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11«Спартак» вылетел из еврокубков
21Знарок: снова в сборной
20:03 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Дисциплинарная инстанция УЕФА не стала наказывать московский «Спартак» закрытием трибун за поведение болельщиков на домашних матчах Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» и австрийского «Рапида» и ограничилась штрафом, сообщается на сайте УЕФА.

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Матч «Спартак» — «Рейнджерс» прошел в Москве 8 ноября и завершился со счетом 4:3 в пользу «красно-белых». Встреча с «Рапидом» прошла на поле «Спартака» 29 ноября, победу со счетом 2:1 одержали гости. УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов на поле во время матча против «Рейнджерс». Также было открыто дело после игры с «Рапидом», во втором тайме которой один из болельщиков «Спартака» выбежал на поле.

СМИ сообщали, что «Спартак» может быть наказан закрытием отдельных секторов или проведением ближайшего домашнего матча еврокубков при пустых трибунах, поскольку нарушения были повторными. УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с «Рейнджерс» и на 28 тысяч евро за игру с «Рапидом».

Также отмечается, что УЕФА не усмотрел вины «Спартака» в задержке начала матча с «Рейнджерс» и вынес предупреждение шотландской команде и ее тренеру Стивену Джеррарду.

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