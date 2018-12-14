УЕФА оштрафовал ЦСКА на €13 тыс. по итогам домашнего матча Лиги чемпионов с «Викторией»

Матч ЦСКА — «Виктория» прошел 27 ноября в Москве на стадионе «Лужники» и завершился победой чешской команды со счетом 2:1. Болельщикам ЦСКА вменялось в вину бросание предметов на поле и выбегание на газон.

Ранее УЕФА принял решение оштрафовать ЦСКА по итогам двух матчей группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Болельщикам армейцев вменялось в вину блокирование проходов, бросание объектов на поле и использование пиротехники, по итогам гостевого матча российский клуб был оштрафован на €44 тыс., по итогам домашнего — еще на €6 тыс. ЦСКА также был назначен годовой испытательный срок, в случае повторных нарушений УЕФА может принять решение о полном закрытии трибун и других санкциях.