УЕФА наказал «Милан». На очереди «ПСЖ» и «Манчестер Сити»?

Источник: Спорт-Экспресс

Штраф и сокращение заявки

Следственная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов вынесла новое решение по «делу «Милана». Если к 30 июня 2021 года итальянцы не наведут порядок в своей финансовой деятельности и не избавятся от задолженностей, клуб исключат из еврокубков в сезоне-2022/23 или 2023/24 (в зависимости от того, в какой из них он пробьется по итогам чемпионата и Кубка Италии).

При этом уже сейчас «Милан» оштрафован на 12 миллионов евро. Эти деньги вычтут из тех доходов, что полагаются красно-черным за выступление в Лиге Европы-2018/19.

Кроме того, к миланцам применено еще одно наказание: если они получат право играть в еврокубках в сезонах-2019/20 и 2020/21, их заявки ограничат 21 игроком.

Это решение не окончательное — его при желании можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

Безубыточность

Это уже второе наказание, примененное к «Милану» в этом году. Первый вердикт следственная палата вынесла в июне, когда итальянский клуб за несоблюдение критериев безубыточности исключили из числа участников Лиги Европы-2018/19.

В июле три судьи Спортивного арбитражного суда по итогам десятичасового заседания восстановили миланцев в правах и вернули их в турнир.

Произошло это уже после того, как в клубе сменилась власть: предыдущий владелец Ли Юнхун не смог заплатить долг американской инвестиционной корпорации Elliott Management, и все права на владение перешли к ней.

Лига Европы и ошибка судьи

«Милан» пытался улучшить финансовое положение хотя бы за счет успешного выступления в Лиге Европы, имел все шансы выйти из группы и сыграть хотя бы в 1/16 финала, но столкнулся с… ошибкой арбитра.

В четверг на 81-й минуте матча «Олимпиакос» П — «Милан» при счете 2:1 француз Бенуа Бастьен чересчур сурово оценил действия капитана «Милана» Абате, решил, что тот нарушил правила в борьбе с Торосидисом, и назначил 11-метровый удар. Фортунис забил с пенальти и упрочил преимущество греческой команды.

Именно этот гол вывел в следующий раунд «Олимпиакос», а не «Милан». В первой встрече миланцы победили с таким же счетом (3:1), но в итоге уступили сопернику по разности забитых и пропущенных мячей (+3 против +5). Останься счет 2:1, дальше пошли бы итальянцы.

Что дальше

Сейчас «Милан» занимает в чемпионате Италии четвертое место. Оно дает право в сезоне-2019/20 выступить в Лиге чемпионов — пусть и с укороченной заявкой. Вплоть до 2021 года премиальные в этом турнире очень большие, они позволяют улучшить финансовое положение.

При этом очевидно, что миланцы для решения спортивных задач не смогут покупать классных дорогостоящих футболистов и повышать зарплаты тем, кто пока играет в команде. Не исключено, с кем-то из них придется расстаться.

На данный момент, если верить Transfermarkt, самые дорогостоящие в «Милане» — Гонсало Игуаин, Сусо, Алессио Романьоли, Джанлуиджи Доннарумма, Тьемуэ Бакайоко и Франк Кессье. Кого-то из них, видимо, продадут.