УЕФА оштрафовал «Милан» и ограничил заявку на еврокубки
УЕФА вынес решение по делу о нарушении «Миланом» правил финансового
УЕФА вынес решение по делу о нарушении «Миланом» правил финансового
Как сообщает официальный сайт УЕФА, итальянский клуб оштрафован на 12 миллионов евро — такую суму «россонери» заработали в ходе кампании в Лиге Европы в нынешнем сезоне.
Также «Милан» не сможет заявлять более 21 игрока на соревнования под эгидой УЕФА в ближайшие два сезона. К 30 июня 2021 года «Милан» должен соответствовать всем требованиям финансового