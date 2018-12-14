УЕФА наказал «Милан». На очереди «ПСЖ» и «Манчестер Сити»?
Вынесено новое наказание миланскому клубу за нарушение правил финансового
Вынесено новое наказание миланскому клубу за нарушение правил финансового
Следственная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов вынесла новое решение по «делу «Милана». Если к 30 июня 2021 года итальянцы не наведут порядок в своей финансовой деятельности и не избавятся от задолженностей, клуб исключат из еврокубков в сезоне-2022/23 или 2023/24 (в зависимости от того, в какой из них он пробьется по итогам чемпионата и Кубка Италии).
При этом уже сейчас «Милан» оштрафован на 12 миллионов евро. Эти деньги вычтут из тех доходов, что полагаются
Кроме того, к миланцам применено еще одно наказание: если они получат право играть в еврокубках в сезонах-2019/20 и 2020/21, их заявки ограничат 21 игроком.
Это решение не окончательное — его при желании можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде.
Это уже второе наказание, примененное к «Милану» в этом году. Первый вердикт следственная палата вынесла в июне, когда итальянский клуб за несоблюдение критериев безубыточности исключили из числа участников Лиги Европы-2018/19.
В июле три судьи Спортивного арбитражного суда по итогам десятичасового заседания восстановили миланцев в правах и вернули их в турнир.
Произошло это уже после того, как в клубе сменилась власть: предыдущий владелец Ли Юнхун не смог заплатить долг американской инвестиционной корпорации Elliott Management, и все права на владение перешли к ней.
«Милан» пытался улучшить финансовое положение хотя бы за счет успешного выступления в Лиге Европы, имел все шансы выйти из группы и сыграть хотя бы в 1/16 финала, но столкнулся с… ошибкой арбитра.
В четверг на 81-й минуте матча «Олимпиакос» П — «Милан» при счете 2:1 француз Бенуа Бастьен чересчур сурово оценил действия капитана «Милана» Абате, решил, что тот нарушил правила в борьбе с Торосидисом, и назначил 11-метровый удар. Фортунис забил с пенальти и упрочил преимущество греческой команды.
Именно этот гол вывел в следующий раунд «Олимпиакос», а не «Милан». В первой встрече миланцы победили с таким же счетом (3:1), но в итоге уступили сопернику по разности забитых и пропущенных мячей (+3 против +5). Останься счет 2:1, дальше пошли бы итальянцы.
Сейчас «Милан» занимает в чемпионате Италии четвертое место. Оно дает право в сезоне-2019/20 выступить в Лиге чемпионов — пусть и с укороченной заявкой. Вплоть до 2021 года премиальные в этом турнире очень большие, они позволяют улучшить финансовое положение.
При этом очевидно, что миланцы для решения спортивных задач не смогут покупать классных дорогостоящих футболистов и повышать зарплаты тем, кто пока играет в команде. Не исключено, с
На данный момент, если верить Transfermarkt, самые дорогостоящие в «Милане» — Гонсало Игуаин, Сусо, Алессио Романьоли, Джанлуиджи Доннарумма, Тьемуэ Бакайоко и Франк Кессье.
Интересно, будут ли в этом году и другие «рождественские подарки» от УЕФА — накажут ли «ПСЖ» и «Манчестер Сити»?