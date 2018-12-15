Влашич — в сборной группового турнира Лиги чемпионов по версии WhoScored

Хорват забил три гола и отдал два голевых паса.

Также в команду вошли: Самир Ханданович («Интер»), Абду Диалло («Боруссия» Дортмунд), Матс Хуммельс («Бавария»), Нуссаир Мазрауи, Николас Тальяфико (оба — «Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария») и Эдин Джеко («Рома»).