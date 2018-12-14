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19:56 (мск), источник: ТАСС

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €13 тыс. по итогам домашнего матча Лиги чемпионов с «Викторией»

ТАСС, 14 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать российский ЦСКА за поведение болельщиков на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Матч ЦСКА — «Виктория» прошел 27 ноября в Москве на стадионе «Лужники» и завершился победой чешской команды со счетом 2:1. Болельщикам ЦСКА вменялось в вину бросание предметов на поле и выбегание на газон.

Ранее УЕФА принял решение оштрафовать ЦСКА по итогам двух матчей группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Болельщикам армейцев вменялось в вину блокирование проходов, бросание объектов на поле и использование пиротехники, по итогам гостевого матча российский клуб был оштрафован на €44 тыс., по итогам домашнего — еще на €6 тыс. ЦСКА также был назначен годовой испытательный срок, в случае повторных нарушений УЕФА может принять решение о полном закрытии трибун и других санкциях.

ЦСКА в среду завершил выступление в еврокубках, заняв четвертое место в турнирной таблице своей группы Лиги чемпионов.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 1:0
Виктория Пл
27.11.2018, 20:55 Зрители: 52892 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Павел Врба
Голы
10′ Никола Влашич 8
6 Роман Прохазка (Я. Копиц, М. Петржела) 56′
2 Лукаш Хейда (П. Хрошовски) 81′
Нереализованные пенальти
6 Р. Прохазка 44′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Никола Влашич 8
Кристиян Бистрович 25
Арнор Сигурдссон 17
45′ Георгий Щенников 42
Дмитрий Ефремов 15
13′ 72′ Иван Обляков 98
Константин Кучаев 20
24′ 80′ Федор Чалов 9
Тимур Жамалетдинов 75
16 Алеш Грушка
14 Радим Ржезник
2 Лукаш Хейда
4 Роман Хубник (к) 36′
19 Ян Коваржик
25 Алеш Чермак
6 Роман Прохазка
17 Патрик Хрошовски 60′
8 Давид Лимберски 45′
10 Ян Копиц 90+2′
11 Милан Петржела 70′
24 Милан Гавел
18 Томаш Хоры 80′
37 Якуб Ржезничек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 7
4 Угловые 9
14 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Боковой судья Марио Дикс (Нидерланды)
Боковой судья Хессел Стегстра (Нидерланды)
За воротами Кевин Блом (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфайс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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