую принято называть «до гола». Реализовала бы какой-то из немногих своих полумоментов «Астана» — и «Ренн» с довольно большой долей вероятности сдулся бы. Но забили бретонцы — и после этого шансов спасти поединок у гостей было совсем уже немного. Тем более, что довольно скоро «красно-черные» вколотили в ворота казахстанских визитеров еще один мяч — разумеется, героем этого эпизода вновь оказался способный, кажется, в скором будущем на реальные футбольные чудеса Сарр. После чего картина маслом нарисовалась окончательно — в следующий этап еврокубка из нашего квартета идет «Ренн». А вместе с ним — киевского «Динамо».

Должно ли быть «Астане» стыдно за ту игру, которую она продемонстрировала на «Роазон Парк»? Думается, нет. Можем ли мы гордиться своим чемпионом? Пожалуй, да.

Ренн 2:0
Первый тайм: 0:0
Астана
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа K Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Жюльен Стефан Григорий Бабаян
Голы
68′ Исмаила Сарр 7
73′ Исмаила Сарр (Б. Буриго) 7
Нереализованные пенальти
68′ Б. Буриго 14
Составы
Абдулайе Диалло 16
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре (к) 21
82′ Бенжамен Буриго 14
М`Бай Ньянг 11
90′ Атем Бен Арфа 18
Адриен Юну 23
75′ Теосон Сьебатше 9
Якоб Юханссон 6
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич 67′
44 Евгений Постников
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
19 Бактиер Зайнутдинов
30 Жуниор Кабананга
6 Ласло Кляйнхайслер 86′
77 Дмитрий Шомко
11 Педру Энрике 81′
45 Роман Муртазаев
20 Ришард Алмейда 45′
15 Абзал Бейсебеков 52′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 6
10 Фолы 18
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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