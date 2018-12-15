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17:51 (мск), источник: ТАСС

Болельщик «Спартака» подаст встречный иск к клубу за побои со стороны футболистов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов подаст встречный иск к клубу за нанесенные ему побои со стороны футболистов красно-белых Дениса Глушакова и Фернандо. Как уточнил в субботу ТАСС сам истец, такое решение было принято в связи с тем, что «Спартак» заявил о намерении предъявить к нему исковые требования на €20 тысяч.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу €20 тысяч из-за моего появления на поле во время матча с «Рапидом», — сказал Голунов, уточнив, что пока документов об иске не получал. Официальным комментарием клуба «Спартак» о подаче иска к болельщику ТАСС не располагает.

«Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев (по ст. 116 УК РФ) футболистами Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу», — сказал он, добавив, что после инцидента на поле «сняты побои, что отражено в медицинской справке».

Как сообщалось ранее, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Спартак» на €55 тыс. за устроенные болельщиками беспорядки на домашних матчах группового этапа Лиги Европы с шотландским клубом «Рейнджерс» и австрийским «Рапидом». Матч «Спартак» — «Рапид» прошел 29 ноября в Москве и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 70-й минуте встречи болельщик «Спартака» Голунов прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Глушакову и спровоцировал небольшую стычку.

Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды и передали сотрудникам полиции, которые возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). 30 ноября Тушинский суд признал Голунова виновным и назначил ему 10 суток административного ареста. По словам болельщика, он не собирался бить капитана команды красно-белых, а «попросил снять его футболку и уйти из клуба».

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