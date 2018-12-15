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13:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абрамович хочет найти фанатов, виновных в проявлении расизма

Владелец «Челси» Роман Абрамович запросил отчеты с матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Види» (2:2), информирует The Times.

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Источник: Reuters

В частности английский клуб хочет получить видеозаписи, чтобы идентифицировать фанатов, которые скандировали антисемитские кричалки. Как отмечается, всех, кого сочтут виновным в проявлении расизма, серьезно накажут, а именно пожизненно запретят посещать матчи «Челси».

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