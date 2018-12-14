ЛЕ: прощальный кошмар «Спартака», «Челси» — фаворит плей-офф

Источник: РИА "Новости"

«Спартаку» нужно было побеждать в гостях у «Вильярреала», который накануне матча сменил главного тренера и пребывает в подвале турнирной таблицы испанского чемпионата. Однако хозяева «Эстадио де ла Серамика» на деле продемонстрировали россиянам разницу между двумя чемпионатами, не оставив гостям ни одного шанса на успех. «Спартак» стал первым в истории российским клубом, который закончил групповой этап Лиги Европы на последнем месте.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 13.12.2018, 20:55 Вильярреал 2 Спартак 0

Дальше идут «Зенит» и «Краснодар». Первые приехали в Прагу смешанным составом и предсказуемо проиграли «Славии», которой нужна была только победа. Вторые могли себе позволить проиграть в три мяча, что и сделали. «Краснодар» вышел в плей-офф со второго места, будучи разгромленным на «Рамон Санчес Писхуан» местной «Севильей».

Теперь российские болельщики будут ждать жеребьевки 1/16 финала, после которой можно будет рассуждать о шансах наших клубов в плей-офф. Состав Лиги Европы пополнился такими грозными «делегатами» от Лиги чемпионов, как «Наполи», «Интер» и «Бенфика».