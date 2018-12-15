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11:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов в выходные. Что это за идея?

Вы бы посмотрели сегодня матч «Реал» — ЦСКА?

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации Bild, президент УЕФА Александер Чеферин и глава Европейской ассоциации клубов Андреа Аньелли обсудили возможность изменения Лиги чемпионов. Немецкое издание утверждает, что игры самого популярного клубного турнира могут перенести на выходные. Тотальный обман: заговор топ-клубов против европейского футбола Зачем это нужно УЕФА.

По данным Bild, перенос на конец недели таких громких матчей, как, например, «Барселона» — «Манчестер Сити» или «Реал» — «ПСЖ», позволит УЕФА расширить телеаудиторию. За счет этого УЕФА планирует увеличить доходы.

Еще один аспект, который якобы толкает Чеферина и его коллег на необычную реформу -возможность освоить потенциально прибыльные рынки, в первую очередь китайский. Сейчас из-за разницы во времени любителям футбола в КНР, чтобы посмотреть матч с участием, допустим, «Манчестер Юнайтед», приходится вставать в 4 часа утра в будни (есть и второй временной слот — 21.00 по московскому времени, но для китайских зрителей это 2 часа ночи).

Кроме того, как пишет Bild, перенос матчей ЛЧ на выходные способствовал бы увеличению интереса к турниру в Северной Америке, где в 2026 году пройдет чемпионат мира.

Что будет с чемпионатами

По данным немецкого таблоида, Аньелли, который также является президентом «Ювентуса», предлагает перенести матчи внутренних первенств на будни. Если реформа ЛЧ будет реализована, то других вариантов просто не будет. Минус очевиден — при составлении календарей национальных чемпионатов в таком случае возникнут сложности. В частности, маленькие клубы столкнутся с ситуацией, когда циклы между матчами могут быть либо слишком короткими, либо очень длинными.

По информации источника, главы Европейской ассоциации клубовтакже предлагает уменьшить число участников национальных чемпионатов. Немецкая футбольная лига выступила резко против такой идеи. Это и неудивительно. Вряд ли в Европе сейчас найдется хотя бы десяток стран, которые добровольно сократят количество команд во внутренних первенствах.

Что будет со структурой Лиги чемпионов

Как пишет Bild, Еще одна идея Аньелли — поменять формат группового турнира, оставив нынешнее число команд-участниц (32). Итальянский функционер предлагает отказаться от системы, при которой клубы делятся на 8 групп по 4 команды. Он считает, что оптимальный вариант — 4 группы по 8 команд. Мотив все тот же — финансовая выгода. Особенно для топ-клубов. Вместо шести матчей в группе они будут проводить по 14. По замыслу Аньелли, в таком случае увеличится телеаудитория и, соответственно, возрастут доходы.

Реакция УЕФА

В УЕФА опровергли информацию издания."Организация и ее президент никогда не обсуждали о возможности проведения матчей Лиги чемпионов в выходные. При этом предыдущий инсайд Bild — о Лиге Европы-2 — оказался правдой: УЕФА действительно решил создать новый еврокубок.

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