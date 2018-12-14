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19:54 (мск)

ЛЕ: прощальный кошмар «Спартака», «Челси» — фаворит плей-офф

Заключительный тур группового этапа Лиги Европы получился просто кошмарным для российских клубов. Общими усилиями «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» не забили ни одного гола и справедливо проиграли свои матчи. Только в отличие от южан и питерцев, «красно-белых» не ждет евровесна.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартаку» нужно было побеждать в гостях у «Вильярреала», который накануне матча сменил главного тренера и пребывает в подвале турнирной таблицы испанского чемпионата. Однако хозяева «Эстадио де ла Серамика» на деле продемонстрировали россиянам разницу между двумя чемпионатами, не оставив гостям ни одного шанса на успех. «Спартак» стал первым в истории российским клубом, который закончил групповой этап Лиги Европы на последнем месте.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 13.12.2018, 20:55
Вильярреал
2Спартак0

Дальше идут «Зенит» и «Краснодар». Первые приехали в Прагу смешанным составом и предсказуемо проиграли «Славии», которой нужна была только победа. Вторые могли себе позволить проиграть в три мяча, что и сделали. «Краснодар» вышел в плей-офф со второго места, будучи разгромленным на «Рамон Санчес Писхуан» местной «Севильей».

Теперь российские болельщики будут ждать жеребьевки 1/16 финала, после которой можно будет рассуждать о шансах наших клубов в плей-офф. Состав Лиги Европы пополнился такими грозными «делегатами» от Лиги чемпионов, как «Наполи», «Интер» и «Бенфика».

Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» считают, что наивысшие шансы выиграть трофей у «Челси» (коэффициент — 5,00). Следом идет другой лондонский клуб «Арсенал» (7,00) и итальянский «Наполи» (10,00). Что касается наших клубов, то победа «Зенита» в Лиге Европы в БК «Лига Ставок» «стоит» 25,00, а «Краснодара» — 75,00.

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