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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Влашич — в сборной группового турнира Лиги чемпионов по версии WhoScored

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов по версии портала WhoScored.

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Источник: РИА "Новости"

Хорват забил три гола и отдал два голевых паса.

Также в команду вошли: Самир Ханданович («Интер»), Абду Диалло («Боруссия» Дортмунд), Матс Хуммельс («Бавария»), Нуссаир Мазрауи, Николас Тальяфико (оба — «Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария») и Эдин Джеко («Рома»).

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