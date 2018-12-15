Абрамович хочет найти фанатов, виновных в проявлении расизма
Владелец «Челси» Роман Абрамович запросил отчеты с матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Види» (2:2), информирует The Times.
Владелец «Челси» Роман Абрамович запросил отчеты с матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Види» (2:2), информирует The Times.
В частности английский клуб хочет получить видеозаписи, чтобы идентифицировать фанатов, которые скандировали антисемитские кричалки. Как отмечается, всех, кого сочтут виновным в проявлении расизма, серьезно накажут, а именно пожизненно запретят посещать матчи «Челси».