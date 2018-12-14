УЕФА оштрафовал «Милан» и ограничил заявку на еврокубки

Как сообщает официальный сайт УЕФА, итальянский клуб оштрафован на 12 миллионов евро — такую суму «россонери» заработали в ходе кампании в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

Также «Милан» не сможет заявлять более 21 игрока на соревнования под эгидой УЕФА в ближайшие два сезона. К 30 июня 2021 года «Милан» должен соответствовать всем требованиям финансового fair-play, иначе будет дисквалифицирован из турниров УЕФА в сезонах-2022/23 и 2023/24.